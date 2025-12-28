Votre frère refuse de vendre la maison familiale ? La loi va enfin changer

Vous connaissez peut-être cette situation. Après le décès d'un parent, vous vous retrouvez propriétaire d'un bien avec vos frères et sœurs. Mais voilà : l'un refuse de vendre par attachement sentimental, un autre ne répond plus depuis des mois, et pendant ce temps, vous continuez de payer la taxe foncière, l'assurance, les travaux d'entretien d'une maison que personne n'habite.



C'est ce qu'on appelle l'indivision successorale. Et jusqu'à présent, la loi était claire : pour vendre un bien hérité, il fallait l'accord de tous les héritiers. Un seul refus, un seul silence, et tout était paralysé. Les procédures judiciaires pour en sortir ? Comptez 18 à 24 mois minimum, des milliers d'euros de frais de notaire et d'avocat, et aucune garantie d'aboutir.



Résultat : en France, 91 300 logements restent vacants à cause de successions non résolues. Des maisons qui se dégradent, des familles qui s'enlisent dans des conflits, des héritiers qui n'ont jamais pu toucher leur part.