Pierre Sablé : à 91 ans, il devient papa pour la septième fois

Originaire du Pays Catalan, en France, Pierre Sablé a récemment fait parler de lui dans les médias pour avoir accueilli son septième enfant à un âge où l’on s’attend rarement à une paternité nouvelle.



Il n’est pas seulement père : il est aussi un sportif actif, notamment reconnu pour sa pratique de la course à pied et des trails, ce qui, selon lui, contribue à sa vitalité et à sa forme physique, même à plus de 90 ans.



« Je ne suis pas si vieux que ça », a-t-il déclaré avec un sourire, conscient que son histoire surprend, mais confiant dans les choix qu’il a faits. Il espère aller à cent ans voire au-delà.

