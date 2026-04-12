Seniors : les clés pour réussir sa retraite en Suisse sereinement

Système de retraite suisse : ce qu'il faut retenir
Pour bien préparer une retraite suisse, il est important de revenir sur le fonctionnement même d'un système de retraite reposant sur trois piliers.
L'AVS, soit l'Assurance Vieillesse et survivants peut être considéré comme le premier d'entre eux. Il s'agit d'une rente versée aux assurés ayant cotisé durant leur vie active.
Si elle permet de couvrir partiellement la perte de revenu (retraite, invalidité ou décès), elle n'est généralement pas suffisante pour maintenir un bon niveau de vie à la fin d'une carrière professionnelle.
Alimentée par les cotisations (salariales ou patronales), la prévoyance professionnelle (ou rente LPP) en est le second pilier. Son montant est directement conditionné par la durée de cotisation, mais également par le montant du salaire perçu.
Facultative, l'épargne individuelle est le troisième pilier. Lorsqu'elle est bien anticipée, elle permet d'augmenter les revenus du retraité et de profiter d'avantages fiscaux pour un pouvoir d'achat maintenu sur la durée.
L'AVS, soit l'Assurance Vieillesse et survivants peut être considéré comme le premier d'entre eux. Il s'agit d'une rente versée aux assurés ayant cotisé durant leur vie active.
Si elle permet de couvrir partiellement la perte de revenu (retraite, invalidité ou décès), elle n'est généralement pas suffisante pour maintenir un bon niveau de vie à la fin d'une carrière professionnelle.
Alimentée par les cotisations (salariales ou patronales), la prévoyance professionnelle (ou rente LPP) en est le second pilier. Son montant est directement conditionné par la durée de cotisation, mais également par le montant du salaire perçu.
Facultative, l'épargne individuelle est le troisième pilier. Lorsqu'elle est bien anticipée, elle permet d'augmenter les revenus du retraité et de profiter d'avantages fiscaux pour un pouvoir d'achat maintenu sur la durée.
Retraite en Suisse : comment bien l'anticiper ?
Vous souhaitez préparer votre retraite avec soin ? Pour l'envisager avec sérénité, il est important de l'envisager en amont et d'analyser avec lucidité votre situation.
Quels seront vos besoins ?
Pour bien préparer votre retraite en Suisse, il est nécessaire de faire le point sur vos futures dépenses.
Une fois à la retraite, vous pourriez voir certaines dépenses diminuer, dont vos frais de déplacement et toutes les dépenses liées à votre vie professionnelle (équipement, vêtements).
Autant d'économies souvent remplacées par d'autres sources de frais. Certains, plaisants, car en lien avec vos loisirs et votre temps libre, d'autres plus pesants, mais incontournables (santé, assurances).
Pour avoir un bon aperçu de vos besoins à la retraite, vous devrez également faire le point sur vos dettes (prêts personnels, crédits) et faire en sorte de les éliminer avant votre départ. L'idée est de vous libérer le plus tôt possible de toutes les charges susceptibles de peser sur votre budget.
Enfin, prenez aussi le temps de simuler vos revenus estimés. Un bilan financier pourra vous permettre d'identifier explicitement les manques à gagner et ce, quel que soit le pilier.
Quels seront vos besoins ?
Pour bien préparer votre retraite en Suisse, il est nécessaire de faire le point sur vos futures dépenses.
Une fois à la retraite, vous pourriez voir certaines dépenses diminuer, dont vos frais de déplacement et toutes les dépenses liées à votre vie professionnelle (équipement, vêtements).
Autant d'économies souvent remplacées par d'autres sources de frais. Certains, plaisants, car en lien avec vos loisirs et votre temps libre, d'autres plus pesants, mais incontournables (santé, assurances).
Pour avoir un bon aperçu de vos besoins à la retraite, vous devrez également faire le point sur vos dettes (prêts personnels, crédits) et faire en sorte de les éliminer avant votre départ. L'idée est de vous libérer le plus tôt possible de toutes les charges susceptibles de peser sur votre budget.
Enfin, prenez aussi le temps de simuler vos revenus estimés. Un bilan financier pourra vous permettre d'identifier explicitement les manques à gagner et ce, quel que soit le pilier.
L'épargne individuelle : le nerf de la guerre
Pour maintenir un bon niveau de vie à la retraite, soignez tout particulièrement le 3ᵉ pilier, soit votre épargne individuelle.
En tant qu'assuré, vous pouvez choisir entre un 3ᵉ pilier A et un 3ᵉ pilier B. Ces produits bancaires ou d'assurance ont leur importance. Plus votre épargne commencera tôt et plus vous pourrez accumuler du capital. Des petits versements réguliers peuvent faire la différence !
Pour bien préparer votre retraite en Suisse, l'anticipation reste de mise. Vous devrez analyser vos besoins présents et à venir, renforcer votre prévoyance, mais également faire le point sur vos différentes assurances.
En couvrant les risques d'invalidité et/ou de perte de revenus avant l'âge de la retraite, ces dernières vous aident à mieux protéger vos proches en cas de coups durs.
En tant qu'assuré, vous pouvez choisir entre un 3ᵉ pilier A et un 3ᵉ pilier B. Ces produits bancaires ou d'assurance ont leur importance. Plus votre épargne commencera tôt et plus vous pourrez accumuler du capital. Des petits versements réguliers peuvent faire la différence !
Pour bien préparer votre retraite en Suisse, l'anticipation reste de mise. Vous devrez analyser vos besoins présents et à venir, renforcer votre prévoyance, mais également faire le point sur vos différentes assurances.
En couvrant les risques d'invalidité et/ou de perte de revenus avant l'âge de la retraite, ces dernières vous aident à mieux protéger vos proches en cas de coups durs.