Zoom sur la retraite en Suisse

Les 3 piliers d'une retraite sereine en Suisse
- L'AVS (Assurance-vieillesse et survivants).
Le financement de cette rente s'opère en même temps : par les salariés, par leurs employeurs et par l'État.
En conséquence, le montant touché par les retraités suisses dépend en même temps de leur durée de cotisation et du revenu moyen perçu durant leur carrière professionnelle.
- La prévoyance professionnelle (LPP)
S'il est possible de réaliser quelques ajustements au cas par cas, passé cet âge, les travailleurs sont invités à profiter d'un repos bien mérité.
La prévoyance professionnelle trouve alors tout son intérêt : obligatoire pour les salariés dont le revenu annuel dépasse un certain seuil, elle permet de compléter la rente AVS. En d'autres mots : cette prévoyance permet de compléter les revenus des retraités et, ainsi, de maintenir un niveau de vie équivalent à la fin de leur vie active.
La prévoyance professionnelle repose sur les cotisations de l'assuré et de son employeur.
Une fois l'heure de la retraite arrivée, le capital alors constitué peut être perçu de deux façons différentes : soit sous forme d'un capital, en un seul versement ; soit sous forme de rente.
- L'épargne personnelle ou prévoyance privée
Comment bien préparer votre retraite en Suisse ?
Bien préparer votre retraite en Suisse, c'est avant tout anticiper. Profiter du quotidien, tout en regardant vers l'avenir avec calme et réflexion.
Si vous restez libre de gérer la question de votre épargne personnelle, gardez un œil avisé sur votre avoir LPP et sur vos cotisations AVS.
Concernant cette dernière, pour éviter les mauvaises surprises, assurez-vous notamment d'avoir bien cotisé 44 ans (pour les hommes) et de 43 à 44 ans pour les femmes.
Durant cette période, les cotisations versées devront être au moins égales au montant minimum obligatoire.
Pour toucher votre rente AVS, vous ne devrez avoir eu, ni période d'inactivité, ni cotisation manquante. Auquel cas, différentes réductions seront appliquées au montant final et votre rente AVS, moindre.
Préparer sa retraite en Suisse, c'est savoir trouver le juste équilibre entre solidarité nationale et responsabilité personnelle.
Reposant sur trois piliers distincts et complémentaires, une épargne bien anticipée permet de maintenir un niveau de vie adéquat et de profiter de cette nouvelle ère.
Entre sérénité, sécurité financière et plaisir, il n'y aura alors plus lieu de choisir !
Si vous restez libre de gérer la question de votre épargne personnelle, gardez un œil avisé sur votre avoir LPP et sur vos cotisations AVS.
Concernant cette dernière, pour éviter les mauvaises surprises, assurez-vous notamment d'avoir bien cotisé 44 ans (pour les hommes) et de 43 à 44 ans pour les femmes.
Durant cette période, les cotisations versées devront être au moins égales au montant minimum obligatoire.
Pour toucher votre rente AVS, vous ne devrez avoir eu, ni période d'inactivité, ni cotisation manquante. Auquel cas, différentes réductions seront appliquées au montant final et votre rente AVS, moindre.
Préparer sa retraite en Suisse, c'est savoir trouver le juste équilibre entre solidarité nationale et responsabilité personnelle.
Reposant sur trois piliers distincts et complémentaires, une épargne bien anticipée permet de maintenir un niveau de vie adéquat et de profiter de cette nouvelle ère.
Entre sérénité, sécurité financière et plaisir, il n'y aura alors plus lieu de choisir !