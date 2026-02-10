Retraite Votre pension Carsat a baissé ce 9 février ? Ce piège fiscal en est la cause Par Fabrice Crozier | Publié le 10/02/2026 à 14:10 Des millions de retraités du régime général découvrent sur leur virement du 9 février un montant inférieur à celui attendu, malgré la revalorisation officielle de 0,9 %. Un effet de seuil fiscal, silencieux mais redoutable, en est la cause directe.

Ce qu'il faut retenir

La pension de base a bien augmenté de 0,9 % au 1er janvier 2026, visible sur le virement du 9 février. En parallèle, le taux de CSG (le prélèvement social sur les pensions) a été recalculé en fonction de votre Revenu Fiscal de Référence 2024. Les seuils de CSG n'ont augmenté que de 1,8 %, alors que les pensions avaient grimpé de 5,3 % en 2024 : de nombreux retraités franchissent un seuil sans le savoir. Un passage du taux réduit (3,8 %) au taux intermédiaire (6,6 %) coûte jusqu'à 42 € par mois sur une pension de 1 500 €, soit bien plus que les 9 € gagnés avec la hausse. Un dispositif de lissage protège certains retraités au taux réduit : la hausse ne s'applique que si le dépassement est constaté deux années de suite. La complémentaire Agirc-Arrco a déjà appliqué les nouveaux taux de CSG dès janvier 2026 : si votre pension complémentaire a baissé le mois dernier, c'est le même mécanisme.

Le piège en détail : quand la hausse de votre pension déclenche une hausse de vos prélèvements Le mécanisme est simple à comprendre, mais ses conséquences surprennent chaque année des centaines de milliers de retraités. Ce lundi 9 février 2026, le virement du régime général intègre pour la première fois deux changements simultanés : la revalorisation de votre pension brute et le recalcul de vos prélèvements sociaux. Le résultat peut être une bonne surprise, mais aussi une très mauvaise.



Au 1er janvier 2026, toutes les pensions de retraite de base ont été revalorisées de 0,9 %. Cette hausse, calculée sur l'inflation hors tabac, s'applique automatiquement aux pensions versées par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat, la caisse régionale du régime général), la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Sur une pension de 1 000 € bruts, cela représente 9 € de plus par mois. Sur 1 500 €, le gain atteint 13,50 €.



Mais au même moment, un autre calcul entre en jeu. Chaque année, l'administration fiscale transmet aux caisses de retraite votre Revenu Fiscal de Référence, ou RFR. C'est le montant qui figure en première page de votre avis d'impôt. Il sert à déterminer votre taux de CSG, la Contribution Sociale Généralisée, c'est-à-dire le principal prélèvement social prélevé sur votre pension.



Or en 2026, les seuils de ce barème n'ont augmenté que de 1,8 %. Problème : les pensions de base avaient été revalorisées de 5,3 % en janvier 2024. Résultat : les revenus de nombreux retraités ont progressé trois fois plus vite que les seuils. Ils franchissent donc un palier sans même s'en rendre compte. Leur taux de CSG grimpe, et leur pension nette peut baisser alors que la pension brute a augmenté.



C'est cet effet de ciseau qui explique la mauvaise surprise du 9 février 2026, date du premier virement intégrant à la fois la revalorisation et le nouveau taux de prélèvements. La pension de décembre, versée en janvier, ne reflétait pas encore ces changements. Tout se joue sur ce virement de février.

Qui est concerné : les profils les plus exposés au changement de tranche Tous les retraités ne sont pas touchés de la même manière. Le piège frappe en priorité ceux dont le RFR se situe juste au-dessus d'un seuil. Selon l'Assurance retraite, 17 millions de personnes sont concernées par la revalorisation, mais une part significative d'entre elles subira en parallèle un changement de tranche de CSG.



Les plus exposés sont les retraités qui étaient exonérés de CSG en 2025 et dont le RFR 2024 dépasse désormais 13 048 € (personne seule) ou 20 016 € (couple). Pour eux, le passage à 3,8 % est immédiat, sans aucune protection. Du jour au lendemain, leur pension nette diminue alors qu'ils n'ont rien changé à leur situation.



Viennent ensuite les retraités au taux réduit de 3,8 % dont le RFR franchit le seuil de 17 057 € (personne seule) ou 26 167 € (couple). Bonne nouvelle pour eux : un dispositif de lissage les protège. Le passage au taux intermédiaire de 6,6 % ne s'applique que si le dépassement est constaté deux années consécutives. Si votre RFR n'a franchi le seuil que sur les revenus 2024 mais pas sur ceux de 2023, vous restez à 3,8 %.



Attention : ce lissage ne protège pas tout le monde. Le passage du taux intermédiaire (6,6 %) au taux plein (8,3 %) est immédiat, dès la première année de dépassement. Même chose pour le passage de l'exonération au taux réduit. Seule la frontière entre le taux réduit et le taux intermédiaire bénéficie de cette protection.



