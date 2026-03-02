Pesticides dans les pommes : ce fongicide classé dangereux que l'Europe refuse d'interdire contamine 40 % des fruits

Ce qu'il faut retenir
- Un rapport européen révèle une contamination quasi généralisée des pommes conventionnelles par des cocktails de pesticides — les seniors, premiers consommateurs, sont directement concernés
- Un fongicide classé perturbateur endocrinien est présent dans près de 4 pommes sur 10, mais son interdiction reste bloquée à Bruxelles depuis plus d'un an
- Des variétés et des gestes simples permettent de réduire drastiquement l'exposition — on vous explique lesquels dans cet article
85 % des pommes européennes contaminées : les résultats qui inquiètent
Le 29 janvier 2026, le réseau d'ONG Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) a publié les résultats d'une vaste analyse portant sur 59 échantillons de pommes prélevés dans les supermarchés et marchés de 13 pays européens, dont la France.
Le constat est accablant : 93 % des pommes analysées contenaient au moins un résidu de pesticide. Plus frappant encore : 85 % d'entre elles renfermaient un cocktail de plusieurs substances chimiques simultanément. Certains fruits cumulaient jusqu'à 7 pesticides différents sur un seul et même échantillon. Seuls 4 échantillons sur 59, soit à peine 7 %, se sont révélés totalement exempts de résidus.
Parmi les substances identifiées, les résultats détaillés sont tout aussi préoccupants :
Un chiffre donne la mesure du problème : si ces pommes avaient été vendues sous forme d'aliments transformés pour bébés, 93 % d'entre elles auraient dépassé les seuils légaux autorisés pour les enfants de moins de trois ans. Les adultes, eux, ne bénéficient pas de cette protection renforcée.
Le constat est accablant : 93 % des pommes analysées contenaient au moins un résidu de pesticide. Plus frappant encore : 85 % d'entre elles renfermaient un cocktail de plusieurs substances chimiques simultanément. Certains fruits cumulaient jusqu'à 7 pesticides différents sur un seul et même échantillon. Seuls 4 échantillons sur 59, soit à peine 7 %, se sont révélés totalement exempts de résidus.
Parmi les substances identifiées, les résultats détaillés sont tout aussi préoccupants :
71 % Pesticides les plus toxiques
Catégorie
Candidats à la substitution (les plus dangereux selon l'UE)
64 % Polluants éternels
Type
Pesticides PFAS, substances persistantes dans l'organisme et l'environnement
36 % Neurotoxiques
Risque
Pesticides pouvant affecter le système nerveux
Un chiffre donne la mesure du problème : si ces pommes avaient été vendues sous forme d'aliments transformés pour bébés, 93 % d'entre elles auraient dépassé les seuils légaux autorisés pour les enfants de moins de trois ans. Les adultes, eux, ne bénéficient pas de cette protection renforcée.
Fludioxonil : le fongicide que l'Europe refuse d'interdire
Au cœur du rapport, une substance concentre les inquiétudes : le fludioxonil. Ce fongicide a été détecté dans près de 40 % des pommes analysées en Europe. Il est utilisé massivement dans les vergers conventionnels pour lutter contre la tavelure et d'autres maladies fongiques.
Le problème, c'est que ce produit est un PFAS — un « polluant éternel » (contraction de substances per- et polyfluoroalkylées), c'est-à-dire une substance chimique qui persiste dans l'environnement et s'accumule dans l'organisme au fil du temps. En novembre 2024, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) l'a officiellement classé comme perturbateur endocrinien. En clair : il est susceptible de perturber le système hormonal humain.
Selon la réglementation européenne, cette classification aurait dû entraîner son interdiction. Mais plus d'un an après, la procédure est toujours bloquée. « Si les autorités réglementaires avaient correctement appliqué la loi, plusieurs pesticides détectés sur les pommes auraient été interdits depuis longtemps », déplore Martin Dermine, directeur de PAN Europe.
Le fludioxonil est également toxique pour le foie et les reins chez l'humain, et décime les populations de poissons et d'amphibiens dans les milieux aquatiques. Pour autant, les États membres de l'UE continuent de bloquer son retrait du marché.
