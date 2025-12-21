Retraites : attention, le calendrier des versements 2026 va bousculer votre budget

Le principe de base de la Cnav (Carsat en région) est le versement le 9 du mois suivant. Mais en 2026, le 9 tombe plusieurs fois un vendredi, un samedi ou un dimanche. Concrètement, pour le mois de Mai 2026, le 9 tombant un samedi, le virement ne sera initié que le lundi 11. Comptez le délai bancaire, et l'argent pourrait n'arriver que le 12 ou le 13 sur votre compte. Un décalage de 4 jours qui peut mettre en péril les prélèvements automatiques programmés en début de mois (loyer, énergie, mutuelle).