Actualité Médicale Retraite : 6 habitudes qui peuvent vous faire gagner 2 ans de vie en bonne santé L'espérance de vie en bonne santé progresse en France. À 65 ans, on peut désormais espérer vivre plus de 10 ans sans incapacité. Mais ce chiffre dépend largement de nos comportements quotidiens. Voici les habitudes validées par la science pour prolonger votre autonomie.

Près de 2 ans gagnés en 15 ans : la prévention paie Les derniers chiffres de la DREES, publiés le 22 janvier 2026, sont encourageants : à 65 ans, les Français peuvent désormais espérer vivre 10,5 ans sans incapacité pour les hommes et 11,8 ans pour les femmes. Depuis 2008, l'espérance de vie en bonne santé a progressé d'1 an et 9 mois, soit environ 1,3 mois gagné chaque année en moyenne.



Cette amélioration n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte des progrès médicaux, certes, mais aussi d'une meilleure prise en charge des maladies chroniques et de l'adoption progressive de comportements plus favorables à la santé. Autrement dit : ce que vous faites au quotidien compte autant que les médicaments que vous prenez. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les caisses de retraite françaises ont identifié les habitudes qui font vraiment la différence pour vieillir en bonne santé. Les voici.

1. Bouger au moins 30 minutes par jour C'est la recommandation phare de l'OMS pour les plus de 65 ans : pratiquer 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, soit environ 30 minutes par jour. Pas besoin de s'inscrire à un club de sport ou d'investir dans du matériel coûteux : la marche rapide, le jardinage, le ménage actif ou les courses à pied comptent tout autant.



Une étude de l'Inserm menée pendant 18 ans sur près d'un millier de seniors a démontré qu'une heure et demie de marche quotidienne à rythme normal réduit le risque de mortalité de plus de 30%. Et ce bénéfice est 2,5 fois plus important si l'on dépasse 3 heures d'activité physique par jour.



L'OMS insiste particulièrement sur les exercices d'équilibre et de renforcement musculaire après 65 ans : ils préviennent les chutes, première cause de perte d'autonomie et de fractures chez les seniors. Tai-chi, yoga doux, aquagym, danse de salon ou simple montée d'escaliers sont d'excellentes options accessibles à tous.

2. Manger suffisamment de protéines C'est la recommandation phare de l'OMS pour les plus de 65 ans : pratiquer 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, soit environ 30 minutes par jour. Pas besoin de s'inscrire à un club de sport ou d'investir dans du matériel coûteux : la marche rapide, le jardinage, le ménage actif ou les courses à pied comptent tout autant.



Une étude de l'Inserm menée pendant 18 ans sur près d'un millier de seniors a démontré qu'une heure et demie de marche quotidienne à rythme normal réduit le risque de mortalité de plus de 30%. Et ce bénéfice est 2,5 fois plus important si l'on dépasse 3 heures d'activité physique par jour.



L'OMS insiste particulièrement sur les exercices d'équilibre et de renforcement musculaire après 65 ans : ils préviennent les chutes, première cause de perte d'autonomie et de fractures chez les seniors. Tai-chi, yoga doux, aquagym, danse de salon ou simple montée d'escaliers sont d'excellentes options accessibles à tous.

3. Arrêter le tabac et l'alcool (il n'est jamais trop tard) gagner 3 ans d'espérance de vie. Il n'est donc jamais trop tard pour écraser sa dernière cigarette.



Quant à l'alcool, les recommandations officielles de Santé publique France pour les plus de 65 ans sont claires :

Par occasion Maximum 🍷 Nombre de verres maximum 2 verres par occasion Par semaine Repos 📅 Jours sans alcool obligatoires Au moins 2 jours/semaine Total Limite ⚠️ Maximum hebdomadaire absolu 7 verres/semaine

Au-delà de ces seuils, les risques de chute, de troubles cognitifs et de maladies chroniques augmentent significativement chez les seniors. C'est l'un des enseignements majeurs de l'étude INSEE sur les inégalités d'espérance de vie : la baisse du tabagisme a permis aux anciens ouvriers de gagner près de 2 ans d'espérance de vie par rapport aux années 1990. Selon l'OMS et la Haute Autorité de santé, arrêter de fumer à 60 ans permet encore de. Il n'est donc jamais trop tard pour écraser sa dernière cigarette.Quant à l'alcool, les recommandations officielles de Santé publique France pour les plus de 65 ans sont claires :Au-delà de ces seuils, les risques de chute, de troubles cognitifs et de maladies chroniques augmentent significativement chez les seniors.

4. Cultiver le lien social



Participer à des activités de groupe (associations, clubs, cours collectifs), garder le contact régulier avec famille et amis, transmettre son savoir aux plus jeunes : toutes ces interactions protègent le cerveau et le moral. Le site L'isolement social est un facteur de risque majeur et souvent sous-estimé pour la santé des seniors. Selon Santé publique France, maintenir des relations sociales actives améliore considérablement la santé mentale, réduit l'anxiété et la dépression, et stimule les fonctions cognitives en sollicitant mémoire et attention.Participer à des activités de groupe (associations, clubs, cours collectifs), garder le contact régulier avec famille et amis, transmettre son savoir aux plus jeunes : toutes ces interactions protègent le cerveau et le moral. Le site pourbienvieillir.fr , créé par les caisses de retraite et Santé publique France, propose de nombreuses ressources gratuites pour rester connecté et actif socialement.

5. Soigner son sommeil Après 50 ans, le sommeil se modifie naturellement : il devient moins profond, les réveils nocturnes plus fréquents. Mais un sommeil de mauvaise qualité accélère le vieillissement cognitif et augmente les risques de chute et d'accident domestique.



Pour améliorer votre sommeil : maintenez des horaires de coucher et lever réguliers, exposez-vous à la lumière naturelle en journée, limitez les siestes à 20-30 minutes, évitez les excitants (café, thé) après 16h, et créez un environnement propice au repos. En cas d'insomnie persistante, consultez votre médecin : elle peut révéler un problème de santé sous-jacent.

6. Faire le point régulièrement avec son médecin



N'oubliez pas les vaccinations recommandées après 65 ans : grippe saisonnière (tous les ans), Covid-19, pneumocoque, zona. Ces protections réduisent considérablement les risques de complications graves. Enfin, les bilans auditifs et visuels réguliers préservent l'autonomie et la qualité de vie au quotidien.



Pour plus de conseils personnalisés, consultez le site Même en l'absence de symptômes, un suivi médical annuel permet de détecter précocement les facteurs de risque silencieux : hypertension, cholestérol, diabète, troubles sensoriels. Plus ils sont repérés tôt, mieux ils peuvent être contrôlés et leurs complications évitées.N'oubliez pas les vaccinations recommandées après 65 ans : grippe saisonnière (tous les ans), Covid-19, pneumocoque, zona. Ces protections réduisent considérablement les risques de complications graves. Enfin, les bilans auditifs et visuels réguliers préservent l'autonomie et la qualité de vie au quotidien.Pour plus de conseils personnalisés, consultez le site ameli.fr ou parlez-en à votre médecin traitant. Les ateliers "Bien vieillir" proposés par les caisses de retraite sont également une excellente ressource, gratuite et accessible partout en France.

Sources :

- DREES Études et Résultats n°1363, janvier 2026

- OMS, Lignes directrices activité physique et sédentarité, 2020

- Inserm, étude cohorte CHU Saint-Étienne (18 ans de suivi)

- CNCT, bénéfices de l'arrêt du tabac

- HAS, pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/01/2026 à 11:44



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