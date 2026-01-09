Nutrition Rappel Guigoz et Nidal : grands-parents, vérifiez vos placards avant de garder bébé Par Régis Mayer | Publié le 09/01/2026 à 08:37 Nestlé a élargi le 5 janvier 2026 le rappel de laits infantiles Guigoz et Nidal en raison d'une contamination potentielle. Si vous gardez régulièrement votre petit-enfant et que vous avez du lait en poudre chez vous, une vérification s'impose. Voici comment procéder. Partager : W f X in @

Un rappel massif qui concerne des millions de boîtes en Europe Le 5 janvier 2026, Nestlé a lancé un rappel préventif élargi de laits infantiles des marques Guigoz et Nidal, après un premier rappel plus limité en décembre 2025. Plus de 800 références sont concernées à travers l'Europe, dont plusieurs lots commercialisés en France entre le 16 mai 2025 et le 6 janvier 2026.



La cause : la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par la bactérie Bacillus cereus. Cette substance provient d'une huile contaminée fournie par un sous-traitant, utilisée dans la fabrication de certains laits premier âge.



Selon Nestlé, les quantités détectées sont « très faibles », mais le groupe a préféré agir par précaution. En France, trois références sont concernées : Guigoz Optipro Relais 1 (poudre et liquide) et Nidal 1 (poudre). Ces produits sont vendus en pharmacies, en grandes surfaces (Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Monoprix, Lidl...) et sur Amazon.

Pourquoi les grands-parents doivent vérifier en priorité



Vous êtes concerné si :

Vous gardez régulièrement un nourrisson de moins de 6 mois

Vous avez acheté du lait Guigoz ou Nidal entre mai 2025 et janvier 2026

Vous avez une boîte entamée ou non dans vos placards Le piège : une boîte achetée il y a plusieurs mois peut très bien faire partie des lots rappelés. Et les grands-parents ne sont pas toujours inscrits aux alertes sanitaires ou aux newsletters des marques de puériculture. La vérification manuelle du numéro de lot est donc indispensable. Si les parents suivent généralement de près les alertes sanitaires concernant leurs enfants, les grands-parents qui gardent régulièrement leurs petits-enfants peuvent passer à côté de l'information. Or, beaucoup d'entre eux conservent chez eux une boîte de lait en poudre « au cas où ».Le piège : une boîte achetée il y a plusieurs mois peut très bien faire partie des lots rappelés. Et les grands-parents ne sont pas toujours inscrits aux alertes sanitaires ou aux newsletters des marques de puériculture. La vérification manuelle du numéro de lot est donc indispensable.

Quels risques pour bébé en cas de consommation La céréulide peut provoquer des troubles digestifs : vomissements et diarrhées. Les symptômes apparaissent généralement rapidement, entre 30 minutes et 6 heures après l'ingestion, avec une récupération en 24 heures dans la plupart des cas.



Cependant, les nourrissons sont particulièrement vulnérables car ils se déshydratent très vite. Tout vomissement répété chez un bébé après la prise d'un biberon doit conduire à consulter rapidement un médecin, que la céréulide soit en cause ou non.



Nestlé précise qu'en l'absence de symptômes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un impact à long terme sur la santé. Mais par précaution, les lots concernés ne doivent plus être utilisés.

Comment vérifier vos boîtes et que faire si elles sont concernées Étape 1 : Trouvez le numéro de lot

Retournez la boîte et repérez le code imprimé sous le fond. Il commence généralement par un chiffre (exemple : 51230346AA).



Étape 2 : Vérifiez si votre lot est concerné

Rendez-vous sur l'outil de vérification mis en place par Nestlé :



Étape 3 : Si votre boîte est concernée Ne la rapportez pas en magasin

Prenez en photo la face avant de la boîte + le numéro de lot (bien lisible)

Envoyez vos photos au service consommateurs pour obtenir un bon d'achat

Jetez ensuite le produit Contacts utiles :

Service Consommateurs Guigoz : 0800 100 409 (gratuit, 24h/24)

Service Consommateurs Nidal : 0800 100 312 (gratuit)



À retenir : tous les autres lots Guigoz et Nidal non mentionnés dans la liste officielle peuvent être consommés en toute sécurité. En cas de doute sur la santé de votre petit-enfant après la prise d'un biberon, contactez immédiatement votre médecin ou le 15. Retournez la boîte et repérez le code imprimé sous le fond. Il commence généralement par un chiffre (exemple : 51230346AA).Rendez-vous sur l'outil de vérification mis en place par Nestlé : guigoz.fr/rappel-volontaire-preventif-lots-laits-infantiles-guigoz . Entrez le numéro de lot pour savoir immédiatement s'il fait partie du rappel.Service Consommateurs Guigoz :(gratuit, 24h/24)Service Consommateurs Nidal :(gratuit)tous les autres lots Guigoz et Nidal non mentionnés dans la liste officielle peuvent être consommés en toute sécurité. En cas de doute sur la santé de votre petit-enfant après la prise d'un biberon, contactez immédiatement votre médecin ou le 15.

Sources :

- Communiqué Nestlé France, 5 janvier 2026

- Site officiel Guigoz, page rappel produits, janvier 2026

- UFC-Que Choisir, 9 janvier 2026

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