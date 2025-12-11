Retraite Retraite : les nouveaux avantages fiscaux à connaitre en 2025 Par Régis Mayer | Publié le 11/12/2025 à 02:00 | mis à jour le 09/12/2025 à 17:42 En 2025, plusieurs mesures fiscales soutiennent le pouvoir d'achat des retraités français. Face à l'augmentation du coût de la vie et aux tensions budgétaires, ces dispositifs préservent le niveau de vie des seniors tout en maintenant l'équité du système fiscal. Le Premier ministre a également annoncé en octobre 2025 la suspension de la réforme des retraites, gelant temporairement le relèvement de l'âge légal de départ. Partager : W f X in @

Maintien de l'abattement fiscal des retraités de 10%



Le gouvernement proposait de supprimer cet abattement proportionnel pour le remplacer par un nouvel abattement forfaitaire de 2 000 € par personne (4 000 € pour un couple).



Cette mesure visait à mettre davantage à contribution les retraités aisés. Une personne seule à revenu élevé bénéficie actuellement d'une déduction pouvant atteindre 4 399 € (plafond par foyer fiscal), avantage qui aurait été réduit de moitié avec le forfait proposé. Contrairement aux attentes, les parlementaires ont massivement rejeté cette réforme budgétaire.



Pas moins de 11 amendements identiques ont été adoptés pour supprimer l'article en question. Seuls 17 membres ont soutenu le projet, illustrant le refus quasi unanime de pénaliser la majorité des retraités.



Concrètement, les retraités bénéficient toujours automatiquement d'une déduction de 10 % sur le montant de leurs pensions lors du calcul de l'impôt sur le revenu , avec un minimum de 450 € par personne et un plafond de 4 399 € par foyer.



Ce dispositif évite une hausse d'impôt pour de nombreux seniors, notamment les célibataires percevant une pension annuelle supérieure à 20 000 €.

Abattement spécial pour les personnes de plus de 65 ans Au-delà de l'abattement de 10%, les retraités de plus de 65 ans (ou en invalidité) profitent d'un abattement spécial sur leur revenu imposable.



Le gouvernement proposait de le réserver aux seuls invalides, supprimant ainsi cet avantage fiscal pour des millions de seniors. Cette mesure a également été rejetée.



En 2025, pour un foyer comprenant une personne âgée de 65 ans ou plus, l'abattement est de : 2 796 € si le revenu net ne dépasse pas environ 17 510 €,

1 398 € si ce montant se situe entre 17 510 € et 28 700 €.

Au-delà de ce seuil, aucune déduction ne s'applique. Si les deux membres du couple ont au moins 65 ans, chacun bénéficie de l'abattement, portant l'avantage total à 5 590 € ou 2 796 € selon la tranche de revenus.



Ces montants ont été revalorisés de +1,8% pour suivre l'inflation , évitant une perte de pouvoir d'achat pour les retraités modestes. L'avantage fiscal majeur pour les retraités reste l'abattement de 10 % sur les pensions imposables. En novembre 2025, l'Assemblée nationale a voté le maintien de cet abattement fiscal retraite 2025 dans le projet de loi de finances, écartant une réforme controversée.Le gouvernement proposait de supprimer cet abattement proportionnel pour le remplacer par un nouvel abattement forfaitaire de 2 000 € par personne (4 000 € pour un couple).Cette mesure visait à mettre davantage à contribution les retraités aisés. Une personne seule à revenu élevé bénéficie actuellement d'une déduction pouvant atteindre 4 399 € (plafond par foyer fiscal), avantage qui aurait été réduit de moitié avec le forfait proposé. Contrairement aux attentes, les parlementaires ont massivement rejeté cette réforme budgétaire.Pas moins de 11 amendements identiques ont été adoptés pour supprimer l'article en question. Seuls 17 membres ont soutenu le projet, illustrant le refus quasi unanime de pénaliser la majorité des retraités.Concrètement,, avec un minimum de 450 € par personne et un plafond de 4 399 € par foyer.Ce dispositif évite une hausse d'impôt pour de nombreux seniors, notamment les célibataires percevant une pension annuelle supérieure à 20 000 €.Au-delà de l'abattement de 10%, les retraités de plus de 65 ans (ou en invalidité) profitent d'un abattement spécial sur leur revenu imposable.Le gouvernement proposait de le réserver aux seuls invalides, supprimant ainsi cet avantage fiscal pour des millions de seniors. Cette mesure a également été rejetée.En 2025, pour un foyer comprenant une personne âgée de 65 ans ou plus, l'abattement est de :Si les deux membres du couple ont au moins 65 ans, chacun bénéficie de l'abattement, portant l'avantage total à 5 590 € ou 2 796 € selon la tranche de revenus., évitant une perte de pouvoir d'achat pour les retraités modestes.

