Retraite Vous avez commencé à travailler après 30 ans ? Voici l’impact réel sur votre retraite Par Régis Mayer | Publié le 02/02/2026 à 09:58 Entrer tardivement sur le marché du travail a un impact direct et durable sur la pension de retraite. Selon les règles actuelles de calcul, commencer à cotiser après 30 ans peut entraîner une perte de plusieurs centaines d’euros par mois au moment du départ.

Commencer à travailler après 30 ans n’est pas neutre pour la retraite. Le système français repose sur un principe simple : plus la carrière est longue, plus le nombre de trimestres validés est élevé, et plus la pension est favorable.



Or, un assuré qui débute sa carrière à 30 ans devra travailler jusqu’à un âge avancé pour atteindre la durée d’assurance requise. À défaut, sa pension subira une décote permanente. Cette pénalité s’applique même si le taux plein est atteint par l’âge.



Le problème est accentué par la règle des 25 meilleures années dans le régime général. Un démarrage tardif réduit mécaniquement le nombre d’années de salaire prises en compte, ce qui fait baisser le salaire annuel moyen utilisé pour le calcul de la pension.



Les simulations de retraite montrent qu’un assuré ayant commencé à travailler à 22 ans peut percevoir jusqu’à 40 à 50 % de son dernier salaire, contre 30 à 35 % seulement pour une personne entrée sur le marché du travail après 30 ans, à carrière comparable par ailleurs.



Cette situation concerne de nombreux profils : personnes ayant prolongé leurs études, reconversions professionnelles tardives, périodes de chômage prolongées ou expatriation en début de carrière. Dans tous les cas, le retard accumulé est difficile à rattraper.



Des dispositifs existent pour limiter l’impact, comme le rachat de trimestres ou la poursuite d’activité au-delà de l’âge légal, mais ils ont un coût financier ou personnel important. Sans anticipation, la perte sur la pension peut atteindre plusieurs milliers d’euros par an.







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