Le problème, c'est que ce produit est un PFAS — un « polluant éternel » (contraction de substances per- et polyfluoroalkylées), c'est-à-dire une substance chimique qui persiste dans l'environnement et s'accumule dans l'organisme au fil du temps. En novembre 2024, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) l'a officiellement classé comme perturbateur endocrinien. En clair : il est susceptible de perturber le système hormonal humain.
Selon la réglementation européenne, cette classification aurait dû entraîner son interdiction. Mais plus d'un an après, la procédure est toujours bloquée. « Si les autorités réglementaires avaient correctement appliqué la loi, plusieurs pesticides détectés sur les pommes auraient été interdits depuis longtemps », déplore Martin Dermine, directeur de PAN Europe.
Le fludioxonil est également toxique pour le foie et les reins chez l'humain, et décime les populations de poissons et d'amphibiens dans les milieux aquatiques. Pour autant, les États membres de l'UE continuent de bloquer son retrait du marché.
Les seniors en première ligne : plus de 22 kg de pommes par an
La pomme est le fruit le plus consommé en France, loin devant la banane et l'orange. Selon l'Association nationale pommes et poires (ANPP), les Français en consomment en moyenne 20 kg par foyer et par an. Mais cette moyenne masque un déséquilibre générationnel important.
Les plus de 50 ans sont les premiers consommateurs : ils mangent plus de 22 kg de pommes chaque année, contre moins de 10,5 kg pour les moins de 35 ans. Ce sont aussi eux qui ont grandi avec l'adage « une pomme par jour éloigne le médecin » — et qui, paradoxalement, s'exposent le plus aux résidus chimiques que ce fruit peut contenir.
Un pommier conventionnel reçoit en moyenne 35 traitements phytosanitaires par an — herbicides, insecticides, fongicides. La plupart de ces produits sont pulvérisés directement sur le fruit. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, un simple lavage à l'eau ne suffit pas à les éliminer. Certaines substances pénètrent dans la chair du fruit, rendant même l'épluchage partiellement inefficace.
Les plus de 50 ans sont les premiers consommateurs : ils mangent plus de 22 kg de pommes chaque année, contre moins de 10,5 kg pour les moins de 35 ans. Ce sont aussi eux qui ont grandi avec l'adage « une pomme par jour éloigne le médecin » — et qui, paradoxalement, s'exposent le plus aux résidus chimiques que ce fruit peut contenir.
Un pommier conventionnel reçoit en moyenne 35 traitements phytosanitaires par an — herbicides, insecticides, fongicides. La plupart de ces produits sont pulvérisés directement sur le fruit. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, un simple lavage à l'eau ne suffit pas à les éliminer. Certaines substances pénètrent dans la chair du fruit, rendant même l'épluchage partiellement inefficace.
Conventionnel vs bio : l'écart vertigineux
L'Observatoire des pesticides de l'UFC-Que Choisir apporte un éclairage complémentaire sur la situation française. Ses propres analyses confirment l'ampleur de la contamination — et révèlent un écart saisissant entre les modes de culture.
L'association recommande de privilégier quatre variétés qui se sont révélées quasi exemptes de résidus lors des tests :
Attention cependant : une même variété ne garantit rien si elle est cultivée en conventionnel. Une Boskoop issue de l'agriculture intensive n'a rien à voir, sur le plan sanitaire, avec une Boskoop bio. La Boskoop fait exception car elle tire son épingle du jeu même en culture conventionnelle, grâce à sa résistance naturelle aux maladies, mais pour les trois autres variétés, le label bio reste indispensable.
