Portage de repas à domicile : ce crédit d'impôt vient d'être ENFIN déverrouillé

Ce qu'il faut retenir
- Un avantage fiscal bloqué depuis 2022 vient d'être rétabli par la loi de finances 2026 — et cette fois, c'est gravé dans le marbre
- Des centaines de milliers de seniors qui se font livrer des repas à domicile sont directement concernés, même s'ils n'ont aucun autre service à la personne
- Le mécanisme précis, les montants récupérables et la marche à suivre pour en profiter dès la prochaine déclaration sont détaillés plus bas
Portage de repas à domicile : le crédit d'impôt enfin accessible sans condition d'offre globale © SeniorActu
Ce qui vient de changer
La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a modifié l'article 199 sexdecies du Code général des impôts par son article 29. Le changement tient en une phrase, mais il pèse lourd : la livraison de repas à domicile est désormais considérée comme un service « réalisé à la résidence du contribuable », ce qui la rend éligible au crédit d'impôt services à la personne (le « Cisap », c'est-à-dire l'avantage fiscal accordé à tous ceux qui emploient ou recourent à un service d'aide à domicile).
Concrètement, les personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie qui se font livrer des repas chez elles peuvent désormais bénéficier du crédit d'impôt même si elles ne souscrivent aucun autre service à domicile. Plus besoin de combiner la livraison avec du ménage, du jardinage ou de l'aide à la personne pour débloquer l'avantage fiscal. Le portage de repas se suffit à lui-même.
Cette disposition est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 21 février 2026. Elle s'appliquera pour la première fois à la déclaration des revenus de 2026, déposée au printemps 2027.
Concrètement, les personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie qui se font livrer des repas chez elles peuvent désormais bénéficier du crédit d'impôt même si elles ne souscrivent aucun autre service à domicile. Plus besoin de combiner la livraison avec du ménage, du jardinage ou de l'aide à la personne pour débloquer l'avantage fiscal. Le portage de repas se suffit à lui-même.
Cette disposition est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 21 février 2026. Elle s'appliquera pour la première fois à la déclaration des revenus de 2026, déposée au printemps 2027.
Pourquoi c'était bloqué depuis quatre ans
Pour comprendre l'ampleur du changement, il faut revenir à 2022. Cette année-là, la loi de finances avait durci les conditions d'accès au crédit d'impôt pour les services rendus « à l'extérieur du domicile ». Le portage de repas — puisque les repas sont préparés dans une cuisine collective avant d'être livrés — s'est retrouvé pris dans cette restriction.
L'administration fiscale en a tiré une interprétation stricte : pour que la livraison de repas ouvre droit au crédit d'impôt, il fallait qu'elle fasse partie d'une « offre globale de services » comprenant d'autres prestations effectuées au domicile du contribuable (aide ménagère, assistance aux personnes âgées, jardinage…). Un retraité qui ne se faisait livrer que des repas était exclu du dispositif.
Le problème : des centaines de milliers de seniors fragiles ou isolés n'ont besoin que du portage de repas. Pas de ménage, pas de jardinage. Juste un plateau-repas livré chaque jour. Ces personnes se sont retrouvées privées d'un avantage fiscal pouvant représenter plusieurs centaines d'euros par an — simplement parce que leur seul besoin ne cochait pas la bonne case administrative.
Plusieurs questions parlementaires avaient alerté le gouvernement sur cette situation, sans effet. C'est la Fédération des entreprises de services à la personne (FESP) qui a obtenu l'adoption de l'amendement mettant fin à cette anomalie.
L'administration fiscale en a tiré une interprétation stricte : pour que la livraison de repas ouvre droit au crédit d'impôt, il fallait qu'elle fasse partie d'une « offre globale de services » comprenant d'autres prestations effectuées au domicile du contribuable (aide ménagère, assistance aux personnes âgées, jardinage…). Un retraité qui ne se faisait livrer que des repas était exclu du dispositif.
