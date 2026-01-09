PEL : 3,2 millions de plans clôturés d'office dès mars 2026, êtes-vous concerné ?

Lorsque votre PEL atteint ses 15 ans, votre banque le ferme automatiquement à la date anniversaire. Vous n'avez aucune démarche à effectuer : votre capital et vos intérêts sont intégralement conservés. Rien n'est perdu.



En revanche, les fonds sont transférés sur un livret d'épargne classique dont le taux est fixé librement par la banque. Et c'est là que le changement se fait sentir : les PEL ouverts entre 2011 et 2015 bénéficient de taux garantis allant de 2 % à 2,5 % brut. Une fois basculés sur un livret ordinaire, le rendement tombe généralement autour de 0,8 % à 1,5 %, selon les établissements.



Autre conséquence : vous perdez définitivement vos droits à prêt épargne logement. Ces droits, accumulés au fil des années, permettent d'obtenir un crédit immobilier à taux préférentiel. Une fois le PEL clôturé, ils disparaissent.