Pour savoir si vous êtes concerné, munissez-vous de votre avis d'impôt reçu à l'été 2025. Repérez votre RFR 2024 et votre nombre de parts fiscales, puis comparez-le aux seuils du barème officiel ci-dessous.

Combien pouvez-vous perdre : le barème CSG 2026 et son impact sur votre pension

0% Exonération totale 👤 Personne seule (1 part) RFR inférieur à 13 048 € 👥 Couple (2 parts) RFR inférieur à 20 016 € 3,8% Taux réduit 👤 Personne seule (1 part) RFR de 13 049 € à 17 057 € 👥 Couple (2 parts) RFR de 20 017 € à 26 167 € 6,6% Taux intermédiaire 👤 Personne seule (1 part) RFR de 17 058 € à 26 471 € 👥 Couple (2 parts) RFR de 26 168 € à 40 603 € 8,3% Taux plein 👤 Personne seule (1 part) RFR supérieur à 26 472 € 👥 Couple (2 parts) RFR supérieur à 40 604 € Source : L'Assurance retraite, barème officiel des prélèvements sociaux 2026.



L'impact concret sur votre pension : prenons l'exemple d'un retraité avec une pension de base brute de 1 500 €. S'il passe du taux réduit (3,8 %) au taux intermédiaire (6,6 %), ses prélèvements augmentent de 2,8 points. Cela représente 42 € de moins par mois sur sa pension nette. Or la revalorisation de 0,9 % ne lui rapporte que 13,50 € bruts. Le solde est donc négatif de près de 28 €.



Pour une pension de 1 000 €, le même passage de tranche coûte 28 € par mois, contre seulement 9 € gagnés grâce à la hausse. La perte nette atteint 19 € chaque mois, soit 228 € sur l'année. Voici les seuils de Revenu Fiscal de Référence qui déterminent votre taux de prélèvements sociaux en 2026. Ils sont basés sur vos revenus de 2024, indiqués sur votre avis d'impôt 2025.prenons l'exemple d'un retraité avec une pension de base brute de. S'il passe du taux réduit (3,8 %) au taux intermédiaire (6,6 %), ses prélèvements augmentent de. Cela représentesur sa pension nette. Or la revalorisation de 0,9 % ne lui rapporte que. Le solde est doncPour une pension de, le même passage de tranche coûte, contre seulementgagnés grâce à la hausse. La perte nette atteintchaque mois, soit

Comment éviter ce piège : les vérifications à faire dès maintenant Premier réflexe : retrouvez votre avis d'impôt 2025 (sur vos revenus 2024). Repérez votre Revenu Fiscal de Référence en première page et votre nombre de parts fiscales. Comparez-les aux seuils du barème ci-dessus. Vous saurez immédiatement dans quelle tranche vous vous situez en 2026.



Deuxième réflexe : connectez-vous à votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite. Consultez votre relevé de paiement de février. Vérifiez que le montant brut correspond bien à votre ancienne pension multipliée par 1,009. Si le brut est correct mais que le net a baissé, c'est bien le changement de taux de CSG qui en est la cause, et non une erreur de calcul.



Troisième réflexe : si vous étiez au taux réduit de 3,8 % et que vous constatez un passage à 6,6 %, vérifiez si votre RFR dépassait déjà le seuil l'année précédente (revenus 2023). Si ce n'est le cas que sur une seule année, le lissage doit s'appliquer. Vous pouvez alors contester auprès de votre caisse régionale via votre espace personnel ou par courrier recommandé.



Enfin, vérifiez aussi votre complémentaire : contrairement aux années précédentes, l'Agirc-Arrco applique les nouveaux taux de CSG dès le virement de janvier 2026, et non plus en mars. Ce changement s'explique par une transmission directe des données fiscales par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) aux caisses complémentaires, sans passer par la CNAV. Si votre pension Agirc-Arrco a déjà baissé en janvier, c'est donc le même effet de seuil qui est en cause. Il n'y aura pas de régularisation rétroactive cette année.



Un outil pratique : l'Assurance retraite met à disposition un simulateur de taux de CSG sur son site. Il permet de vérifier en quelques clics si vous avez changé de tranche et quel impact cela a sur votre pension nette.

Sources :

- L'Assurance retraite, Prélèvements sociaux en 2026 : augmentation des seuils, 9 janvier 2026

- L'Assurance retraite, Calendrier et modalités de paiement, 2026

- CFDT Retraités, Exonération de la CSG en 2026 pour les retraités, janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Retraite : ces 3 pièges de février qui annulent la hausse de votre pension

- CSG 2026 : ce nouveau seuil qui fait baisser la pension nette de retraités





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