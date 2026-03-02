Nutrition

Petit-déjeuner après 9 heures : le signal d'alarme que votre corps vous envoie sans bruit

La tasse de café refroidit sur la table depuis une heure. Le réveil indique 9 h 30, et le premier repas de la journée n'a toujours pas commencé. Ce décalage anodin, que des millions de retraités vivent chaque matin sans y penser, pourrait en réalité trahir une mécanique bien plus inquiétante.



Ce qu'il faut retenir

Une vaste étude internationale a suivi près de 3 000 personnes pendant plus de 20 ans pour analyser le lien entre l'heure du premier repas et l'état de santé global. Ce n'est pas ce que vous mangez le matin qui est en cause, mais le moment précis où vous passez à table — et ce décalage s'installe souvent sans que l'on s'en rende compte. Des solutions concrètes existent pour recaler cette horloge interne, y compris quand l'appétit n'est plus au rendez-vous.

Quand l'heure du petit-déjeuner devient un indicateur de santé Chaque heure de retard sur le premier repas est associée à une hausse de 8 à 11 % du risque de mortalité, selon les résultats de cette étude publiée en septembre 2025 dans la revue Communications Medicine (groupe Nature). Les chercheurs, menés par le nutritionniste et biologiste circadien Hassan S. Dashti (Massachusetts General Hospital, affilié à Harvard Medical School), ont analysé les données de 2 945 adultes britanniques âgés de 42 à 94 ans, suivis pendant plus de 20 ans dans le cadre d'une cohorte de l'Université de Manchester.



Le constat est net : avec l'âge, l'heure du petit-déjeuner et du dîner glisse progressivement vers des horaires plus tardifs. Ce décalage, qui peut sembler insignifiant — quelques minutes par décennie — finit par s'accumuler. Sur l'ensemble de la période étudiée, le premier repas pouvait ainsi être repoussé de 45 minutes par rapport aux habitudes initiales.



Mais le chiffre le plus frappant concerne la survie : à 10 ans, le taux de survie des personnes qui prenaient leur petit-déjeuner tôt atteignait 89,5 %, contre 86,7 % pour celles qui mangeaient plus tard. En apparence, l'écart semble modeste. À l'échelle de millions de retraités, il représente des milliers de vies.

Groupe matinal Petit-déjeuner tôt 📊 Taux de survie à 10 ans 89,5 % ⏱️ Heure moyenne de petit-déjeuner Avant 8 h 30 Groupe tardif Petit-déjeuner décalé 📊 Taux de survie à 10 ans 86,7 % ⚠️ Risque supplémentaire par heure de retard + 8 à 11 % , selon les résultats de cette étude publiée en septembre 2025 dans la revue(groupe Nature). Les chercheurs, menés par le nutritionniste et biologiste circadien Hassan S. Dashti (Massachusetts General Hospital, affilié à Harvard Medical School), ont analysé les données de, suivis pendant plus dedans le cadre d'une cohorte de l'Université de Manchester.Le constat est net : avec l'âge, l'heure du petit-déjeuner et du dîner glisse progressivement vers des horaires plus tardifs. Ce décalage, qui peut sembler insignifiant — quelques minutes par décennie — finit par s'accumuler. Sur l'ensemble de la période étudiée, le premier repas pouvait ainsi être repoussé depar rapport aux habitudes initiales.Mais le chiffre le plus frappant concerne la survie : à 10 ans, le, contre. En apparence, l'écart semble modeste. À l'échelle de millions de retraités, il représente des milliers de vies.

Le paradoxe : ce n'est pas le contenu de l'assiette qui compte le plus On nous répète depuis des années de manger équilibré, de surveiller les graisses, de privilégier les fibres. Tout cela reste vrai. Mais cette étude révèle un angle mort : l'horloge biologique pèse autant que la composition du repas.



Le mécanisme en jeu porte un nom encore peu connu du grand public : la chrononutrition. Derrière ce terme, une réalité simple : notre organisme ne digère pas, ne stocke pas et ne brûle pas les calories de la même façon selon le moment de la journée. Le matin, le métabolisme tourne à plein régime. La régulation de la glycémie (le taux de sucre dans le sang) est à son meilleur niveau. Repousser le premier repas, c'est forcer le corps à fonctionner dans une fenêtre où il est moins performant.



