Sondage Ifop : 5 % des retraités acceptent de baisser leur pension, et ce chiffre protège la vôtre

Trois leviers, zéro consensus
Ce n'est pas une opinion marginale. Sur les 2 059 personnes interrogées par l'Ifop du 7 au 13 avril 2026 pour le Club Landoy, 76 % estiment que le système actuel de retraite par répartition ne pourra être maintenu sans nouvelle réforme.
Plus frappant : 72 % des sondés déclarent ne pas faire confiance au système pour leur garantir une pension suffisante. Chez les 50-64 ans, ceux qui vont toucher leur première pension dans les dix prochaines années, ce taux atteint 71 %.
Augmenter les cotisations, reculer l'âge de départ, baisser les pensions : aucun des trois leviers classiques ne franchit la barre de la majorité. 42 % préfèrent les cotisations, 40 % l'allongement de la vie active, 13 % la baisse des pensions.
Le diagnostic est unanime, les remèdes ne le sont pas.
Plus frappant : 72 % des sondés déclarent ne pas faire confiance au système pour leur garantir une pension suffisante. Chez les 50-64 ans, ceux qui vont toucher leur première pension dans les dix prochaines années, ce taux atteint 71 %.
Augmenter les cotisations, reculer l'âge de départ, baisser les pensions : aucun des trois leviers classiques ne franchit la barre de la majorité. 42 % préfèrent les cotisations, 40 % l'allongement de la vie active, 13 % la baisse des pensions.
Le diagnostic est unanime, les remèdes ne le sont pas.
Les 65 ans et plus jouent une partition à part
C'est en lisant les résultats par tranche d'âge que le sondage devient instructif. Les 65 ans et plus, seule génération déjà à la retraite, sont aussi la seule catégorie à préférer majoritairement et la hausse des cotisations et le recul de l'âge de départ.
Ils soutiennent donc les deux leviers qui pèsent principalement sur les actifs. L'âge légal, actuellement fixé entre 62 ans et 9 mois et 64 ans selon la génération et partiellement suspendu jusqu'en 2028, ne concerne plus leur quotidien.
En revanche, quand la question porte sur une baisse de leur propre pension, le plébiscite s'effondre. Environ 5 % des 65 ans et plus acceptent cette option.
Cinq pour cent.
Autre écart révélateur : 47 % des 65 ans et plus déclarent encore faire confiance au système pour garantir une pension suffisante. Chez les moins de 25 ans, ce chiffre tombe à 13 %.
Le mot qui revient, passé 65 ans, est toujours le même : contribuer oui, amputer non. La nuance est fondamentale, et nous verrons qu'elle ouvre une porte que personne ne regarde.
Ils soutiennent donc les deux leviers qui pèsent principalement sur les actifs. L'âge légal, actuellement fixé entre 62 ans et 9 mois et 64 ans selon la génération et partiellement suspendu jusqu'en 2028, ne concerne plus leur quotidien.
En revanche, quand la question porte sur une baisse de leur propre pension, le plébiscite s'effondre. Environ 5 % des 65 ans et plus acceptent cette option.
Cinq pour cent.
Autre écart révélateur : 47 % des 65 ans et plus déclarent encore faire confiance au système pour garantir une pension suffisante. Chez les moins de 25 ans, ce chiffre tombe à 13 %.
Le mot qui revient, passé 65 ans, est toujours le même : contribuer oui, amputer non. La nuance est fondamentale, et nous verrons qu'elle ouvre une porte que personne ne regarde.
29 % des 18-24 ans veulent baisser votre pension
Retournons le tableau.
Chez les 18-24 ans, 29 % se disent favorables à une réduction des pensions de retraite. Près d'un jeune adulte sur trois considère que couper dans les pensions versées est une piste acceptable pour rééquilibrer le système.
Ce chiffre, enfoui dans les pages du baromètre, n'apparaît dans aucun titre de presse cette semaine. Je le mets en regard du 5 % des retraités, et la fracture saute aux yeux : le fossé entre les générations ne porte plus sur le montant des cotisations, il porte sur la légitimité même des pensions en cours de versement.
En face, 54 % des Français s'attendent à une hausse de la solidarité intergénérationnelle, surtout parmi les plus de 65 ans. Les deux ne sont pas contradictoires, mais le rapport de force est clair.
