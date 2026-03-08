Portage de repas à domicile : ce crédit d'impôt vient d'être ENFIN déverrouillé

La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a modifié l'article 199 sexdecies du Code général des impôts par son article 29. Le changement tient en une phrase, mais il pèse lourd : la livraison de repas à domicile est désormais considérée comme un service « réalisé à la résidence du contribuable », ce qui la rend éligible au crédit d'impôt services à la personne (le « Cisap », c'est-à-dire l'avantage fiscal accordé à tous ceux qui emploient ou recourent à un service d'aide à domicile).



Concrètement, les personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie qui se font livrer des repas chez elles peuvent désormais bénéficier du crédit d'impôt même si elles ne souscrivent aucun autre service à domicile. Plus besoin de combiner la livraison avec du ménage, du jardinage ou de l'aide à la personne pour débloquer l'avantage fiscal. Le portage de repas se suffit à lui-même.



Cette disposition est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 21 février 2026. Elle s'appliquera pour la première fois à la déclaration des revenus de 2026, déposée au printemps 2027.