75 % Agriculture conventionnelle
Taux de contamination
3 pommes sur 4 contiennent au moins un résidu de pesticide
Dont à risque
Plus d'une sur deux contient un pesticide classé à risque
4 % Agriculture biologique
Taux de contamination
Résidus détectables dans seulement 4 % des pommes bio
Niveau de risque
Taux très en dessous des niveaux préoccupants
L'association recommande de privilégier quatre variétés qui se sont révélées quasi exemptes de résidus lors des tests :
Gala Bio
Profil
Douce et sucrée, idéale à croquer ou en tarte
Boskoop Bio ou conventionnelle
Profil
Acidulée, parfaite en compote — résistante naturellement aux maladies
Jazz Bio
Profil
Croquante et intense, quasi sans traces de résidus
Cameo Bio
Profil
Équilibre sucré-acidulé, très sûre à la consommation
Attention cependant : une même variété ne garantit rien si elle est cultivée en conventionnel. Une Boskoop issue de l'agriculture intensive n'a rien à voir, sur le plan sanitaire, avec une Boskoop bio. La Boskoop fait exception car elle tire son épingle du jeu même en culture conventionnelle, grâce à sa résistance naturelle aux maladies, mais pour les trois autres variétés, le label bio reste indispensable.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant
Le bio n'est pas accessible à toutes les bourses, et les pommes conventionnelles ne sont pas à bannir pour autant. Plusieurs gestes simples permettent de réduire significativement l'exposition aux résidus.
Le plus efficace : faire tremper les pommes pendant 15 minutes dans une eau vinaigrée (1 volume de vinaigre blanc pour 3 volumes d'eau), puis rincer abondamment à l'eau claire. L'ajout d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le bain de trempage renforce l'effet nettoyant.
Si la pomme est issue de l'agriculture conventionnelle, l'épluchage reste la solution la plus sûre pour éliminer la majorité des résidus concentrés sur la peau. Mais c'est aussi un compromis : la peau contient une forte concentration de polyphénols, des antioxydants bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Un paradoxe de plus.
Enfin, privilégier les circuits courts et les pommes de saison permet de limiter le nombre de traitements post-récolte. Les producteurs locaux utilisent souvent moins de produits chimiques, et la proximité réduit le besoin de conservateurs.
La réglementation, elle, pourrait évoluer dans le mauvais sens. En décembre 2025, la Commission européenne a proposé une loi omnibus qui supprimerait l'obligation de réévaluer régulièrement la toxicité des pesticides autorisés — un recul dénoncé par les associations de consommateurs et les ONG environnementales. PAN Europe et l'UFC-Que Choisir appellent au contraire à un renforcement des contrôles, notamment sur les effets cocktails que personne n'évalue encore officiellement, vingt ans après que la loi l'a pourtant exigé.
Le plus efficace : faire tremper les pommes pendant 15 minutes dans une eau vinaigrée (1 volume de vinaigre blanc pour 3 volumes d'eau), puis rincer abondamment à l'eau claire. L'ajout d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le bain de trempage renforce l'effet nettoyant.
Si la pomme est issue de l'agriculture conventionnelle, l'épluchage reste la solution la plus sûre pour éliminer la majorité des résidus concentrés sur la peau. Mais c'est aussi un compromis : la peau contient une forte concentration de polyphénols, des antioxydants bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Un paradoxe de plus.
Enfin, privilégier les circuits courts et les pommes de saison permet de limiter le nombre de traitements post-récolte. Les producteurs locaux utilisent souvent moins de produits chimiques, et la proximité réduit le besoin de conservateurs.
La réglementation, elle, pourrait évoluer dans le mauvais sens. En décembre 2025, la Commission européenne a proposé une loi omnibus qui supprimerait l'obligation de réévaluer régulièrement la toxicité des pesticides autorisés — un recul dénoncé par les associations de consommateurs et les ONG environnementales. PAN Europe et l'UFC-Que Choisir appellent au contraire à un renforcement des contrôles, notamment sur les effets cocktails que personne n'évalue encore officiellement, vingt ans après que la loi l'a pourtant exigé.
Sources :
- PAN Europe, rapport « Pesticide cocktails, PFAS and neurotoxins in most European apples », 29 janvier 2026
- UFC-Que Choisir, Observatoire des pesticides, article publié le 31 janvier 2026
- EFSA, « Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil », EFSA Journal, novembre 2024
- Association nationale pommes et poires (ANPP), données de consommation
- PAN Europe, rapport « Pesticide cocktails, PFAS and neurotoxins in most European apples », 29 janvier 2026
- UFC-Que Choisir, Observatoire des pesticides, article publié le 31 janvier 2026
- EFSA, « Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil », EFSA Journal, novembre 2024
- Association nationale pommes et poires (ANPP), données de consommation