Abattement spécial pour les personnes de plus de 65 ans



Le gouvernement proposait de le réserver aux seuls invalides, supprimant ainsi cet avantage fiscal pour des millions de seniors. Cette mesure a également été rejetée.



En 2025, pour un foyer comprenant une personne âgée de 65 ans ou plus, l'abattement est de : 2 796 € si le revenu net ne dépasse pas environ 17 510 €,

1 398 € si ce montant se situe entre 17 510 € et 28 700 €.

Au-delà de ce seuil, aucune déduction ne s'applique. Si les deux membres du couple ont au moins 65 ans, chacun bénéficie de l'abattement, portant l'avantage total à 5 590 € ou 2 796 € selon la tranche de revenus.



Ces montants ont été revalorisés de +1,8% pour suivre l'inflation , évitant une perte de pouvoir d'achat pour les retraités modestes. Au-delà de l'abattement de 10%, les retraités de plus de 65 ans (ou en invalidité) profitent d'un abattement spécial sur leur revenu imposable.Le gouvernement proposait de le réserver aux seuls invalides, supprimant ainsi cet avantage fiscal pour des millions de seniors. Cette mesure a également été rejetée.En 2025, pour un foyer comprenant une personne âgée de 65 ans ou plus, l'abattement est de :Si les deux membres du couple ont au moins 65 ans, chacun bénéficie de l'abattement, portant l'avantage total à 5 590 € ou 2 796 € selon la tranche de revenus., évitant une perte de pouvoir d'achat pour les retraités modestes.

Autres mesures fiscales et aides en 2025 CSG à taux réduit : les retraités modestes bénéficient d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit (3,8% au lieu de 8,3%). Un nouveau mécanisme de lissage évite les effets de seuil brutaux.



Si le revenu fiscal de référence dépasse légèrement le plafond une année, le taux réduit s'applique encore l'année suivante. Cette "année blanche" évite qu'une petite augmentation de pension n'entraîne un effet disproportionné sur le net perçu.



: les retraités modestes bénéficient d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit (3,8% au lieu de 8,3%). Un nouveau mécanisme de lissage évite les effets de seuil brutaux. Si le revenu fiscal de référence dépasse légèrement le plafond une année, le taux réduit s'applique encore l'année suivante. Cette "année blanche" évite qu'une petite augmentation de pension n'entraîne un effet disproportionné sur le net perçu. Exonérations de taxe foncière : les retraités de plus de 75 ans bénéficient d'une exonération totale sur leur résidence principale, sous condition de ne pas dépasser un seuil de revenu (environ 12 500 € annuel pour une personne seule).

: les retraités de plus de 75 ans bénéficient d'une exonération totale sur leur résidence principale, sous condition de ne pas dépasser un seuil de revenu (environ 12 500 € annuel pour une personne seule). Crédit d'impôt pour l'emploi à domicile : les seniors faisant appel à des aides à domicile profitent d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses engagées. Ce crédit est automatiquement remboursé même si le contribuable n'est pas imposé. Par exemple, une dépense de 2 000 € donne droit à 1 000 € de réduction d'impôt.



: les seniors faisant appel à des aides à domicile profitent d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses engagées. Ce crédit est automatiquement remboursé même si le contribuable n'est pas imposé. Par exemple, une dépense de 2 000 € donne droit à 1 000 € de réduction d'impôt. Plan d'épargne retraite (PER) : Les versements restent déductibles du revenu imposable (à hauteur de 10% des revenus), avec une prolongation du report des plafonds non utilisés de 3 à 5 ans. La représentation nationale a choisi de conserver les avantages fiscaux existants malgré les projets de modification. Couples mariés, pacsés, divorcés, veufs ou célibataires : chaque retraité doit connaître ces dispositifs pour optimiser sa déclaration.



Ces mesures, couplées à la suspension de la réforme des retraites, permettent aux foyers fiscaux de retraités de mieux traverser la période économique actuelle.

La loi de finances 2025 a indexé les barèmes et plafonds sur l'inflation (+1,8 %), évitant qu'une hausse des prix n'entraîne mécaniquement une augmentation de l'imposition. Plusieurs dispositifs complémentaires allègent la contribution fiscale des seniors :La représentation nationale a choisi de conserver les avantages fiscaux existants malgré les projets de modification. Couples mariés, pacsés, divorcés, veufs ou célibataires : chaque retraité doit connaître ces dispositifs pour optimiser sa déclaration.Ces mesures, couplées à la suspension de la réforme des retraites, permettent aux foyers fiscaux de retraités de mieux traverser la période économique actuelle.

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