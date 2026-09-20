Retraite

Un trou dans votre relevé de carrière à moins de 59 ans : l'Assurance retraite a fermé son outil, Info-Retraite garde le sien ouvert dès 55 ans

Vous cliquez sur « Compléter ma carrière » dans votre espace de l'Assurance retraite, et la page vous répond que ce service n'est plus pour vous. Depuis juin, la correction de carrière en ligne est fermée à tous ceux qui ont moins de 59 ans. Le trou dans votre relevé, lui, est toujours là.

Par Fabrice Crozier | Publié le 20 Septembre 2026 à 13:03 | mis à jour le 20 Septembre 2026 à 13:03



Un bouton qui a disparu de votre espace sans aucune condition d'âge. Un oubli repéré sur le relevé se corrigeait en ligne, bulletin de paie à l'appui, sans attendre la fin de carrière.



Mais l'outil n'a vécu que quelques mois. Comme l'a constaté Que Choisir dans un article publié le 16 septembre, un assuré de moins de 59 ans qui clique à présent sur ce bouton tombe sur une page de refus. Le lien direct que les conseillers du 3960 transmettaient par téléphone ne fonctionne plus non plus. Vous avez 56 ans et un employeur oublié sur votre relevé ? Le chemin le plus simple vous est désormais fermé.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le service s'appelle « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants ». Au printemps 2026, l'Assurance retraite l'avait ouvert à tous les assurés du régime général, salariés, indépendants, artistes-auteurs ou agents contractuels,. Un oubli repéré sur le relevé se corrigeait en ligne, bulletin de paie à l'appui, sans attendre la fin de carrière.Mais l'outil n'a vécu que quelques mois. Comme l'a constaté Que Choisir dans un article publié le 16 septembre, un assuré de moins de 59 ans qui clique à présent sur ce bouton tombe sur une page de refus. Le lien direct que les conseillers du 3960 transmettaient par téléphone ne fonctionne plus non plus. Vous avez 56 ans et un employeur oublié sur votre relevé ? Le chemin le plus simple vous est désormais fermé.

Pourquoi la caisse a refermé la porte Cette fermeture n'a rien d'une panne. Joint par Que Choisir, le service technique de l'Assurance retraite l'explique par l'afflux des dossiers, qui a conduit à restreindre la régularisation lors de la mise à jour du site, en juin. La caisse attend cette année 100 000 demandes de retraite de plus qu'en 2025, sous l'effet du report temporaire de la réforme et de l'essor de la retraite progressive. Servir d'abord ceux qui partent bientôt, on peut le comprendre.



Cette priorité donnée aux futurs partants a un prix pour les autres. Philippe Bainville, expert à l'Assurance retraite, parle d'une « fermeture provisoire » et évoque une réouverture à davantage d'assurés courant 2027, sans préciser l'âge retenu. Nous voilà suspendus à une promesse sans date ni seuil, pendant que les relevés continuent de s'écrire année après année.



Une nouvelle pension du régime général sur neuf part avec une erreur Pourquoi s'en inquiéter à 50 ou 56 ans, quand le départ paraît encore loin ? Parce qu'une erreur de carrière ne se rattrape pas toujours au dernier moment. La Cour des comptes, dans son rapport de certification des comptes de la Sécurité sociale publié le 13 mai 2026, relève qu'environ une prestation de retraite du régime général sur neuf attribuée en 2025 comportait une erreur de portée financière, contre une sur dix l'année précédente.



Ce même rapport chiffre à 956 280 le nombre de prestations de retraite attribuées en 2025. Rapportée à cette proportion d'une sur neuf, l'addition atteint environ 106 000 dossiers erronés en une seule année, et le calcul est le nôtre. Les magistrats financiers ajoutent que plus de la moitié des erreurs définitives proviennent de données de carrière absentes ou fausses. C'est très exactement le défaut que l'outil fermé servait à réparer.



Votre âge décide désormais du chemin à suivre



Entre 55 et 58 ans, une autre porte existe. Le portail commun Info-Retraite propose, dans son onglet « Mes démarches », un service « Corriger ma carrière » qui transmet votre signalement à vos régimes. En revanche, ce service est fermé avant 55 ans. Sous cet âge, il ne vous reste que le courrier adressé à chacune de vos caisses de base, en sachant que votre dossier ne sera pas traité en priorité.



