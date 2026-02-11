Pierre Sablé : à 91 ans, il devient papa pour la septième fois

Une paternité qui étonne
Originaire du Pays Catalan, en France, Pierre Sablé a récemment fait parler de lui dans les médias pour avoir accueilli son septième enfant à un âge où l’on s’attend rarement à une paternité nouvelle.
Il n’est pas seulement père : il est aussi un sportif actif, notamment reconnu pour sa pratique de la course à pied et des trails, ce qui, selon lui, contribue à sa vitalité et à sa forme physique, même à plus de 90 ans.
« Je ne suis pas si vieux que ça », a-t-il déclaré avec un sourire, conscient que son histoire surprend, mais confiant dans les choix qu’il a faits. Il espère aller à cent ans voire au-delà.
Il n’est pas seulement père : il est aussi un sportif actif, notamment reconnu pour sa pratique de la course à pied et des trails, ce qui, selon lui, contribue à sa vitalité et à sa forme physique, même à plus de 90 ans.
« Je ne suis pas si vieux que ça », a-t-il déclaré avec un sourire, conscient que son histoire surprend, mais confiant dans les choix qu’il a faits. Il espère aller à cent ans voire au-delà.
Une grande famille, un grand écart d’âge
Louisa Maria, sa petite dernière, a donc six mois, tandis que l’aînée de ses enfants a 60 ans : un écart de près de soixante ans entre frère et sœur. Probablement du jamais vu dans l’histoire de l’Humanité.
Interrogé sur cette différence d’âge et sur les possibles questions que cela soulève quant à son avenir avec sa fille, Pierre Sablé répond avec philosophie : il préfère se concentrer sur le présent et sur le fait que cet enfant ne sera pas abandonné.
Interrogé sur cette différence d’âge et sur les possibles questions que cela soulève quant à son avenir avec sa fille, Pierre Sablé répond avec philosophie : il préfère se concentrer sur le présent et sur le fait que cet enfant ne sera pas abandonné.
Une vie active et inspirante
Pour lui, rester actif n’est pas une option, mais une manière de vivre : il continue de courir des trails chaque semaine et de s’occuper de sa propriété comme s’il avait vingt ans de moins.
Son dynamisme tranche avec les idées reçues sur l’âge et la vitalité.
Sa compagne, Aïcha, souligne de son côté qu’il est « un très bon papa, un très bon mari ».
Son dynamisme tranche avec les idées reçues sur l’âge et la vitalité.
Sa compagne, Aïcha, souligne de son côté qu’il est « un très bon papa, un très bon mari ».
Une histoire qui fait réfléchir
L’histoire de Pierre Sablé est autant une curiosité qu’une source de réflexion sur ce que signifie vivre pleinement chaque étape de la vie.
Dans une société où l’âge moyen de la paternité se situe autour de la trentaine, son parcours interpelle tout autant qu’il inspire.
Dans une société où l’âge moyen de la paternité se situe autour de la trentaine, son parcours interpelle tout autant qu’il inspire.