Retraite

Veuve à 68 ans, elle a perdu 3 mois de réversion pour une case mal cochée : le piège administratif qui frappe 200 000 conjoints par an sans prévenir

Le courrier arrive trois mois trop tard. Dossier incomplet, case oubliée, justificatif manquant — la même histoire se répète chaque année pour des milliers de veuves et de veufs qui réclament leur pension de réversion. Un nouveau dispositif se déploie en mars, mais la plupart des concernés n'en ont pas encore entendu parler.



Ce qu'il faut retenir

Chaque année, 200 000 conjoints endeuillés doivent remplir un formulaire complexe pour toucher leur pension de réversion — et des milliers perdent des semaines, voire des mois de versement Un changement majeur entre en vigueur dès mars 2026 pour automatiser une partie des démarches, mais il ne dispense pas de tout vérifier Certains profils risquent encore de passer à côté de leurs droits — la méthode pour s'en protéger est détaillée dans le Bloc 3 Le délai pour agir est strictement encadré : au-delà, la rétroactivité est perdue

Le formulaire qui a tout bloqué Evelyne, 68 ans, ancienne secrétaire médicale à Cholet (Maine-et-Loire), a perdu son mari en juin 2025. Gérard avait travaillé quarante-deux ans comme ajusteur dans une usine de chaussures. Sa pension de retraite brute atteignait 1 640 € par mois.



Trois semaines après les obsèques, Evelyne s'est assise à la table de sa cuisine — la même toile cirée à carreaux, le même calendrier PTT au mur — pour remplir le formulaire de demande de pension de réversion. « On m'avait dit que c'était simple. Mais quand j'ai vu le document, j'ai compris que ça ne le serait pas », raconte-t-elle.



Revenus des trois derniers mois, revenus des douze derniers mois, biens immobiliers, épargne, pensions complémentaires — le formulaire de l'Assurance retraite exige des dizaines d'informations chiffrées, toutes à renseigner à la main. Evelyne a oublié de cocher la case relative à ses revenus fonciers : un petit studio loué 380 € par mois à Cholet, hérité de sa mère.



Résultat : dossier renvoyé pour pièce manquante. Le temps de comprendre l'erreur, de rassembler le justificatif, de renvoyer le tout — trois mois se sont écoulés. Trois mois sans le moindre versement de réversion.

Ce que le nouveau formulaire prérempli va changer dès mars 200 000 personnes déposent une demande de pension de réversion en France. Et parmi elles, une part importante voit son dossier retardé ou renvoyé pour des erreurs de déclaration de ressources.



C'est précisément ce problème que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (Cnav, la caisse nationale de retraite des salariés du privé) veut résoudre. Dans un dossier de presse diffusé mi-février 2026, l'Assurance retraite annonce le déploiement, dès mars 2026, de formulaires de demande de réversion préremplis.



Le principe : au lieu de déclarer vous-même l'intégralité de vos revenus, le système ira chercher automatiquement les montants connus grâce au « DRM » (Dispositif de Ressources Mensuelles), un outil qui centralise les données transmises par les employeurs, les caisses de retraite et les organismes sociaux. Concrètement, quand vous ouvrirez votre formulaire de demande, vos revenus y seront déjà inscrits. Vous n'aurez plus qu'à vérifier, corriger si nécessaire, et compléter les quelques champs manquants.



Ce dispositif s'inscrit dans le programme « Solidarité à la source », qui simplifie progressivement l'accès aux prestations sociales. Le préremplissage fonctionne déjà pour les déclarations trimestrielles du RSA et de la prime d'activité (depuis mars 2025) et pour les demandes d'ASPA — l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, le minimum vieillesse — depuis janvier 2026.

Avant Jusqu'en février 2026 📝 Déclaration de ressources Entièrement à la main ⚠️ Risque d'erreur ou d'oubli Élevé (cases revenus, épargne, foncier) ⏱️ Conséquence d'un dossier incomplet Renvoi + semaines/mois de retard Après À partir de mars 2026 📝 Déclaration de ressources Préremplie automatiquement (DRM) ✅ Risque d'erreur ou d'oubli Réduit (données pré-injectées) ⏱️ Traitement du dossier Accéléré (moins de pièces à fournir)