Les chercheurs ont également mis en évidence un facteur génétique : les personnes qui ont un chronotype du soir — autrement dit, celles qui sont naturellement des « couche-tard » — ont tendance à décaler tous leurs repas. Ce profil, en partie hérité, les expose davantage aux effets néfastes d'un rythme alimentaire décalé.

Un marqueur de fragilité, pas une condamnation Précision capitale : cette étude est observationnelle. Elle met en évidence une association statistique, pas un lien de cause à effet direct. Les auteurs eux-mêmes le soulignent : il est plus probable que le petit-déjeuner tardif soit le reflet d'une dégradation de la santé plutôt que sa cause.



Concrètement, les personnes qui repoussent leur premier repas sont aussi celles qui présentent davantage de fatigue chronique, de dépression, d'anxiété, de problèmes bucco-dentaires et de difficultés à préparer leurs repas. Un sommeil de mauvaise qualité est également associé à des horaires plus tardifs. En d'autres termes, le glissement de l'heure du petit-déjeuner fonctionne comme un voyant sur un tableau de bord : il ne provoque pas la panne, mais il signale qu'il se passe quelque chose sous le capot.



« Les changements dans l'heure des repas des personnes âgées, en particulier l'heure du petit-déjeuner, pourraient servir de marqueur facile à surveiller de leur état de santé général », indique Hassan S. Dashti, premier auteur de l'étude.



Pour les proches et les aidants, c'est une information précieuse. Observer qu'un parent âgé décale progressivement son petit-déjeuner — de 8 heures à 9 heures, puis à 10 heures — peut constituer un signal d'alerte précoce, bien avant l'apparition de symptômes plus visibles.

Recaler son horloge interne : des gestes simples à appliquer dès demain

Se lever et manger dans la demi-heure qui suit le réveil. Dans l'étude, les participants prenaient en moyenne leur petit-déjeuner 31 minutes après le lever. C'est cet intervalle court qui semble le plus protecteur.

Dans l'étude, les participants prenaient en moyenne leur petit-déjeuner 31 minutes après le lever. C'est cet intervalle court qui semble le plus protecteur. Privilégier la régularité sur la perfection. Un petit-déjeuner simple pris chaque jour à la même heure vaut mieux qu'un brunch élaboré qui décale toute la journée. Un yaourt, un fruit, une tartine suffisent pour envoyer le bon signal à l'horloge biologique.

Un petit-déjeuner simple pris chaque jour à la même heure vaut mieux qu'un brunch élaboré qui décale toute la journée. Un yaourt, un fruit, une tartine suffisent pour envoyer le bon signal à l'horloge biologique. Surveiller la qualité du sommeil. Un mauvais sommeil est l'un des principaux facteurs qui retardent le premier repas. Si vous vous réveillez de plus en plus tard, ou si vos nuits sont fragmentées, parlez-en à votre médecin traitant.

Un mauvais sommeil est l'un des principaux facteurs qui retardent le premier repas. Si vous vous réveillez de plus en plus tard, ou si vos nuits sont fragmentées, parlez-en à votre médecin traitant. Demander de l'aide si la préparation des repas devient difficile. L'étude montre un lien direct entre difficulté à préparer les repas et décalage des horaires. Des services comme le portage de repas à domicile ou l'aide ménagère peuvent faire la différence.



Les chercheurs concluent que maintenir des horaires de repas stables pourrait devenir un pilier des stratégies de prévention du vieillissement. Autrement dit : régler son réveil le matin, c'est peut-être aussi régler son espérance de vie. Bonne nouvelle : maintenir un rythme alimentaire régulier fait partie des leviers de prévention les plus accessibles qui existent. Pas besoin de médicaments, pas besoin de régime compliqué. Voici les pistes concrètes qui ressortent de la littérature scientifique et des recommandations de santé publique :Les chercheurs concluent que maintenir des horaires de repas stables pourrait devenir un pilier des stratégies de prévention du vieillissement. Autrement dit : régler son réveil le matin, c'est peut-être aussi régler son espérance de vie.

Sources :

- Dashti H.S. et al., « Meal timing trajectories in older adults and their associations with morbidity, genetic profiles, and mortality », Communications Medicine, 4 septembre 2025 (DOI : 10.1038/s43856-025-01035-x)

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Dénutrition : comment veiller à une bonne alimentation ? »

Pour aller plus loin :



- Retraite : 6 habitudes qui peuvent vous faire gagner 2 ans de vie en bonne santé

- Nutrition et vitalité : comment adapter son alimentation pour un vieillissement en bonne santé