Traduite en années de naissance, cette frontière devient très concrète, selon notre propre calcul. Si vous êtes né en 1968 ou après, vous n'atteindrez pas 59 ans avant 2027, et l'outil de l'Assurance retraite vous restera fermé jusqu'au bout de l'année. Si vous êtes né en 1972 ou après, vous n'aurez pas non plus 55 ans avant 2027, et Info-Retraite vous refusera sa correction en ligne. Pour les générations 1968 à 1971, c'est Info-Retraite qui prend le relais, dès le jour de vos 55 ans.



Une démarche échappe à ce découpage par l'âge : la déclaration de vos enfants. Sur Info-Retraite, le service « Déclarer mes enfants » reste ouvert à tout âge, comme le rappelle l'Assurance retraite, et votre déclaration lui est transmise automatiquement. Il faut une copie intégrale de l'acte de naissance ou du livret de famille, et une déclaration par enfant, y compris pour ceux de votre conjoint que vous avez élevés. Chaque enfant peut valoir 4 trimestres au titre de la maternité ou de l'adoption et 4 au titre de l'éducation, des trimestres qui n'apparaissent pas sur votre relevé de carrière.

À 59 ans et plus, rien ne change pour vous : le service vous reste ouvert, avec le dépôt en ligne des bulletins de paie ou des attestations Urssaf. L'Assurance retraite l'écrit sur la page de son service « Compléter ma carrière » , qui exige d'avoir au moins 59 ans et fait une exception pour les chercheurs d'emploi, quel que soit leur âge. Cette exception reste étroite : selon Que Choisir, elle ne vise que les demandeurs d'emploi qui ne peuvent plus retravailler et que France Travail a signalés.Entre 55 et 58 ans, une autre porte existe. Le portail commun Info-Retraite propose, dans son onglet « Mes démarches », un service « Corriger ma carrière » qui transmet votre signalement à vos régimes. En revanche, ce service est fermé avant 55 ans. Sous cet âge, il ne vous reste que le courrier adressé à chacune de vos caisses de base, en sachant que votre dossier ne sera pas traité en priorité.Traduite en années de naissance, cette frontière devient très concrète, selon notre propre calcul. Si vous êtes né en 1968 ou après, vous n'atteindrez pasavant 2027, et l'outil de l'Assurance retraite vous restera fermé jusqu'au bout de l'année. Si vous êtes né en 1972 ou après, vous n'aurez pas non plusavant 2027, et Info-Retraite vous refusera sa correction en ligne. Pour les générations 1968 à 1971, c'est Info-Retraite qui prend le relais, dès le jour de vos 55 ans.Une démarche échappe à ce découpage par l'âge : la déclaration de vos enfants. Sur Info-Retraite, le service « Déclarer mes enfants » reste ouvert à tout âge, comme le rappelle l'Assurance retraite, et votre déclaration lui est transmise automatiquement. Il faut une copie intégrale de l'acte de naissance ou du livret de famille, et une déclaration par enfant, y compris pour ceux de votre conjoint que vous avez élevés. Chaque enfant peut valoirau titre de la maternité ou de l'adoption et 4 au titre de l'éducation, des trimestres qui n'apparaissent pas sur votre relevé de carrière.

Ce que vos tiroirs doivent garder jusqu'au départ Pour les moins de 55 ans, attendre n'est pas une faute, à condition de ne rien jeter. Je le répète souvent dans ces colonnes : un trimestre se prouve avec un papier, jamais avec un souvenir. Frédérique Martin-Magnan, cofondatrice du cabinet GF retraite, recommande dans Que Choisir de garder vos bulletins de paie jusqu'à la validation de la pension, ainsi que les attestations d'indemnités journalières de la Sécurité sociale et les relevés annuels de France Travail. Mieux vaut aussi les scanner, surtout si vous avez connu plusieurs employeurs ou travaillé à l'étranger.



D'ailleurs, un droit méconnu permet de faire le point bien avant 55 ans. Dès 45 ans, vous pouvez demander un entretien information retraite gratuit auprès de l'un de vos régimes. Un expert y passe votre carrière en revue et peut repérer une année creuse avant qu'elle ne coûte. Nous sommes nombreux à ignorer que ce rendez-vous existe.



Deux mois pour contester, pas un de plus Tout ce retard finit par peser au moment du départ. Quand la caisse vous notifie le montant définitif de votre pension, vous disposez de deux mois pour contester le calcul, rappelle Que Choisir. Un oubli signalé dès maintenant, même par courrier et sans priorité, vaut mieux qu'un oubli découvert trop tard. Votre relevé de carrière reste le document sur lequel votre pension sera calculée, et il mérite une lecture ligne à ligne, que l'outil en ligne soit ouvert ou non.