Si Evelyne avait pu déposer sa demande avec ce nouveau système, ses revenus fonciers auraient été pré-inscrits dans le formulaire. « J'aurais juste eu à vérifier, au lieu de tout chercher moi-même dans mes papiers », soupire-t-elle. Le cas d'Evelyne est loin d'être isolé. Chaque année, environdéposent une demande de pension de réversion en France. Et parmi elles, une part importante voit son dossier retardé ou renvoyé pour des erreurs de déclaration de ressources.C'est précisément ce problème que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (Cnav, la caisse nationale de retraite des salariés du privé) veut résoudre. Dans un dossier de presse diffusé mi-février 2026, l'Assurance retraite annonce le déploiement,, de formulaires de demande de réversionLe principe : au lieu de déclarer vous-même l'intégralité de vos revenus, le système ira chercher automatiquement les montants connus grâce au(Dispositif de Ressources Mensuelles), un outil qui centralise les données transmises par les employeurs, les caisses de retraite et les organismes sociaux. Concrètement, quand vous ouvrirez votre formulaire de demande, vos revenus y seront déjà inscrits. Vous n'aurez plus qu'à vérifier, corriger si nécessaire, et compléter les quelques champs manquants.Ce dispositif s'inscrit dans le programme, qui simplifie progressivement l'accès aux prestations sociales. Le préremplissage fonctionne déjà pour les déclarations trimestrielles du RSA et de la prime d'activité (depuis mars 2025) et pour les demandes d'ASPA — l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, le minimum vieillesse — depuis janvier 2026.Si Evelyne avait pu déposer sa demande avec ce nouveau système, ses revenus fonciers auraient été pré-inscrits dans le formulaire., soupire-t-elle.

Les pièges qui subsistent malgré le préremplissage



Le délai de 12 mois reste impératif. Si vous déposez votre demande dans l'année qui suit le décès, le versement peut être rétroactif au premier jour du mois suivant le décès. Passé ce délai, vous perdez cette rétroactivité — la pension ne sera versée qu'à compter de la date de dépôt. Evelyne avait déposé sa demande dans les temps, mais son dossier incomplet a repoussé le traitement de trois mois. Avec le nouveau formulaire, ce type de retard devrait diminuer, mais le délai de 12 mois, lui, ne change pas.



Les données préremplies ne couvrent pas tout. Certaines informations devront toujours être fournies par le demandeur : le RIB (Relevé d'Identité Bancaire), l'acte de naissance du conjoint décédé, l'acte de mariage ou le livret de famille, et le dernier avis d'impôt. Un oubli sur l'un de ces documents suffit encore à bloquer un dossier.



Les plafonds de ressources restent un piège pour les conjoints qui vivent en couple. La pension de réversion du régime général est soumise à condition de ressources. Voici les seuils en vigueur en 2026 :

Solo Personne seule 💶 Plafond de ressources annuel brut 25 001,60 € 🧓 Taux de réversion (régime général) 54 % de la pension du défunt 💶 Minimum réversion mensuel (si 60 trimestres) 334,92 € Duo Couple (remariage ou vie commune) 💶 Plafond de ressources annuel brut 40 002,56 € 🧓 Taux de réversion (régime général) 54 % de la pension du défunt ℹ️ Attention La pension peut être réduite si le total dépasse le plafond



Dans le cas d'Evelyne, sa pension personnelle de 980 € par mois et ses revenus fonciers de 380 € par mois la placent en dessous du plafond pour une personne seule. Elle a finalement obtenu une pension de réversion de 885 € par mois (54 % de la retraite de base de Gérard). Mais elle aurait dû la toucher dès juillet 2025 — elle ne l'a perçue qu'à partir d'octobre.



