Retraite CSG 2026 : ce nouveau seuil qui fait baisser la pension nette de retraités Des milliers de retraités découvrent sur leur relevé de pension une baisse de leur net, alors même que les pensions de base ont été revalorisées. Un changement de tranche de CSG, silencieux mais immédiat.

Des seuils en hausse de 1,8 %, mais des revenus qui ont bondi de 5,3 % L'Assurance retraite a officialisé les nouveaux plafonds de CSG applicables en 2026. Ces seuils, qui déterminent le taux de prélèvements sociaux sur votre pension, ont été revalorisés de 1,8 % par rapport à 2025, soit l'inflation constatée en 2024.



Le problème ? En janvier 2024, toutes les pensions de retraite avaient été augmentées de 5,3 % pour compenser l'inflation de 2023. Cette hausse a mécaniquement fait grimper le revenu fiscal de référence (RFR) de millions de retraités.



Or, c'est précisément ce RFR de 2024, inscrit sur votre avis d'imposition reçu en 2025, qui détermine votre taux de CSG pour toute l'année 2026. Résultat : des retraités qui n'ont pas vu leur niveau de vie s'améliorer risquent de basculer dans une tranche de prélèvements supérieure.

Les 4 taux de CSG en 2026 : où vous situez-vous ?

0% Exonération 👤 Personne seule (1 part) RFR < 13 048 € 👥 Couple (2 parts) RFR < 20 016 € 💰 Total prélèvements 0 % sur la pension 3,8% Taux réduit 👤 Personne seule (1 part) RFR de 13 049 € à 17 057 € 👥 Couple (2 parts) RFR de 20 017 € à 26 167 € 💰 Total prélèvements 4,3 % (CSG + CRDS) 6,6% Taux médian 👤 Personne seule (1 part) RFR de 17 058 € à 26 471 € 👥 Couple (2 parts) RFR de 26 168 € à 40 603 € 💰 Total prélèvements 7,4 % (CSG + CRDS + CASA) 8,3% Taux normal 👤 Personne seule (1 part) RFR > 26 472 € 👥 Couple (2 parts) RFR > 40 604 € 💰 Total prélèvements 9,1 % (CSG + CRDS + CASA) Selon les informations publiées par l'Assurance retraite , quatre taux de CSG s'appliquent en fonction de votre revenu fiscal de référence (RFR) 2024. Consultez votre avis d'imposition reçu en 2025 pour connaître votre RFR et repérez votre situation dans le tableau ci-dessous.

Un impact direct sur votre pension nette dès février Les conséquences financières peuvent être significatives. Un retraité qui passe du taux réduit (4,3 % de prélèvements au total) au taux médian (7,4 %) voit sa pension nette diminuer de plus de 3 points.



Concrètement, sur une pension de 1 500 € brut par mois, cela représente une perte de près de 45 € mensuels, soit 540 € par an. Pour un retraité passant du taux médian au taux normal, la différence atteint 25 € par mois sur la même base, soit 300 € annuels.



Les nouveaux taux de CSG seront appliqués sur les pensions de base versées en février 2026 (au titre de janvier), puis sur les retraites complémentaires Agirc-Arrco versées début mars 2026. Si vous constatez une baisse de votre pension nette à ces dates, c'est très probablement dû à ce changement de taux.

Le mécanisme de lissage : une protection partielle mécanisme de lissage. Si vous étiez au taux réduit de 3,8 % et que votre RFR dépasse le seuil pour la première fois, votre taux reste inchangé en 2026. Le passage au taux supérieur ne s'applique que si le dépassement se confirme deux années consécutives.



Attention cependant : ce lissage ne s'applique pas dans tous les cas. Il ne protège pas :

Les retraités qui perdent leur exonération totale pour passer au taux réduit

pour passer au taux réduit Les retraités qui passent du taux médian au taux normal



Dans ces situations, le changement de taux est immédiat dès le premier dépassement du seuil. Pour vérifier votre situation, consultez vos attestations de paiement dans votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite ou contactez directement votre caisse. Une protection existe toutefois pour certains retraités : le. Si vous étiez au taux réduit de 3,8 % et que votre RFR dépasse le seuil pour la première fois, votre taux reste inchangé en 2026. Le passage au taux supérieur ne s'applique que si le dépassement se confirme: ce lissage ne s'applique pas dans tous les cas. Il ne protège pas :Dans ces situations, le changement de taux est immédiat dès le premier dépassement du seuil. Pour vérifier votre situation, consultez vos attestations de paiement dans votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite ou contactez directement votre caisse.

Sources :

- Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), janvier 2026

- Code de la sécurité sociale, articles L136-1 et L136-8

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 16/01/2026 à 10:42 | mis à jour le 02/02/2026 à 18:17



La rédaction vous conseille < > Transmission d'entreprise : tous les patrons de plus de 55 ans vont être contactés par Bercy Pension et enfants : ces 4 bonus empilables que les caisses n'appliquent pas d'office