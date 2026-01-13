Réversion : cette seconde demande que 40% des veufs oublient de faire

Erreur n°1 : Penser qu'une seule demande suffit

Même si vous passez par Info-Retraite.fr, vérifiez que votre demande a bien été transmise aux deux régimes. Connectez-vous à votre espace personnel Carsat ET à votre espace Agirc-Arrco pour suivre l'avancement.



Erreur n°2 : Attendre trop longtemps

La pension de réversion n'est pas rétroactive au-delà de 12 mois pour l'Agirc-Arrco (4 mois pour le régime de base). Plus vous tardez, plus vous perdez d'argent.



Erreur n°3 : Se remarier avant d'avoir demandé l'Agirc-Arrco

Le remariage supprime définitivement vos droits à la réversion complémentaire. Si vous envisagez de refaire votre vie, faites d'abord votre demande Agirc-Arrco.



Erreur n°4 : Oublier les régimes spéciaux

Si votre conjoint a travaillé dans plusieurs secteurs (fonction publique, indépendant), vous pouvez avoir droit à plusieurs pensions. Consultez son relevé de carrière sur Info-Retraite.fr.