La réversion Agirc-Arrco (la retraite complémentaire des salariés du privé) obéit à ses propres règles. Le taux est de 60 % de la pension complémentaire du défunt. Si vous faites votre demande en ligne sur info-retraite.fr, une seule démarche couvre tous les régimes, y compris Agirc-Arrco. Mais si vous passez par courrier, Attention : un formulaire prérempli ne signifie pas un formulaire infaillible. Plusieurs points restent à surveiller de près.Si vous déposez votre demande dans l'année qui suit le décès, le versement peut être rétroactif au premier jour du mois suivant le décès. Passé ce délai, vous perdez cette rétroactivité — la pension ne sera versée qu'à compter de la date de dépôt. Evelyne avait déposé sa demande dans les temps, mais son dossier incomplet a repoussé le traitement de trois mois. Avec le nouveau formulaire, ce type de retard devrait diminuer, mais le délai de 12 mois, lui, ne change pas.Certaines informations devront toujours être fournies par le demandeur : le RIB (Relevé d'Identité Bancaire), l'acte de naissance du conjoint décédé, l'acte de mariage ou le livret de famille, et le dernier avis d'impôt. Un oubli sur l'un de ces documents suffit encore à bloquer un dossier.La pension de réversion du régime général est soumise à condition de ressources. Voici les seuils en vigueur en 2026 :Dans le cas d'Evelyne, sa pension personnelle deet ses revenus fonciers dela placent en dessous du plafond pour une personne seule. Elle a finalement obtenu une pension de réversion de(54 % de la retraite de base de Gérard). Mais elle aurait dû la toucher dès juillet 2025 — elle ne l'a perçue qu'à partir d'octobre.Le taux est dede la pension complémentaire du défunt. Si vous faites votre demande en ligne sur info-retraite.fr, une seule démarche couvre tous les régimes, y compris Agirc-Arrco. Mais si vous passez par courrier, il faut envoyer deux dossiers distincts — un piège que beaucoup de veufs et veuves découvrent trop tard

Comment ne perdre aucun mois de réversion : les démarches à faire maintenant « Si j'avais su qu'il fallait faire deux demandes séparées, et que le moindre oubli bloquait tout, j'aurais préparé mon dossier autrement », admet-elle.



Si vous êtes dans une situation similaire, voici ce qu'il faut faire :



1. Déposez votre demande dans les 12 mois suivant le décès. C'est la condition pour que le versement soit rétroactif au premier jour du mois qui suit le décès. Passé ce délai, vous perdez des mois de pension de façon définitive.



2. À partir de mars 2026, privilégiez la demande en ligne. Connectez-vous à votre espace personnel sur



3. N'oubliez pas la demande Agirc-Arrco. Si votre conjoint était salarié du privé, il cotisait à deux régimes : le régime de base (Cnav/Carsat) et le régime complémentaire (Agirc-Arrco). En ligne, une seule démarche suffit. Par courrier, deux dossiers séparés sont nécessaires — c'est l'erreur la plus fréquente.



4. Préparez ces documents dès maintenant — même si le formulaire sera prérempli, ils restent exigés : livret de famille ou acte de mariage, acte de naissance du conjoint décédé, dernier avis d'imposition, RIB.



5. En cas de silence de la caisse pendant plus de 4 mois, sachez que l'absence de réponse vaut décision de refus. Vous pouvez alors contester par un recours auprès de la commission de recours amiable de votre Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, votre caisse régionale de retraite). Evelyne a fini par obtenir l'intégralité de ses droits — réversion de base et réversion complémentaire. Mais elle a perdu trois mois de versement et passé des semaines à courir après des justificatifs., admet-elle.C'est la condition pour que le versement soit rétroactif au premier jour du mois qui suit le décès. Passé ce délai, vous perdez des mois de pension de façon définitive.Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou via info-retraite.fr avec FranceConnect. Le formulaire prérempli y sera disponible. Vérifiez chaque donnée pré-inscrite — en particulier les revenus fonciers et l'épargne, qui sont les oublis les plus fréquents.Si votre conjoint était salarié du privé, il cotisait à deux régimes : le régime de base (Cnav/Carsat) et le régime complémentaire (Agirc-Arrco). En ligne, une seule démarche suffit. Par courrier, deux dossiers séparés sont nécessaires — c'est l'erreur la plus fréquente.— même si le formulaire sera prérempli, ils restent exigés : livret de famille ou acte de mariage, acte de naissance du conjoint décédé, dernier avis d'imposition, RIB., sachez que l'absence de réponse vaut décision de refus. Vous pouvez alors contester par un recours auprès de la commission de recours amiable de votre Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, votre caisse régionale de retraite).

Sources :

- Dossier de presse Cnav, mi-février 2026

- Service-public.gouv.fr, fiche "Pension de réversion de l'Assurance retraite", vérifiée le 1er janvier 2026

- MoneyVox, "Retraite de réversion : du nouveau en mars 2026 pour votre formulaire de demande", 20 février 2026

Pour aller plus loin :



- Pension de réversion 2026 : les 2 demandes distinctes à faire pour toucher l'intégralité de vos droits

- Réversion : cette seconde demande que 40% des veufs oublient de faire