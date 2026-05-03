Autres Actualités Insuffisance rénale du chat : ce traitement japonais qui fait passer la survie de 20 à plus de 80 % Les soignants vétérinaires les croisent tous les jours. Ces chats âgés de douze, quatorze, seize ans, qui maigrissent à vue d'œil, qui boivent compulsivement, qui s'éteignent à petit feu pendant que leur propriétaire enchaîne les visites de fin de vie. Au Japon, un chercheur affirme aujourd'hui pouvoir bouleverser leur sort, et celui des millions de félins français promis au même destin.

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Une maladie qui touche près de 80 % des chats les plus âgés L'insuffisance rénale chronique est, chez le chat, ce que la maladie d'Alzheimer est chez l'humain : une dégradation progressive, sans remède, qui finit par emporter l'animal.



Selon le Cornell Feline Health Center, elle touche jusqu'à 40 % des chats de plus de dix ans et 80 % de ceux dépassant les quinze ans. En France, où l'on recense 16,7 millions de chats selon la Fédération des fabricants d'aliments pour animaux, cela représente potentiellement plusieurs millions d'animaux concernés à un moment de leur vie.



La maladie procède par destruction silencieuse des néphrons, ces minuscules unités filtrantes que possède chaque rein. Quand 75 % d'entre eux ont disparu, les premiers signes apparaissent : soif intense, urines abondantes, perte de poids inexpliquée.



À ce stade, les reins ne peuvent plus se régénérer.

Le mécanisme : une protéine endormie chez le chat, et seulement chez lui Le médicament repose sur une protéine sanguine baptisée AIM, pour Apoptosis Inhibitor of Macrophage.



Toru Miyazaki l'a découverte voici plus de vingt ans, alors qu'il travaillait à l'Institut d'immunologie de Bâle. Cette protéine joue, chez l'humain et la plupart des mammifères, un rôle de "déboucheur" naturel des reins en facilitant l'élimination des déchets cellulaires accumulés.



Mais chez le chat, par une particularité génétique propre à l'espèce, l'AIM ne s'active pas correctement. Les déchets s'amoncellent, les néphrons meurent, le rein se sclérose.



Le médicament développé par Miyazaki vise précisément à activer cette protéine endormie chez le félin, restaurant ainsi sa fonction de nettoyage rénal.



Le chercheur compare le mécanisme à un "agent chargé de déboucher les tuyaux".

Les résultats : quatre fois plus de survivants à un an L'étude pivot de l'équipe Miyazaki a été publiée en février 2026 dans The Veterinary Journal.



Le protocole a suivi pendant un an vingt-six chats atteints d'insuffisance rénale chronique : onze ont reçu le traitement à base d'AIM, quinze ont constitué le groupe témoin sans intervention. Les résultats parlent d'eux-mêmes.



Au terme de la période d'observation, le taux de survie cumulé s'élevait à 80 à 83 % chez les chats traités, contre seulement 20 % dans le groupe témoin. Soit quatre fois plus de survivants dans le bras traité.



Comparaison des taux de survie à un an entre chats traités à l'AIM (80 à 83 pour cent) et chats du groupe témoin (20 pour cent), selon l'étude Miyazaki publiée en février 2026 dans The Veterinary Journal. SURVIE À UN AN AVEC TRAITEMENT AIM Étude Miyazaki, The Veterinary Journal, février 2026 Taux de survie à un an des chats traités à l'AIM 80 à 83 % contre 20 % sans traitement Mois 0 Mois 6 Mois 12 Chats traités à l'AIM (n=11) Survie cumulée 80 à 83 % Groupe témoin sans traitement (n=15) Survie cumulée 20 % Quatre fois plus de survivants dans le bras traité Échantillon de 26 chats suivis pendant 12 mois © SeniorActu.com



Reste que l'échantillon est modeste — vingt-six animaux, c'est statistiquement utile mais loin de la cohorte idéale.



C'est précisément l'un des points sur lesquels les autorités japonaises vont devoir trancher.

Trois profils de chats, trois niveaux d'urgence



Trois profils concentrent l'essentiel des cas diagnostiqués chaque année dans les cabinets vétérinaires français, et la frontière de l'âge n'est pas la seule variable qui compte. La race, l'alimentation antérieure et le mode de vie pèsent presque autant que les années accumulées.



Voici comment se situer.

Chat de 8 à 10 ans 📊 Surveillance recommandée 🩺 Geste utile Bilan sanguin annuel : créatinine, urée, SDMA ℹ️ Risque à ce stade Maladie souvent silencieuse, dépistage précoce possible Chat de 10 à 15 ans ⚠️ Risque élevé ⚠️ Prévalence IRC Jusqu'à 40 % des chats de cette tranche 🩺 Geste utile Bilan biannuel, surveillance de la soif et du poids Chat de 15 ans et + ⚠️ Risque majeur ⚠️ Prévalence IRC Jusqu'à 80 % des chats de cette tranche 💶 Coût mensuel typique 80 à 300 € selon stade et soins La maladie ne frappe pas tous les chats au même moment, ni avec la même probabilité.Trois profils concentrent l'essentiel des cas diagnostiqués chaque année dans les cabinets vétérinaires français, et la frontière de l'âge n'est pas la seule variable qui compte. La race, l'alimentation antérieure et le mode de vie pèsent presque autant que les années accumulées.Voici comment se situer.

Du Japon à votre vétérinaire : combien d'années à patienter ?



Habituellement, un médicament vétérinaire japonais transite par l'agence de Tokyo, puis par l'Agence européenne du médicament (EMA) pour franchir nos frontières — un parcours de plusieurs années.



Or, l'Institute for AIM Medicine a déposé son dossier auprès du ministère japonais de l'Agriculture, ce qui autorise une procédure accélérée localement, mais ne préjuge en rien du calendrier européen. Concrètement, même si Tokyo donne son feu vert dès 2026 ou 2027, votre vétérinaire de Lille, Bordeaux ou Strasbourg ne pourra pas le prescrire avant plusieurs années supplémentaires.



Sauf importation à titre exceptionnel, encadrée par l'

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Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour votre matou Pour qui possède un chat aujourd'hui, l'attente n'est pas vide.



Le diagnostic précoce reste le seul levier réellement actionnable. Une simple prise de sang annuelle à partir de 8 ou 10 ans, qui mesure la créatinine, l'urée et le SDMA, permet de détecter la maladie au stade 1 ou 2 — celui où l'animal vit encore plusieurs années en bonne forme.



Et c'est précisément à ce stade-là que la future molécule AIM, si elle franchit toutes les étapes, devrait délivrer son maximum d'effet.



Autrement dit : préparer dès maintenant le terrain en faisant suivre votre chat, c'est lui donner sa chance d'être éligible le jour où le médicament arrivera.

Sources :

- Miyazaki T. et al., The Veterinary Journal, février 2026

- Institute for AIM Medicine, communication officielle, 24 avril 2026

- Cornell Feline Health Center, prévalence IRC chez le chat

- Fédération des fabricants d'aliments pour animaux familiers (Facco-Odoxa), baromètre 2025

- Anses, réglementation médicaments vétérinaires importés

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 03/05/2026 à 10:15



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