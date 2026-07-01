Rajeunissement cellulaire : ces trois gènes qu'un premier patient vient de recevoir

Votre ADN ne se dégrade pas avec l'âge. Votre séquence génétique à 70 ans est, dans ses grandes lignes, la même qu'à 20 ans. Ce qui change, c'est la manière dont vos gènes sont lus et utilisés par la cellule.



Chaque cellule porte un ensemble de marqueurs chimiques, appelé « code épigénétique », qui fonctionne comme un tableau de bord : il décide quels gènes s'activent, à quel moment, et avec quelle intensité. Avec le temps, ce tableau de bord se dérègle. Des gènes qui devraient rester actifs s'éteignent, d'autres qui devraient rester silencieux se réveillent.



La cellule fonctionne de moins en moins bien, répare de moins en moins ses propres dégâts, et finit par accumuler les dysfonctionnements que nous appelons vieillissement. C'est ce dérèglement progressif qui rend les neurones de votre œil vulnérables au glaucome, vos articulations plus raides, votre peau plus fine.



Le biologiste David Sinclair, professeur de génétique à Harvard et cofondateur de Life Biosciences, porte depuis des années une hypothèse qui gagne du terrain : le vieillissement n'est pas un dommage irréversible de l'ADN, mais une perte d'informations épigénétiques. Si cette hypothèse est correcte, le processus est théoriquement réversible.



C'est exactement ce que tente la thérapie ER-100.