Autres Actualités Funérailles vertes : ces alternatives écologiques à la crémation que la France autorise (ou pas) Une forêt qui pousse à la place du caveau. Un corps dissous dans l'eau plutôt que brûlé par le feu. Un cercueil en osier, en carton ou en bambou. Et la loi française qui dit non à presque tout. Le secteur des obsèques s'est mis au vert, parfois sans demander l'avis d'un droit qui, comme dans d'autres registres, reste encore à la traîne. État des lieux.

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La crémation pollue, l'inhumation aussi : pourquoi le secteur funéraire cherche son virage vert Le constat est devenu difficile à ignorer : une crémation dégage à elle seule l'équivalent de 3 % des émissions annuelles de CO2 d'un Français, selon les chiffres avancés à l'Assemblée nationale en 2023.



L'inhumation classique fait quatre fois pire. S'y ajoutent les rejets de mercure des amalgames dentaires, les vernis et solvants des cercueils traités, ou la pollution des sols par les soins de conservation.



En face, la demande des familles évolue. Les retraités d'aujourd'hui ont souvent passé leur vie active à se soucier d'écologie, et beaucoup souhaitent que cette conscience écologique les accompagne jusque dans leur dernier voyage. Sauf que le droit français reste inflexible.



En effet, selon le Code général des collectivités territoriales et la jurisprudence du Conseil d'État, seuls trois modes de disposition du corps sont autorisés : l'inhumation, la crémation, ou le don à la science.

L'humusation : ce compostage humain qui pousse à la porte du Conseil d'État C'est la grande candidate au titre de troisième mode de sépulture en France.



L'humusation, encore appelée compostage humain, consiste à envelopper le corps dans un linceul biodégradable, puis à le déposer sur un lit de copeaux de bois, de paille et de feuilles.



En quelques mois, la micro-faune du sol transforme le corps en humus fertile. Les os sont broyés en fin de processus, et la terre obtenue est rendue à la famille pour enrichir un jardin ou planter une forêt mémorielle.



La méthode est légale dans six États américains, dont Washington (pionnier en 2019), l'Oregon, le Colorado, l'État de New York et la Californie. Aux États-Unis, la société Recompose en a fait son cœur de métier.



En France, l'humusation reste interdite. Mais le sujet a sérieusement avancé.



Une proposition de loi a été déposée en janvier 2023 par la députée MoDem Élodie Jacquier-Laforge, vice-présidente de l'Assemblée nationale, pour lancer une expérimentation.



En mars 2024, le gouvernement a annoncé devant le Sénat la création d'un groupe de travail sous l'égide du Conseil d'État.



Plusieurs associations militent activement, comme Humusation France ou la Coopérative funéraire de Rennes.



Le débat reste vif et fait écho, en France, à un autre sujet de fin de vie au cœur de l'actualité parlementaire.

L'aquamation : Desmond Tutu l'a choisie, mais elle reste interdite chez nous Quand l'archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix Desmond Tutu est mort en janvier 2022, il a choisi un mode de sépulture quasi inconnu : l'aquamation, dont la technique a subitement gagné en notoriété mondiale grâce à lui.



De son nom scientifique hydrolyse alcaline, l'aquamation consiste à plonger le corps dans une cuve en acier inoxydable remplie à 95 % d'eau et 5 % d'hydroxyde de potassium. Le mélange est chauffé entre 95°C et 150°C sous pression pendant 6 à 12 heures.



Au terme du processus, les tissus du corps sont entièrement liquéfiés et seuls subsistent les os, broyés et rendus à la famille dans une urne.



L'argument écologique est massif : l'empreinte carbone d'une aquamation est divisée par dix par rapport à une crémation au feu. La méthode est autorisée dans une vingtaine d'États américains et au Canada.



En France, elle reste interdite. Le Conseil national des opérations funéraires l'a pourtant identifiée comme une piste sérieuse pour les territoires enclavés ou ultra-marins.

Cercueils en osier, en bambou, en carton : la révolution douce des matériaux Là où l'humusation et l'aquamation se heurtent à la loi, le cercueil écologique avance dans nos pompes funèbres.



La loi française impose un cercueil pour toute inhumation comme pour toute crémation, mais rien n'oblige toutefois à choisir le chêne ou l'acajou.



