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Vague de froid : ces gestes simples qui peuvent sauver la vie des personnes âgées fragiles

La France connaît son Noël le plus froid depuis 15 ans. Avec plus de 20 départements en vigilance "grand froid", les personnes âgées sont les premières exposées. Voici les réflexes essentiels pour traverser cet épisode en toute sécurité.



Pourquoi les personnes âgées sont-elles plus vulnérables au froid ? Le froid représente un danger souvent sous-estimé pour les personnes âgées. Selon le ministère de la Santé, plusieurs facteurs physiologiques expliquent cette vulnérabilité accrue.



Avec l'âge, la perception du froid diminue. Les vaisseaux sanguins réagissent moins efficacement et la masse musculaire, qui contribue à produire de la chaleur corporelle, s'amenuise. Résultat : une personne âgée peut se refroidir sans même s'en rendre compte.



Les pathologies chroniques aggravent encore les risques. Les troubles cardiaques, l'insuffisance respiratoire, le diabète ou la maladie d'Alzheimer rendent l'organisme encore plus sensible aux variations de température. Certains médicaments peuvent également modifier la régulation thermique du corps.



L'isolement social constitue un facteur aggravant majeur. Une personne âgée vivant seule, sans visite régulière, peut voir son état se dégrader sans que personne ne s'en aperçoive.

Se chauffer correctement sans danger La température idéale d'un logement se situe entre 19 et 21°C. En dessous, le corps doit fournir des efforts supplémentaires pour maintenir sa température interne, ce qui fatigue le cœur et l'organisme.



Attention toutefois aux chauffages d'appoint utilisés en continu. Chaque hiver, des centaines de personnes sont victimes d'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel. Les appareils de chauffage doivent être vérifiés régulièrement et les grilles d'aération ne doivent jamais être obstruées.



Conseil pratique : aérez votre logement au moins 10 minutes par jour, même par grand froid. Cela permet de renouveler l'air et d'éviter l'accumulation de polluants.

Bien s'alimenter et s'hydrater Le froid augmente les besoins énergétiques du corps. Il est donc essentiel de maintenir une alimentation suffisante et équilibrée, même si l'appétit diminue.



Les soupes de légumes constituent un excellent choix : chaudes, faciles à digérer et riches en vitamines. Les féculents apportent l'énergie nécessaire pour lutter contre le froid.



Contrairement aux idées reçues, l'alcool ne réchauffe pas. Il provoque une sensation de chaleur temporaire mais dilate en réalité les vaisseaux sanguins, accélérant la perte de chaleur corporelle. Privilégiez les boissons chaudes non alcoolisées : thé, tisane, bouillon.



L'hydratation reste importante même en hiver. Le froid réduit la sensation de soif, mais le corps continue de perdre de l'eau, notamment par la respiration.

Limiter les sorties et bien se couvrir En période de grand froid, les autorités sanitaires recommandent de limiter les sorties aux heures les plus froides, généralement le matin tôt et en fin de journée.



Si vous devez sortir, couvrez-vous en plusieurs couches de vêtements plutôt qu'en une seule couche épaisse. L'air emprisonné entre les couches constitue un excellent isolant. Terminez par un vêtement imperméable au vent et à l'eau.



Protégez particulièrement les extrémités : tête, mains, pieds, nez et bouche. Ce sont les zones où les déperditions de chaleur sont les plus importantes. Un bonnet, des gants et une écharpe couvrant le nez permettent de respirer un air moins froid.



Portez des chaussures plates à semelles larges et antidérapantes pour éviter les chutes sur le verglas.

Reconnaître les signes d'alerte L'hypothermie s'installe progressivement et peut passer inaperçue. Les premiers signes sont la chair de poule et les frissons. Si ces symptômes persistent, l'engourdissement des extrémités, la somnolence ou la désorientation doivent alerter immédiatement.



En cas de suspicion d'hypothermie, appelez le 15 (SAMU) ou le 112.



Les engelures touchent principalement les doigts, les orteils, le nez et les oreilles. La peau devient blanche, cireuse et insensible. Ne frottez jamais une zone gelée et consultez rapidement un médecin.

Le réflexe solidarité Si vous avez dans votre entourage une personne âgée vivant seule, prenez régulièrement de ses nouvelles par téléphone ou en lui rendant visite. Vérifiez qu'elle se chauffe correctement, qu'elle s'alimente suffisamment et qu'elle dispose de ses médicaments.



Si vous remarquez une personne en difficulté dans la rue, prévenez le 115 (numéro d'urgence sociale). Ce service, gratuit et accessible 24h/24, permet d'orienter les personnes vulnérables vers des structures d'hébergement d'urgence.



En cette période de fêtes, la vigilance de chacun peut faire la différence.

Sources

- Ministère de la Santé, "Risques sanitaires liés au froid", novembre 2025, https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/risques-sanitaires-lies-au-froid

- ARS Centre-Val de Loire, "Grand froid : recommandations à destination des professionnels et établissements de santé", 23 décembre 2025, https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/grand-froid-recommandations-destination-des-professionnels-et-etablissements-de-sante-et-medico

- Info.gouv.fr, "Vagues de froid : conseils et mobilisation de l'État", https://www.info.gouv.fr/risques/vagues-de-froid