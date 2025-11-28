Culture

Wonderful World au Studio Hébertot : un éclat de Broadway sous le ciel de Paris

| Publié le 28/11/2025 à 02:00 | mis à jour le 03/02/2026 à 11:07

Comment rester léger comme une paillette écoresponsable dans un monde merveilleux, mais troublé ? Avec humour, swing et lucidité, Laetitia Ayrès revisite avec talent les comédies musicales cultes pour interroger notre époque. Éco-anxiété, rêve américain à bout de souffle, féminisme… Les grands défis d’aujourd’hui côtoient des mélodies intemporelles, réinventées avec un regard contemporain.







Laetitia Ayrès, voix envoûtante et présence scénique irrésistible, est accompagnée par un trio féminin électrisant : Jeyran Ghiaee ou Orane Donnadieu au piano, et Maëlise Parisot à la contrebasse.



Ensemble, elles revisitent les standards de Cabaret, My Fair Lady, Les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort et même Fight Club, en y injectant une touche d’audace et de modernité.



Broadway rencontre l’écologie : un mariage audacieux et réussi. Comment chanter New York-New York en pensant à son bilan carbone ? Comment défendre The Man I Love tout en déconstruisant le patriarcat ?



Laetitia Ayrès relève ces défis avec brio, transformant chaque morceau en une réflexion malicieuse et poétique. Le résultat ? Un spectacle militant, drôle, intelligent et profondément humain, où l’émotion flirte avec l’esprit critique.



Un stand-up musical qui fait du bien. Entre deux chansons, Laetitia Ayrès partage ses doutes et ses espoirs avec autodérision et sincérité. Ses musiciennes, complices et virtuoses, apportent une dimension visuelle et sonore envoûtante. Les arrangements, tantôt jazzy, tantôt classiques, soulignent la modernité du propos sans trahir l’esprit des œuvres originales.



Pourquoi courir au Studio Hébertot ? Pour redécouvrir des tubes intemporels avec un regard neuf ; pour rire, réfléchir et s’émouvoir en 90 minutes ; pour soutenir une création audacieuse et engagée ; pour vivre une soirée magique, entre frissons et mélodies envoûtantes et pour repartir le cœur léger et l’esprit stimulé.



En résumé, Wonderful World est une parenthèse enchantée, un mélodieux mélange rare de rires, d’émotions et de réflexions. Laetitia Ayrès et ses musiciennes complices signent un coup de maître, où Broadway rencontre l’écologie et où la nostalgie danse avec l’espoir.



Si vous cherchez une soirée qui vous fera du bien, réservez vite : ce voyage musical et poétique ne dure que jusqu’au 28 janvier 2026.



Axel Kiev



Wonderful World Studio Hébertot (Paris 17)

Tous les lundis et mercredis à 21h

Réservations : Un spectacle qui réenchante le monde, une note à la fois. Entre humour piquant, mélodies envoûtantes et lucidité désarmante, Wonderful World est une ode à la légèreté, sans jamais fermer les yeux sur les réalités de notre époque.Laetitia Ayrès, voix envoûtante et présence scénique irrésistible, est accompagnée par un trio féminin électrisant : Jeyran Ghiaee ou Orane Donnadieu au piano, et Maëlise Parisot à la contrebasse.Ensemble, elles revisitent les standards de Cabaret, My Fair Lady, Les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort et même Fight Club, en y injectant une touche d’audace et de modernité.Broadway rencontre l’écologie : un mariage audacieux et réussi. Comment chanter New York-New York en pensant à son bilan carbone ? Comment défendre The Man I Love tout en déconstruisant le patriarcat ?Laetitia Ayrès relève ces défis avec brio, transformant chaque morceau en une réflexion malicieuse et poétique. Le résultat ? Un spectacle militant, drôle, intelligent et profondément humain, où l’émotion flirte avec l’esprit critique.Un stand-up musical qui fait du bien. Entre deux chansons, Laetitia Ayrès partage ses doutes et ses espoirs avec autodérision et sincérité. Ses musiciennes, complices et virtuoses, apportent une dimension visuelle et sonore envoûtante. Les arrangements, tantôt jazzy, tantôt classiques, soulignent la modernité du propos sans trahir l’esprit des œuvres originales.Pourquoi courir au Studio Hébertot ? Pour redécouvrir des tubes intemporels avec un regard neuf ; pour rire, réfléchir et s’émouvoir en 90 minutes ; pour soutenir une création audacieuse et engagée ; pour vivre une soirée magique, entre frissons et mélodies envoûtantes et pour repartir le cœur léger et l’esprit stimulé.En résumé, Wonderful World est une parenthèse enchantée, un mélodieux mélange rare de rires, d’émotions et de réflexions. Laetitia Ayrès et ses musiciennes complices signent un coup de maître, où Broadway rencontre l’écologie et où la nostalgie danse avec l’espoir.Si vous cherchez une soirée qui vous fera du bien, réservez vite : ce voyage musical et poétique ne dure que jusqu’au 28 janvier 2026.Axel Kiev(Paris 17)Tous les lundis et mercredis à 21hRéservations : www.studiohebertot.com