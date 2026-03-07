Argent et patrimoine Son PEL disparu de son espace bancaire : le piège du livret à 0,8 % qui guette 3 millions d'épargnants Par Fabrice Crozier | Publié le 07/03/2026 à 09:44 L'onglet affichait encore « Plan Épargne Logement » en février. En mars, il a disparu. À la place, un livret bancaire classique, rémunéré trois fois moins, que la banque a ouvert sans rien demander. Depuis le 1er mars 2026, les premières clôtures automatiques de PEL ont commencé — et des milliers d'épargnants découvrent le basculement sur leur relevé cette semaine. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Tous les PEL ouverts depuis mars 2011 sont concernés — la vague touche 3,2 millions de plans d'ici 2030 Sans réaction de votre part, votre épargne bascule sur un livret dont le rendement peut chuter de plus de moitié Des alternatives existent pour limiter la casse — mais il faut agir avant que votre banque ne décide à votre place

Ce qui s'est passé le 1er mars 29 décembre 2010 a plafonné à 15 ans la durée de vie des Plans Épargne Logement ouverts à partir du 1er mars 2011. Résultat : les tout premiers PEL concernés ont atteint leur date limite ce mois-ci.



Concrètement, la banque clôture le plan sans demander l'accord du titulaire. Le capital et les intérêts accumulés sont automatiquement transférés vers un livret d'épargne classique dont le taux est fixé librement par l'établissement. Selon la 0,8 % en 2025.



Or les PEL ouverts en 2011 bénéficiaient d'un taux garanti de 2,5 % brut pendant toute leur durée de vie. Passer de 2,5 % à 0,8 %, sur un encours moyen de 25 017 € par plan, représente une perte de rendement d'environ 425 € par an. Et ce n'est que la première vague. La règle existe depuis quinze ans, mais ses effets concrets viennent seulement de commencer. La loi de finances rectificative dua plafonné àla durée de vie des Plans Épargne Logement ouverts à partir du. Résultat : les tout premiers PEL concernés ont atteint leur date limite ce mois-ci.Concrètement, la banque clôture le plan. Le capital et les intérêts accumulés sont automatiquement transférés vers un livret d'épargne classique dont le taux est fixé librement par l'établissement. Selon la Banque de France , la rémunération moyenne de ces livrets bancaires s'établissait à environen 2025.Or les PEL ouverts en 2011 bénéficiaient d'un taux garanti dependant toute leur durée de vie. Passer de 2,5 % à 0,8 %, sur un encours moyen depar plan, représente une perte de rendement d'environ. Et ce n'est que la première vague.

3,2 millions de PEL dans le viseur 36 % des PEL existants seront clôturés d'ici 2030, soit environ 3,2 millions de plans représentant 93 milliards d'euros d'encours.



Les clôtures suivront un calendrier mécanique, année après année, en fonction de la date d'ouverture du plan.

2026 PEL ouverts en 2011 📅 Première vague Clôture automatique à partir de mars 2027 PEL ouverts en 2012 📅 Deuxième vague Clôture à partir de la date anniversaire 2028-2029 PEL 2013 et 2014 📈 Montée en puissance 1,5 million d'ouvertures nettes en 2014 = vague massive 2030 Pic de clôtures ⚠️ 1,1 million de plans fermés 28 milliards € d'encours clôturés en une seule année



Point essentiel : les PEL ouverts avant le 1er mars 2011 ne sont pas concernés. Ils conservent une durée de vie illimitée et continuent de produire des intérêts à leur taux d'origine. Si vous avez ouvert votre PEL en 2010 ou avant, rien ne change pour vous. L'ampleur du phénomène dépasse le seul mois de mars 2026. D'après l'Observatoire de l'Épargne Réglementée de la Banque de France, publié en juillet 2025,seront clôturés d'ici 2030, soit environreprésentantd'encours.Les clôtures suivront un calendrier mécanique, année après année, en fonction de la date d'ouverture du plan.les PEL ouvertsle 1er mars 2011 ne sont pas concernés. Ils conservent une durée de vie illimitée et continuent de produire des intérêts à leur taux d'origine. Si vous avez ouvert votre PEL en 2010 ou avant, rien ne change pour vous.

Le vrai coût de l'inaction ne rien faire et de laisser la banque transférer votre épargne vers un livret dont le rendement est près de deux fois inférieur à ce que propose le Livret A.

0,8 % Livret bancaire classique 📉 Rendement moyen ~200 € d'intérêts/an pour 25 000 € 1,5 % Livret A 📊 Taux au 1er février 2026 ~375 € d'intérêts/an pour 25 000 € — nets d'impôt ~2,65 % Assurance-vie fonds euros 📈 Rendement moyen 2025 (France Assureurs) ~663 € d'intérêts/an pour 25 000 € — avant fiscalité



La différence entre le livret bancaire par défaut et un Livret A représente environ 175 € par an pour un encours moyen. Sur cinq ans d'inattention, c'est près de 875 € de rendement perdu — sans aucun risque supplémentaire, puisque le Livret A est garanti par l'État et totalement exonéré d'impôt.



