Bien-être Thermes Marins de Saint-Malo : séjour Mer & Ménopause positive Par Régis Mayer | Publié le 05/02/2026 à 01:00 | mis à jour le 10/02/2026 à 10:07 Depuis leur création en 1963, les Thermes Marins de Saint-Malo ont inscrit l’accompagnement des femmes au cœur de leur démarche. Bien-être, forme, santé et beauté ont toujours été pensés comme un ensemble, en tenant compte des grandes étapes de la vie féminine. Après avoir été pionniers dans l’accompagnement de la maternité, les Thermes Marins proposent aujourd’hui un programme spécifiquement dédié à une autre période charnière : la pré-ménopause et la ménopause.

Un enjeu de santé publique désormais reconnu Longtemps entourée de silence, la ménopause s’impose désormais comme un véritable sujet de société et de santé publique.



En avril dernier, un rapport parlementaire, initié à la demande du Président de la République, a formulé 25 propositions visant à améliorer la prise en charge et l’information autour de cette période de la vie

Les chiffres soulignent l’ampleur de l’enjeu : 17,2 millions de Françaises de plus de 45 ans sont concernées, soit près de la moitié des femmes et un quart de la population.



87% d’entre elles déclarent ressentir au moins un symptôme, tandis que 20 à 25% souffrent de troubles sévères liés à la ménopause : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, troubles du sommeil, prise de poids, douleurs articulaires, troubles cognitifs ou de l’humeur, troubles génito-urinaires.



À ces manifestations s’ajoutent des risques accrus pour la santé : les maladies cardio-vasculaires, associées à la ménopause, représentent aujourd’hui la première cause de mortalité féminine en France, et 40% des femmes de plus de 50 ans connaîtront une fracture liée à l’ostéoporose*.



Une approche globale et bienveillante C’est dans ce contexte que les Thermes Marins de Saint-Malo ont conçu le Séjour Mer & Ménopause positive, un programme thalasso spécifiquement pensé pour accompagner les femmes durant cette période de transition.



L’objectif n’est pas seulement de soulager les symptômes, mais d’apporter une prise en charge globale, respectueuse et personnalisée.



Le séjour associe soins marins, rituels de bien-être, rééquilibrage alimentaire et activité physique ciblée, dans une atmosphère volontairement enveloppante, rassurante et valorisante.



L’ensemble repose sur l’expertise pluridisciplinaire des équipes de l’établissement, habituées à accompagner les femmes dans des moments clés de leur parcours de vie.



Retrouver des repères pour mieux vivre les changements Pensé comme un temps pour soi, le Séjour Mer & Ménopause positive vise à redonner aux femmes des outils concrets pour mieux comprendre les changements physiologiques et émotionnels liés à la ménopause, et apprendre à les gérer sur le long terme.



Au-delà du soulagement immédiat, l’ambition est de permettre à chacune de retrouver confiance, d’adopter des habitudes favorables à sa santé et d’aborder cette étape avec davantage de sérénité.



Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la vision historique des Thermes Marins de Saint-Malo : considérer le bien-être féminin comme un tout, à chaque âge de la vie.

« Adapter l’alimentation et remettre le corps en mouvement » par Claire Paillat « Pour accompagner la ménopause, j’ai développé une consultation diététique spécifique qui prend en compte à la fois la problématique pondérale – certaines femmes ayant tendance à prendre du poids – et l’évolution des besoins nutritionnels à cette période de la vie.



Plus que la quantité, c’est la qualité de l’assiette qui est déterminante. Placée en début de séjour, cette consultation personnalisée me permet de proposer des conseils concrets, adaptés aux habitudes alimentaires et au mode de vie de chaque curiste.



Ces recommandations peuvent être mises en pratique immédiatement dans les restaurants La Verrière et Le Cap Horn, puis prolongées au retour à domicile grâce au livret personnalisé remis lors de l’entretien.



En tant que diététicienne et coach sportive, j’insiste également sur l’importance d’une activité physique régulière, essentielle pour préserver le tonus musculaire. Le séjour offre un cadre sécurisant pour reprendre confiance grâce au coaching personnalisé via la technologie EGYM, ainsi qu’à la marche nordique, qui associe renforcement musculaire et stretching. »



Claire Paillat, Diététicienne et coach sportive – Thermes Marins de Saint-Malo





La rédaction vous conseille < > Avec l'âge, un nouveau rapport au corps et au plaisir Pollens : ces seniors qui découvrent à 65 ans qu'ils sont allergiques pour la première fois de leur vie