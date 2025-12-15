Qu'est ce qu'un compte titre ?

L’inconvénient principal du CTO réside dans sa fiscalité, dite de droit commun. Elle se divise en trois grands volets :



L’imposition des revenus de valeurs mobilières :

Les dividendes et intérêts perçus via un compte-titre ordinaire sont imposés au Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, qui comprend 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Vous pouvez cependant opter pour l’imposition au barème, parfois pertinente selon votre situation.



L’imposition des plus-values de cession de titres :

Lorsqu’un titre est vendu avec un gain, celui-ci est également soumis au PFU de 30 %. La déclaration des plus-values est généralement automatisée par l’établissement financier. Les moins-values peuvent, quant à elles, être imputées sur les gains de même nature pendant 10 ans.



Les prélèvements sociaux :

Toute source de revenu (dividende, intérêt, plus-value) génère 17,2 % de prélèvements sociaux. Ils font partie intégrante du PFU mais restent dus même en cas de choix du barème progressif.



Cette fiscalité est simple à comprendre mais peut être plus lourde que celle d’un PEA. Elle ne doit donc pas être ignorée.