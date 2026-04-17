Perte d'autonomie : ce test officiel a déjà détecté 69 000 fragilités chez les 60 ans et plus

Voici maintenant le chiffre qui m'a décidé à écrire cet article. Entre 2022 et 2024, avant même la généralisation officielle, le ministère a conduit une expérimentation nationale pilotée par treize porteurs de projets sur neuf régions, dans le cadre de l'article 51 du Code de la sécurité sociale.



Le résultat figure noir sur blanc dans le communiqué de presse du ministère des Solidarités du 21 juillet 2025 : 69 000 alertes ont été générées par les seniors eux-mêmes, chez eux, via leur smartphone ou leur tablette. 69 000 personnes que l'application a signalées comme présentant une fragilité dans l'un des six domaines évalués.



Ces alertes ne sont pas des diagnostics. Elles sont des signaux faibles, qui invitent la personne concernée à consulter un professionnel de santé pour une évaluation complémentaire.



Mais le volume, lui, parle de lui-même : 69 000 fragilités repérées par un outil que la majorité des 60 ans et plus ignore encore.



Et pendant ce temps, la France compte 18,7 millions de personnes de 60 ans et plus, et en comptera 21 millions en 2030, selon la DREES.



Le ministère vise désormais 2 millions de personnes incluses dans le programme d'ici 2027. On est encore loin du compte.