Potiche de Barillet et Grédy au Théâtre Libre : la femme est l'avenir de l'homme !

Il n’est jamais facile de reprendre un rôle qui reste gravé de façon si forte dans toutes les mémoires. Clémentine Célarié n’a pas reculé devant l’obstacle, elle fait le travail consciencieusement et même si parfois son jeu manque un peu de folie, elle campe une Suzanne Pujol combattive qui ne lâche rien.



Les autres acteurs, dans les rôles du mari, de la fille et du fils complètent harmonieusement la distribution et font que, malgré la longueur de la pièce -deux bonnes heures- on ne s’ennuie pas un seul instant.



Mais la vraie pépite de cette distribution est sans conteste Paloma dans le rôle de Mademoiselle Nadège, secrétaire très dévouée et prête à tout pour son patron, au moins au début.



On est séduit par ses déhanchements outrés et ses changements de voix sur plusieurs octaves au fil de répliques les plus cocasses qui recueillent les fous rires du public bien mérités.



Nicolas Delas a composé un très beau décor sur cet immense plateau qui fut jadis celui d’un cabaret. Renonçant aux traditionnels côtés cour et jardin, Charles Templon fait entrer et sortir ses personnages par le fond de scène, leur donnant une présence fantomatique du meilleur effet.



Une belle soirée de théâtre comme on les aime, avec un texte qui n’a pas vieilli plus de quarante ans après.



La comédie pétillante de Barillet et Grédy reprise au Théâtre Libre offre un casting cinq étoiles : Clémentine Célarié, Philippe Uchan, Hugo Bardin sous les traits de Paloma, Jérôme Pouly, Benjamin Siksou et Alexie Ribes.



Alex Kiev