Bien-être

Vieillir et jouir sans entraves : reportage à voir sur France 5 le 3 février prochain

C’est l’un des derniers grands tabous de notre société : le désir ne disparaît pas avec l’âge. Pourtant, une personne âgée sur deux continue d’avoir une vie sexuelle. Allongement de l’espérance de vie, progrès médicaux, évolution des modes de vie : aujourd’hui, des femmes et des hommes de 70, 80 ou 90 ans restent à l’écoute de leurs envies -et parfois en découvrent de nouvelles. Un documentaire incarné par Marina Carrère d’Encausse le mardi 3 février à 21h05 sur France 5 et sur france.tv.





C'est une réalité encore largement niée car dans l’imaginaire collectif, la vieillesse serait incompatible avec le désir. Les corps âgés sont invisibilisés, la sexualité réduite à la tendresse, toute expression du plaisir jugée déplacée. Cette négation de l’intime (à voir le 3 février sur France 5) conduit à des situations d’infantilisation, voire de maltraitance, notamment en Ehpad (maisons de retraite) où des couples peuvent être séparés au nom de la bienséance.



C’est à ce déni que s’attaque Marina Carrère d’Encausse dans le documentaire Vieillir et jouir sans entraves, réalisé par Dominique Thiéry. Journaliste et médecin, elle ouvre un espace de parole rare sur la sexualité des seniors et interroge le regard que notre société porte sur ceux qui ont souvent connu Mai 68… Et sont devenus « les vieux ».

Avec la complicité de personnalités telles que Pierre Arditi, Macha Méril, Antoine de Caunes, Laure Adler ou Gérard Hernandez, qui s’expriment parfois pour la première fois sur ce sujet intime, le film donne aussi la parole à des couples et à des célibataires de tous horizons. Ils évoquent sans détour l’évolution du corps, le désir, l’amour, la curiosité, mais aussi les fragilités liées à la maladie ou aux aléas de la libido.



Au fil des témoignages, le documentaire déconstruit les idées reçues et met en lumière des initiatives encore trop méconnues : maisons inclusives pour personnes LGBT vieillissantes, établissements qui aménagent des chambres communes pour les couples, formations du personnel en Ehpad à la question de l’intimité, ateliers menés par des sexologues, ou encore, chez certains voisins européens, le recours encadré à des assistants sexuels.



Autant de pistes qui montrent qu’une autre approche du grand âge est possible, plus respectueuse des désirs, des corps et de la dignité de chacun. Et qui rappellent une évidence souvent oubliée : vieillir ne signifie pas renoncer à l’intime.





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Incarnation : Marina Carrère d’Encausse

Production : Gaëlle Chauvin – 17 Juin Media

Durée : 65 minutes

Diffusion : Réalisation : Dominique ThiéryIncarnation : Marina Carrère d’EncausseProduction : Gaëlle Chauvin – 17 Juin MediaDurée : 65 minutesDiffusion : France 5 et france.tv