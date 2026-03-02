Pesticides dans les pommes : ce fongicide classé dangereux que l'Europe refuse d'interdire contamine 40 % des fruits

Le bio n'est pas accessible à toutes les bourses, et les pommes conventionnelles ne sont pas à bannir pour autant. Plusieurs gestes simples permettent de réduire significativement l'exposition aux résidus.



Le plus efficace : faire tremper les pommes pendant 15 minutes dans une eau vinaigrée (1 volume de vinaigre blanc pour 3 volumes d'eau), puis rincer abondamment à l'eau claire. L'ajout d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le bain de trempage renforce l'effet nettoyant.



Si la pomme est issue de l'agriculture conventionnelle, l'épluchage reste la solution la plus sûre pour éliminer la majorité des résidus concentrés sur la peau. Mais c'est aussi un compromis : la peau contient une forte concentration de polyphénols, des antioxydants bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Un paradoxe de plus.



Enfin, privilégier les circuits courts et les pommes de saison permet de limiter le nombre de traitements post-récolte. Les producteurs locaux utilisent souvent moins de produits chimiques, et la proximité réduit le besoin de conservateurs.



La réglementation, elle, pourrait évoluer dans le mauvais sens. En décembre 2025, la Commission européenne a proposé une loi omnibus qui supprimerait l'obligation de réévaluer régulièrement la toxicité des pesticides autorisés — un recul dénoncé par les associations de consommateurs et les ONG environnementales. PAN Europe et l'UFC-Que Choisir appellent au contraire à un renforcement des contrôles, notamment sur les effets cocktails que personne n'évalue encore officiellement, vingt ans après que la loi l'a pourtant exigé.