Le problème : des centaines de milliers de seniors fragiles ou isolés n'ont besoin que du portage de repas. Pas de ménage, pas de jardinage. Juste un plateau-repas livré chaque jour. Ces personnes se sont retrouvées privées d'un avantage fiscal pouvant représenter plusieurs centaines d'euros par an — simplement parce que leur seul besoin ne cochait pas la bonne case administrative.
Plusieurs questions parlementaires avaient alerté le gouvernement sur cette situation, sans effet. C'est la Fédération des entreprises de services à la personne (FESP) qui a obtenu l'adoption de l'amendement mettant fin à cette anomalie.
Ce que vous pouvez récupérer concrètement
Le crédit d'impôt services à la personne fonctionne de manière simple : l'État vous rembourse 50 % des dépenses engagées, dans la limite d'un plafond annuel. Et ce remboursement s'applique que vous soyez imposable ou non — c'est un crédit d'impôt, pas une réduction : si vous ne payez pas d'impôt, le fisc vous verse la somme directement.
Attention, point crucial : seul le coût de la livraison est éligible. Le prix du repas lui-même (la fabrication, les denrées) n'entre pas dans l'assiette du crédit d'impôt. Votre prestataire doit obligatoirement distinguer les deux postes sur ses factures. C'est ce montant de livraison — et lui seul — que vous déclarerez.
Voici les plafonds en vigueur :
Pour donner un ordre de grandeur : un retraité qui dépense 150 € par mois en frais de livraison (le coût de livraison seul, hors repas) totalise 1 800 € sur l'année. Il récupérera 900 € de crédit d'impôt. Pour un couple avec deux livraisons quotidiennes, le montant peut dépasser les 1 500 € récupérés.
Attention, point crucial : seul le coût de la livraison est éligible. Le prix du repas lui-même (la fabrication, les denrées) n'entre pas dans l'assiette du crédit d'impôt. Votre prestataire doit obligatoirement distinguer les deux postes sur ses factures. C'est ce montant de livraison — et lui seul — que vous déclarerez.
Voici les plafonds en vigueur :
Cas général Plafond de base
Plafond annuel de dépenses
12 000 € / an
Crédit d'impôt maximum
6 000 € / an
Majorations Jusqu'à 15 000 €
Par enfant à charge ou ascendant 65+ (APA)
+ 1 500 € (max 3 000 € de majorations)
1ère année d'utilisation
Plafond porté à 15 000 € (majorable jusqu'à 18 000 €)
Invalidité Plafond renforcé
Carte d'invalidité / CMI « invalidité » / pension 3e catégorie
20 000 € / an (soit jusqu'à 10 000 € de crédit d'impôt)
Pour donner un ordre de grandeur : un retraité qui dépense 150 € par mois en frais de livraison (le coût de livraison seul, hors repas) totalise 1 800 € sur l'année. Il récupérera 900 € de crédit d'impôt. Pour un couple avec deux livraisons quotidiennes, le montant peut dépasser les 1 500 € récupérés.
Avant / après : ce qui change pour vous
Avant Jusqu'au 20 février 2026
Condition d'éligibilité
Le portage devait être inclus dans une « offre globale » avec d'autres services à domicile
Conséquence
Un retraité n'utilisant QUE le portage de repas était exclu du crédit d'impôt
Après À partir du 21 février 2026
Nouvelle règle
Le portage de repas est éligible SEUL, sans autre service, pour les personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie
Conséquence
Crédit d'impôt de 50 % sur les frais de livraison, même sans ménage ni jardinage
Ce changement aligne le portage de repas sur le régime de la téléassistance, qui bénéficiait déjà d'une éligibilité autonome au crédit d'impôt, sans condition d'offre globale.
Précision importante : pour les personnes qui ne sont pas âgées, handicapées ou en perte d'autonomie, le portage de repas reste soumis à la condition d'offre globale. La levée du verrou ne concerne que les publics fragiles — mais c'est précisément la quasi-totalité des bénéficiaires du portage de repas en France.
