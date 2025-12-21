Retraites : attention, le calendrier des versements 2026 va bousculer votre budget

Femme senior inquiète consulte son calendrier pour vérifier les jours de versements de sa pension de retraite © Daisy Daisy/Shutterstock
Les dates à encercler de rouge
Le principe de base de la Cnav (Carsat en région) est le versement le 9 du mois suivant. Mais en 2026, le 9 tombe plusieurs fois un vendredi, un samedi ou un dimanche. Concrètement, pour le mois de Mai 2026, le 9 tombant un samedi, le virement ne sera initié que le lundi 11. Comptez le délai bancaire, et l'argent pourrait n'arriver que le 12 ou le 13 sur votre compte. Un décalage de 4 jours qui peut mettre en péril les prélèvements automatiques programmés en début de mois (loyer, énergie, mutuelle).
Pourquoi ces décalages sont-ils inévitables ?
Il ne s'agit pas d'un retard administratif, mais d'une contrainte du système bancaire européen (SEPA). Les virements interbancaires ne transitent pas les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsque la Cnav donne l'ordre de virement le vendredi après-midi, les serveurs des banques ne traitent l'opération que le lundi matin suivant. C'est ce qu'on appelle les "jours ouvrés". C'est pourquoi il est vital de ne jamais programmer vos prélèvements personnels avant le 15 du mois pour garder une marge de sécurité.
Un impact direct sur une trésorerie déjà tendue
Ce calendrier en dents de scie intervient dans un contexte particulier. Bien que les retraites aient été revalorisées (selon l'inflation moyenne hors tabac), chaque euro compte. Un découvert bancaire, même de 24 heures, entraîne des "agios" et des frais de commission d'intervention qui peuvent rapidement annuler le gain de la dernière hausse des pensions. Pour rappel, la revalorisation de janvier 2026 concerne uniquement la retraite de base. La complémentaire Agirc-Arrco, elle, suit son propre calendrier de négociation à l'automne.
Comment vérifier votre date exacte ?
- Connectez-vous sur lassuranceretraite.fr.
- Allez dans votre "Espace Personnel". Rubrique "Mes paiements". Vous y trouverez l'historique et surtout les dates prévisionnelles.
- Une astuce : activez les alertes SMS de votre banque pour être notifié dès que la somme est créditée, cela vous évitera de consulter votre compte dix fois par jour.
Questions Fréquentes
- Le versement Agirc-Arrco est-il aussi concerné ? Oui, mais différemment. L'Agirc-Arrco verse "d'avance" (au début du mois pour le mois en cours) au 1er du mois. Si le 1er est férié, le paiement est décalé au premier jour ouvré suivant.
- Que faire si l'argent n'est pas là le 10 ? Attendez jusqu'au 12. Les délais de traitement varient selon les banques (La Banque Postale ou le Crédit Agricole n'ont pas toujours les mêmes délais que les banques en ligne). Passé ce délai, contactez votre caisse via la messagerie sécurisée.
- Puis-je demander un acompte ? Non, les caisses de retraite ne versent pas d'acomptes. Il est impératif de gérer votre budget en anticipant ces décalages de calendrier.