Plus de 80 % des Français savent désormais qu'il y a davantage de décès que de naissances en France. La bascule démographique n'est plus abstraite, et ses conséquences sur les retraites non plus.
87 % des 18-34 ans n'ont pas confiance dans la capacité du système à leur garantir une pension suffisante. Quand une génération entière paie des cotisations pour un contrat auquel elle ne croit plus, la patience a une date d'expiration.
Chez les 18-24 ans, 29 % se disent favorables à une réduction des pensions de retraite. Près d'un jeune adulte sur trois considère que couper dans les pensions versées est une piste acceptable pour rééquilibrer le système.
Ce chiffre, enfoui dans les pages du baromètre, n'apparaît dans aucun titre de presse cette semaine. Je le mets en regard du 5 % des retraités, et la fracture saute aux yeux : le fossé entre les générations ne porte plus sur le montant des cotisations, il porte sur la légitimité même des pensions en cours de versement.
Sur le même sujet :Le baromètre confirme la tendance : 75 % des sondés anticipent une hausse des tensions entre générations à cause du financement du modèle social. Chez les moins de 35 ans, la proportion monte à 82 %.
Retraite : ce sondage où 52% des retraités accepteraient de baisser leur pension ne dit pas tout
Retraite : ce sondage où 52% des retraités accepteraient de baisser leur pension ne dit pas tout
En face, 54 % des Français s'attendent à une hausse de la solidarité intergénérationnelle, surtout parmi les plus de 65 ans. Les deux ne sont pas contradictoires, mais le rapport de force est clair.
Plus de 80 % des Français savent désormais qu'il y a davantage de décès que de naissances en France. La bascule démographique n'est plus abstraite, et ses conséquences sur les retraites non plus.
87 % des 18-34 ans n'ont pas confiance dans la capacité du système à leur garantir une pension suffisante. Quand une génération entière paie des cotisations pour un contrat auquel elle ne croit plus, la patience a une date d'expiration.
La seule piste que personne ne bloque
Il existe pourtant une sortie. Le baromètre identifie une seule piste de financement acceptée par toutes les tranches d'âge : une contribution spécifique des retraités au système, distincte d'une baisse de pension.
C'est la seule option qui fait consensus entre les générations, y compris chez les retraités eux-mêmes. Aucun des trois leviers classiques n'y parvient : cotisations, âge, pensions, chacun est bloqué par au moins une génération.
Quand on leur demande à quel âge ils aimeraient partir, les Français répondent en moyenne 59,8 ans, mais anticipent de travailler jusqu'à 64,3 ans. L'écart de quatre ans et demi entre le désir et la résignation dit que les Français sont prêts à encaisser des contraintes, à condition de choisir lesquelles.
D'ailleurs, si l'âge légal devait encore reculer, deux tiers des sondés réclament des aménagements : retraite progressive, temps partiel, télétravail. Seulement 20 % accepteraient de continuer à temps plein sans filet.
C'est la seule option qui fait consensus entre les générations, y compris chez les retraités eux-mêmes. Aucun des trois leviers classiques n'y parvient : cotisations, âge, pensions, chacun est bloqué par au moins une génération.
Quand on leur demande à quel âge ils aimeraient partir, les Français répondent en moyenne 59,8 ans, mais anticipent de travailler jusqu'à 64,3 ans. L'écart de quatre ans et demi entre le désir et la résignation dit que les Français sont prêts à encaisser des contraintes, à condition de choisir lesquelles.
D'ailleurs, si l'âge légal devait encore reculer, deux tiers des sondés réclament des aménagements : retraite progressive, temps partiel, télétravail. Seulement 20 % accepteraient de continuer à temps plein sans filet.
Ce que ce 5 % change concrètement pour vous
Ce que ce baromètre dessine nous concerne au premier chef. Le refus massif de la baisse des pensions par les 65 ans et plus n'est pas un caprice : c'est un verrou.
Ce verrou ne tient que parce que les retraités acceptent de contribuer autrement. La prochaine réforme se négocie déjà dans ces chiffres, et votre position y est plus solide que vous ne le croyez.
Ce verrou ne tient que parce que les retraités acceptent de contribuer autrement. La prochaine réforme se négocie déjà dans ces chiffres, et votre position y est plus solide que vous ne le croyez.