L'assurance-vie en fonds euros offre un rendement supérieur, avec en plus un avantage fiscal majeur après huit ans de détention : un abattement de 4 600 € sur les gains pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Pour un épargnant de 65 ans ou plus qui n'a pas de contrat d'assurance-vie, la clôture du PEL peut être l'occasion d'en ouvrir un et de faire courir le compteur des huit ans. Le danger n'est pas la clôture en elle-même — votre argent ne disparaît pas. Le danger, c'est deet de laisser la banque transférer votre épargne vers un livret dont le rendement est près deà ce que propose le Livret A.La différence entre le livret bancaire par défaut et un Livret A représente environpour un encours moyen. Sur cinq ans d'inattention, c'est près dede rendement perdu — sans aucun risque supplémentaire, puisque le Livret A est garanti par l'État et totalement exonéré d'impôt.L'assurance-vie en fonds euros offre un rendement supérieur, avec en plus un avantage fiscal majeur après huit ans de détention : un abattement desur les gains pour une personne seule,pour un couple. Pour un épargnant de 65 ans ou plus qui n'a pas de contrat d'assurance-vie, la clôture du PEL peut être l'occasion d'en ouvrir un et de faire courir le compteur des huit ans.

Ce que vous devez vérifier cette semaine retrouver la date exacte d'ouverture de votre PEL. Connectez-vous à votre espace bancaire en ligne ou consultez le contrat d'origine. Si votre PEL a été ouvert entre le 1er mars et le 31 décembre 2011, la clôture interviendra à sa date anniversaire en 2026.



Votre banque est tenue de vous prévenir au moins deux mois avant l'échéance. Mais dans les faits, cette notification peut prendre la forme d'un simple courrier noyé dans le flux postal, ou d'un message dans votre espace bancaire que vous n'avez pas consulté.



Si votre PEL n'a pas encore été clôturé, vous pouvez prendre les devants. Clôturer vous-même le plan avant l'échéance vous permet de décider où placer vos fonds au lieu de subir le transfert automatique vers un livret à faible rendement. Vous conservez l'intégralité de votre capital et de vos intérêts acquis.



Si votre PEL a déjà été fermé et que vos fonds se trouvent sur un livret bancaire classique, il n'est pas trop tard. Vous pouvez transférer cet argent vers un 22 950 €), un LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire, plafond de 12 000 €), un LEP si vous y êtes éligible (plafond de 10 000 €, taux de 2,5 % au 1er février 2026, sous conditions de revenus), ou une assurance-vie.



Un réflexe simple : demandez à votre conseiller bancaire une confirmation écrite du taux appliqué au livret sur lequel vos fonds ont été transférés. Si ce taux est inférieur à 1 %, vous avez tout intérêt à réagir rapidement. Chaque mois d'inaction représente un manque à gagner concret sur votre épargne. La première chose à faire est de. Connectez-vous à votre espace bancaire en ligne ou consultez le contrat d'origine. Si votre PEL a été ouvert entre le 1er mars et le 31 décembre 2011, la clôture interviendra à sa date anniversaire en 2026.Votre banque est tenue de vous prévenir au moinsl'échéance. Mais dans les faits, cette notification peut prendre la forme d'un simple courrier noyé dans le flux postal, ou d'un message dans votre espace bancaire que vous n'avez pas consulté.Si votre PEL n'a pas encore été clôturé, vous pouvez. Clôturer vous-même le plan avant l'échéance vous permet de décider où placer vos fonds au lieu de subir le transfert automatique vers un livret à faible rendement. Vous conservez l'intégralité de votre capital et de vos intérêts acquis.Si votre PEL a déjà été fermé et que vos fonds se trouvent sur un livret bancaire classique, il n'est pas trop tard. Vous pouvez transférer cet argent vers un Livret A (dans la limite du plafond de), un LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire, plafond de), un LEP si vous y êtes éligible (plafond de, taux deau 1er février 2026, sous conditions de revenus), ou une assurance-vie.Un réflexe simple :du taux appliqué au livret sur lequel vos fonds ont été transférés. Si ce taux est inférieur à 1 %, vous avez tout intérêt à réagir rapidement. Chaque mois d'inaction représente un manque à gagner concret sur votre épargne.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, « PEL : êtes-vous concerné par une clôture automatique à partir de mars ? », mis à jour le 9 février 2026

- Banque de France, Observatoire de l'Épargne Réglementée, rapport annuel publié en juillet 2025

- France Assureurs, rendement moyen des fonds euros 2025

Pour aller plus loin :



- PEL : 3,2 millions de plans clôturés d'office dès mars 2026, êtes-vous concerné ?

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