Actualité Médicale Vaccin zona : la découverte qui pourrait réduire de 20% le risque de démence Par Régis Mayer | Publié le 03/01/2026 à 14:04 Deux études internationales majeures publiées en 2025 révèlent un effet inattendu du vaccin contre le zona : une réduction significative du risque de démence. En France, ce vaccin est désormais remboursé pour tous les seniors de 65 ans et plus. Partager : W f X in @

Une découverte majeure venue du Pays de Galles C'est une découverte qui pourrait bouleverser la prévention de la démence. En avril 2025, une équipe de chercheurs de l'université Stanford et de l'université de Cardiff a publié dans la prestigieuse revue Nature les résultats d'une étude portant sur plus de 280 000 seniors gallois. Leur conclusion : les personnes vaccinées contre le zona présentaient un risque de démence réduit de 20% sur les sept années suivant la vaccination.



Ce qui rend cette étude particulièrement solide, c'est sa méthodologie. En 2013, le Pays de Galles a lancé une campagne de vaccination contre le zona avec une règle stricte : seules les personnes ayant eu 79 ans après le 1er septembre 2013 étaient éligibles. Celles qui avaient déjà fêté leurs 80 ans restaient exclues à vie du programme.



Cette frontière arbitraire a créé ce que les scientifiques appellent une expérience naturelle. Deux groupes de personnes quasi identiques en termes d'âge, de santé et de mode de vie se sont ainsi retrouvés séparés par une simple semaine de naissance : l'un vacciné à près de 50%, l'autre à moins de 0,01%.

Des résultats confirmés dans cinq pays « Ce signal protecteur massif était présent quelle que soit la façon dont nous analysions les données », a déclaré le Dr Pascal Geldsetzer, professeur à Stanford et auteur principal de l'étude. Son équipe a depuis reproduit ces résultats en analysant les données de santé de quatre autres pays : l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada.



En décembre 2025, une seconde étude publiée dans la revue Cell est venue renforcer ces conclusions. Les chercheurs ont cette fois démontré que le vaccin réduisait également l'apparition des troubles cognitifs légers, souvent précurseurs de la démence. Plus surprenant encore : chez les patients déjà atteints de démence, la vaccination semblait ralentir la progression de la maladie et réduire la mortalité liée à cette pathologie.



L'effet protecteur s'est révélé particulièrement prononcé chez les femmes, un phénomène que les scientifiques attribuent à des différences immunologiques entre les sexes.

Comment le vaccin zona pourrait protéger le cerveau Les mécanismes exacts restent à élucider, mais plusieurs hypothèses sont avancées par les chercheurs. Le virus varicelle-zona, responsable de la varicelle dans l'enfance puis du zona à l'âge adulte, appartient à la famille des herpès-virus. Or, plusieurs études ont établi un lien entre ces virus neurotropes (qui affectent le système nerveux) et le développement de la démence.



Première hypothèse : en empêchant la réactivation du virus, le vaccin réduirait l'inflammation chronique du système nerveux central, un facteur reconnu dans la progression des maladies neurodégénératives. Seconde hypothèse : le vaccin pourrait exercer un effet immunomodulateur plus large, stimulant les défenses du cerveau contre d'autres agressions.



« Si le vaccin contre le zona prévient ou retarde réellement la démence, ce serait une découverte d'une importance considérable pour la médecine clinique et la santé publique », souligne le Dr Geldsetzer, qui prépare actuellement un essai clinique randomisé pour confirmer définitivement ces résultats.

En France, un vaccin désormais remboursé pour les 65 ans et plus Bonne nouvelle pour les seniors français : depuis le 14 décembre 2024, le vaccin contre le zona Shingrix est remboursé à 65% par l'Assurance maladie pour toutes les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes immunodéprimées dès 18 ans.



La Haute Autorité de santé (HAS) a actualisé ses recommandations en février 2024, préconisant ce vaccin en remplacement du Zostavax, qui n'est plus commercialisé en France depuis juin 2024. Le Shingrix présente une efficacité supérieure : 79% de protection contre le zona, contre 46% pour l'ancien vaccin.



Le schéma vaccinal comprend deux doses espacées de deux mois. Le coût s'élève à 188,37 euros TTC, dont 65% sont pris en charge. La vaccination peut être réalisée en même temps que les vaccins contre la grippe, le Covid-19 ou le pneumocoque.

Ce qu'il faut retenir Une précision importante : les études publiées portent sur le vaccin Zostavax (vaccin vivant atténué), qui n'est plus disponible en France. Le Shingrix, vaccin recombinant actuellement recommandé, n'a pas encore fait l'objet d'études spécifiques sur la démence. Toutefois, les chercheurs estiment que son efficacité supérieure contre le zona pourrait se traduire par un effet protecteur au moins équivalent sur le cerveau.



En attendant les résultats d'essais cliniques définitifs, la vaccination contre le zona reste avant tout recommandée pour prévenir cette maladie douloureuse et ses complications, notamment les névralgies post-zostériennes qui peuvent persister des mois après l'éruption.



Pour les seniors français, cette découverte constitue un argument supplémentaire pour se faire vacciner. Un geste de prévention qui pourrait, au-delà du zona, offrir une protection inattendue contre le déclin cognitif.

Avertissement : les informations contenues dans cet article sont données à titre indicatif et ne sauraient se substituer à un avis médical. Avant d'envisager toute vaccination, consultez votre médecin traitant qui évaluera votre situation personnelle et vos antécédents de santé.

Sources

- Geldsetzer P. et al., « A natural experiment on the effect of herpes zoster vaccination on dementia », Nature, 2 avril 2025

- Xie M. et al., « The effect of shingles vaccination at different stages of the dementia disease course », Cell, 2 décembre 2025

- Haute Autorité de santé, « Recommandations vaccinales contre le zona. Place du vaccin Shingrix », 29 février 2024

- Vaccination Info Service, « Zona », mise à jour décembre 2024

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