Somnifères et Alzheimer : l'erreur que commettent 9 millions de Français chaque nuit

Une étude de l'Université de Washington vient de mettre en lumière un fait troublant. Le Dr Brendan Lucey et son équipe ont découvert qu'un somnifère appelé suvorexant peut réduire de 10 à 20 % les protéines bêta-amyloïdes et de 10 à 15 % les protéines tau dans le cerveau. Or, ce sont précisément ces protéines qui s'accumulent dans le cerveau des malades d'Alzheimer.



Le secret réside dans le sommeil profond. C'est pendant cette phase que le cerveau se « nettoie » en éliminant les déchets toxiques accumulés dans la journée. Le suvorexant, contrairement aux somnifères classiques, préserve cette phase cruciale.



Le problème ? La grande majorité des somnifères prescrits en France appartiennent à une autre famille : les benzodiazépines. Et ceux-là perturbent justement le sommeil profond.