Comment en profiter dès votre prochaine déclaration
La démarche ne nécessite aucune inscription ni demande préalable. Voici les étapes :
1. Vérifiez vos factures. Votre prestataire de portage de repas (entreprise, association, CCAS) doit vous fournir une attestation fiscale annuelle distinguant le coût de la livraison et le coût des repas. Si ce document ne vous a jamais été remis, demandez-le : c'est une obligation pour les organismes déclarés au titre des services à la personne.
2. Déclarez le bon montant. Lors de votre déclaration de revenus en ligne, à l'étape « Réductions et crédits d'impôt », renseignez le montant total annuel des frais de livraison uniquement dans la case 7DB (emploi à domicile). Si vous percevez l'APA ou une autre aide couvrant une partie de ces frais, indiquez le montant de l'aide perçue dans la case correspondante (7DR).
3. Conservez vos justificatifs. L'administration peut vous demander les factures détaillées, l'attestation fiscale et la preuve du paiement. Gardez ces documents pendant trois ans après la déclaration.
Le crédit d'impôt est versé selon le calendrier habituel : un acompte de 60 % en janvier de l'année suivante (basé sur le crédit de l'année précédente), puis le solde à l'été. Pour ceux qui bénéficient déjà de l'avance immédiate du crédit d'impôt via l'Urssaf, le montant est directement déduit de vos factures au fil de l'eau — renseignez-vous auprès de votre prestataire pour savoir s'il propose ce service.
Toutes les informations officielles sur le crédit d'impôt services à la personne sont disponibles sur service-public.gouv.fr. Pour les conditions d'accès à l'aide financière au portage de repas (aide sociale départementale, distincte du crédit d'impôt), consultez cette fiche dédiée.
1. Vérifiez vos factures. Votre prestataire de portage de repas (entreprise, association, CCAS) doit vous fournir une attestation fiscale annuelle distinguant le coût de la livraison et le coût des repas. Si ce document ne vous a jamais été remis, demandez-le : c'est une obligation pour les organismes déclarés au titre des services à la personne.
2. Déclarez le bon montant. Lors de votre déclaration de revenus en ligne, à l'étape « Réductions et crédits d'impôt », renseignez le montant total annuel des frais de livraison uniquement dans la case 7DB (emploi à domicile). Si vous percevez l'APA ou une autre aide couvrant une partie de ces frais, indiquez le montant de l'aide perçue dans la case correspondante (7DR).
3. Conservez vos justificatifs. L'administration peut vous demander les factures détaillées, l'attestation fiscale et la preuve du paiement. Gardez ces documents pendant trois ans après la déclaration.
Le crédit d'impôt est versé selon le calendrier habituel : un acompte de 60 % en janvier de l'année suivante (basé sur le crédit de l'année précédente), puis le solde à l'été. Pour ceux qui bénéficient déjà de l'avance immédiate du crédit d'impôt via l'Urssaf, le montant est directement déduit de vos factures au fil de l'eau — renseignez-vous auprès de votre prestataire pour savoir s'il propose ce service.
Toutes les informations officielles sur le crédit d'impôt services à la personne sont disponibles sur service-public.gouv.fr. Pour les conditions d'accès à l'aide financière au portage de repas (aide sociale départementale, distincte du crédit d'impôt), consultez cette fiche dédiée.
Sources :
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 29 (JORF n°0043 du 20 février 2026)
- Service-Public.gouv.fr, « Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile », fiche mise à jour le 20 février 2026
- Fédération des entreprises de services à la personne (FESP), communiqué du 19 février 2026
- CBV Avocats, « Loi de Finances pour 2026 – Partie 1 », 4 mars 2026
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 29 (JORF n°0043 du 20 février 2026)
- Service-Public.gouv.fr, « Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile », fiche mise à jour le 20 février 2026
- Fédération des entreprises de services à la personne (FESP), communiqué du 19 février 2026
- CBV Avocats, « Loi de Finances pour 2026 – Partie 1 », 4 mars 2026
Pour aller plus loin :
- Crédit d'impôt 2026 : les 5 services à domicile que les retraités peuvent se faire rembourser à 50 %
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