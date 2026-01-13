Réversion : cette seconde demande que 40% des veufs oublient de faire

Qu'est-ce que la double réversion ?
Si votre conjoint décédé a travaillé comme salarié dans le secteur privé, il cotisait obligatoirement à deux régimes de retraite différents :
Ces deux régimes fonctionnent de manière indépendante. Chacun verse sa propre pension de réversion, avec ses propres règles et ses propres conditions. Et surtout : chacun exige sa propre demande.
La confusion vient du fait que beaucoup de veufs pensent qu'une seule démarche suffit. Ils font leur demande auprès de la Carsat, reçoivent leur pension de base... et ne réalisent jamais qu'ils passent à côté de la complémentaire.
- Le régime de base : géré par l'Assurance Retraite (Carsat, CNAV) ou la MSA pour les salariés agricoles
- Le régime complémentaire : géré par l'Agirc-Arrco pour tous les salariés du privé
La confusion vient du fait que beaucoup de veufs pensent qu'une seule démarche suffit. Ils font leur demande auprès de la Carsat, reçoivent leur pension de base... et ne réalisent jamais qu'ils passent à côté de la complémentaire.
Qui peut bénéficier des deux pensions ?
Les conditions d'attribution diffèrent entre les deux régimes. Ces différences peuvent jouer en votre faveur... ou vous exclure de l'un des deux.
Régime de base (Carsat/MSA) :
Régime complémentaire (Agirc-Arrco) :
Conséquence importante : si vous dépassez le plafond de ressources, vous pouvez être exclu de la réversion de base tout en ayant droit à la réversion Agirc-Arrco. À l'inverse, si vous vous remariez, vous conservez la réversion de base mais perdez définitivement la complémentaire.
Régime de base (Carsat/MSA) :
- Âge minimum : 55 ans
- Condition de ressources : oui (25 001,60 €/an seul, 40 002,56 €/an en couple)
- Effet du remariage : aucun (droits maintenus)
- Âge minimum : 55 ans
- Condition de ressources : non
- Effet du remariage : perte définitive des droits
Quel montant pouvez-vous percevoir ?
Les deux pensions de réversion se cumulent et peuvent représenter un montant significatif.
Réversion du régime de base :
Réversion Agirc-Arrco :
Exemple concret : votre conjoint percevait 1 400 € de retraite totale (800 € de base + 600 € de complémentaire). Vos droits à réversion :
Si vous oubliez la demande Agirc-Arrco, vous perdez 360 € chaque mois, soit 4 320 € par an.
Réversion du régime de base :
- Taux : 54 % de la retraite de base du défunt
- Minimum garanti 2026 : 334,92 €/mois
- Plafond : 1 043,28 €/mois
- Taux : 60 % des points acquis par le défunt
- Pas de minimum ni de maximum
- Carsat : 800 € × 54 % = 432 €
- Agirc-Arrco : 600 € × 60 % = 360 €
- Total : 792 €/mois
Comment faire la demande ?
Option 1 : La demande unique en ligne (recommandé)
Depuis 2023, le portail Info-Retraite.fr propose un service « Demander ma réversion » qui transmet automatiquement votre dossier à tous les régimes concernés.
Étapes :
Option 2 : Les demandes séparées
Documents à préparer : pièce d'identité, livret de famille, acte de décès, dernier avis d'imposition, RIB.
Depuis 2023, le portail Info-Retraite.fr propose un service « Demander ma réversion » qui transmet automatiquement votre dossier à tous les régimes concernés.
Étapes :
- Connectez-vous via FranceConnect
- Accédez à « Demander ma réversion »
- Remplissez le formulaire unique
- Joignez les pièces justificatives (une seule fois)
- Validez : votre demande est transmise à tous les régimes
- Régime de base : sur lassuranceretraite.fr
- Agirc-Arrco : sur agirc-arrco.fr
Les points de vigilance à connaître
Erreur n°1 : Penser qu'une seule demande suffit
Même si vous passez par Info-Retraite.fr, vérifiez que votre demande a bien été transmise aux deux régimes. Connectez-vous à votre espace personnel Carsat ET à votre espace Agirc-Arrco pour suivre l'avancement.
Erreur n°2 : Attendre trop longtemps
La pension de réversion n'est pas rétroactive au-delà de 12 mois pour l'Agirc-Arrco (4 mois pour le régime de base). Plus vous tardez, plus vous perdez d'argent.
Erreur n°3 : Se remarier avant d'avoir demandé l'Agirc-Arrco
Le remariage supprime définitivement vos droits à la réversion complémentaire. Si vous envisagez de refaire votre vie, faites d'abord votre demande Agirc-Arrco.
Erreur n°4 : Oublier les régimes spéciaux
Si votre conjoint a travaillé dans plusieurs secteurs (fonction publique, indépendant), vous pouvez avoir droit à plusieurs pensions. Consultez son relevé de carrière sur Info-Retraite.fr.
Même si vous passez par Info-Retraite.fr, vérifiez que votre demande a bien été transmise aux deux régimes. Connectez-vous à votre espace personnel Carsat ET à votre espace Agirc-Arrco pour suivre l'avancement.
Erreur n°2 : Attendre trop longtemps
La pension de réversion n'est pas rétroactive au-delà de 12 mois pour l'Agirc-Arrco (4 mois pour le régime de base). Plus vous tardez, plus vous perdez d'argent.
Erreur n°3 : Se remarier avant d'avoir demandé l'Agirc-Arrco
Le remariage supprime définitivement vos droits à la réversion complémentaire. Si vous envisagez de refaire votre vie, faites d'abord votre demande Agirc-Arrco.
Erreur n°4 : Oublier les régimes spéciaux
Si votre conjoint a travaillé dans plusieurs secteurs (fonction publique, indépendant), vous pouvez avoir droit à plusieurs pensions. Consultez son relevé de carrière sur Info-Retraite.fr.
Sources :
- Service-public.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, vérifié le 1er janvier 2026
- Agirc-Arrco, La pension de réversion, janvier 2026
- Info-Retraite.fr, Demander ma réversion, 2026
- Circulaire Cnav 2025-29, revalorisation au 1er janvier 2026
- Service-public.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, vérifié le 1er janvier 2026
- Agirc-Arrco, La pension de réversion, janvier 2026
- Info-Retraite.fr, Demander ma réversion, 2026
- Circulaire Cnav 2025-29, revalorisation au 1er janvier 2026