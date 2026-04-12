Seniors : les clés pour réussir sa retraite en Suisse sereinement

Vous souhaitez préparer votre retraite avec soin ? Pour l'envisager avec sérénité, il est important de l'envisager en amont et d'analyser avec lucidité votre situation.





Quels seront vos besoins ?



Pour bien préparer votre retraite en Suisse, il est nécessaire de faire le point sur vos futures dépenses.



Une fois à la retraite, vous pourriez voir certaines dépenses diminuer, dont vos frais de déplacement et toutes les dépenses liées à votre vie professionnelle (équipement, vêtements).



Autant d'économies souvent remplacées par d'autres sources de frais. Certains, plaisants, car en lien avec vos loisirs et votre temps libre, d'autres plus pesants, mais incontournables (santé, assurances).



Pour avoir un bon aperçu de vos besoins à la retraite, vous devrez également faire le point sur vos dettes (prêts personnels, crédits) et faire en sorte de les éliminer avant votre départ. L'idée est de vous libérer le plus tôt possible de toutes les charges susceptibles de peser sur votre budget.



Enfin, prenez aussi le temps de simuler vos revenus estimés. Un bilan financier pourra vous permettre d'identifier explicitement les manques à gagner et ce, quel que soit le pilier.