Le carton recyclé homologué, le contreplaqué léger ou l'osier tressé séduisent un nombre croissant de familles. Ces matériaux sont biodégradables et leur empreinte carbone est plus faible que celle du bois noble traité.



Le fabricant français Candas, basé dans la Somme depuis 1953, distribue le seul cercueil en osier homologué en France selon ses indications. La signature écologique de Brigitte Bardot, qui a publiquement exprimé son souhait d'obsèques naturelles, a popularisé ce type de cercueil.



Côté tarifs, comptez à partir de 500 euros pour un cercueil en pin contre 800 à 1 500 euros pour un modèle en chêne.



La personnalisation entre dans la même logique : peinture à la main, motifs floraux, dessin libre par les proches. Roc Eclerc, PFG ou CJ Créations Funéraires proposent ces options pour un surcoût moyen de 400 euros.

Devenir un arbre : urnes biodégradables et capsules qui font pousser une forêt Voici une option qui plaît beaucoup et qui, elle, est légale en France pour peu qu'on respecte le cadre fixé par la loi.



L'urne Bios, conçue par le designer catalan Gerard Moliné, est une urne 100 % biodégradable composée de deux compartiments : un pour les cendres, un pour la graine et son terreau. Une fois enterrée, la graine germe et l'arbre puise ses nutriments dans les cendres.



Une autre initiative italienne, Capsula Mundi portée par Anna Citelli et Raoul Bretzel, propose la même philosophie sous forme d'urne en bioplastique biodégradable en forme d'œuf, à partir de 400 euros.



Attention au cadre légal cependant. Les urnes-arbres ne peuvent pas être inhumées dans un cimetière classique, faute de respecter les règles d'étanchéité applicables aux sépultures.



L'inhumation en propriété privée reste possible, mais sous accord du préfet, avec un libre accès garanti à la famille même en cas de revente du terrain.

Récapitulatif : ce qui est autorisé, toléré ou interdit en France

Cercueils écolos ✅ Autorisés 💶 Tarif moyen À partir de 500 € (pin, carton, osier) ⚖️ Statut Pleinement légal s'ils sont homologués Urnes-arbres ℹ️ Encadrées 💶 Tarif moyen Environ 400 € l'urne ⚖️ Statut Cimetière interdit, propriété privée sous accord préfectoral Humusation et aquamation ⚠️ Interdites 💶 Tarif à l'étranger 5 000 à 8 000 $ aux États-Unis ⚖️ Statut Interdites en France, expérimentation en cours d'examen



La France encadre fermement le devenir du corps après le décès, mais laisse aux familles une vraie marge sur le choix des matériaux et la dispersion des cendres. Pour aller plus loin, vous trouverez le guide officiel publié par

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Le débat sur l'humusation, ouvert au Conseil d'État depuis 2024, sera l'un des marqueurs à surveiller pour les seniors qui souhaitent anticiper sereinement leurs dernières volontés. Pour vous y retrouver dans cette nouvelle géographie funéraire, voici l'état du droit français sur les principales alternatives écologiques.La France encadre fermement le devenir du corps après le décès, mais laisse aux familles une vraie marge sur le choix des matériaux et la dispersion des cendres. Pour aller plus loin, vous trouverez le guide officiel publié par l'administration française dédié au décès d'un proche , qui détaille toutes les formalités et aides mobilisables.Le débat sur l'humusation, ouvert au Conseil d'État depuis 2024, sera l'un des marqueurs à surveiller pour les seniors qui souhaitent anticiper sereinement leurs dernières volontés.

Sources :

- Assemblée nationale, proposition de loi humusation, Élodie Jacquier-Laforge, janvier 2023

- Conseil d'État, 5e et 4e SSR, arrêt du 6 janvier 2006, n° 260307, M. Rémy Martinot et autres, publié au recueil Lebon

- France 3 Bretagne, reportage humusation et groupe de travail Conseil d'État, mars 2024

- Conseil national des opérations funéraires, rapport sur l'aquamation, 2024

- Cremation Association of North America (CANA), legalité de l'hydrolyse alcaline aux États-Unis, mars 2026

- Capsula Mundi, site officiel et FAQ matériaux, 2026

- Candas Vannerie, fabricant de cercueils en osier homologués, 2026

- Service-Public.gouv.fr, fiche "Un proche est décédé", vérifiée 1er janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 30/04/2026 à 08:49



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