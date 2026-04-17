Perte d'autonomie : ce test officiel a déjà détecté 69 000 fragilités chez les 60 ans et plus

Dès 60 ans, un test officiel gratuit permet de repérer les premières fragilités grâce à une application mobile référencée dans Mon Espace Santé
Un dispositif passé dans le droit commun sans tambour ni trompette
Je vais vous dire une chose qui m'a sidéré en préparant cet article. Ce programme existe en expérimentation depuis 2020, il a été annoncé comme généralisé à l'échelle nationale le 21 juillet 2025 par Catherine Vautrin, alors ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités , et ses textes d'application sont parus au Journal officiel le 19 mars dernier.
Et pourtant, la plupart de nos lecteurs n'en ont jamais entendu parler. Pas d'affichage dans les salles d'attente, pas de spot télé, pas de mailing de l'Assurance retraite.
Ce programme, c'est ICOPE, pour Integrated Care for Older People. Il a été conçu par l'Organisation mondiale de la santé et permet à toute personne de 60 ans et plus, vivant à domicile, de repérer elle-même les tout premiers signes de fragilité.
Pas de maladie déclarée, pas de rendez-vous médical, pas de questionnaire papier : un auto-test numérique, gratuit, validé scientifiquement.
Autrement dit : l'État a mis à votre disposition un outil de dépistage massif, et vous ne le savez pas.
Et pourtant, la plupart de nos lecteurs n'en ont jamais entendu parler. Pas d'affichage dans les salles d'attente, pas de spot télé, pas de mailing de l'Assurance retraite.
Ce programme, c'est ICOPE, pour Integrated Care for Older People. Il a été conçu par l'Organisation mondiale de la santé et permet à toute personne de 60 ans et plus, vivant à domicile, de repérer elle-même les tout premiers signes de fragilité.
Pas de maladie déclarée, pas de rendez-vous médical, pas de questionnaire papier : un auto-test numérique, gratuit, validé scientifiquement.
Autrement dit : l'État a mis à votre disposition un outil de dépistage massif, et vous ne le savez pas.
69 000 personnes déjà alertées pendant la phase de test
Voici maintenant le chiffre qui m'a décidé à écrire cet article. Entre 2022 et 2024, avant même la généralisation officielle, le ministère a conduit une expérimentation nationale pilotée par treize porteurs de projets sur neuf régions, dans le cadre de l'article 51 du Code de la sécurité sociale.
Le résultat figure noir sur blanc dans le communiqué de presse du ministère des Solidarités du 21 juillet 2025 : 69 000 alertes ont été générées par les seniors eux-mêmes, chez eux, via leur smartphone ou leur tablette. 69 000 personnes que l'application a signalées comme présentant une fragilité dans l'un des six domaines évalués.
Ces alertes ne sont pas des diagnostics. Elles sont des signaux faibles, qui invitent la personne concernée à consulter un professionnel de santé pour une évaluation complémentaire.
Mais le volume, lui, parle de lui-même : 69 000 fragilités repérées par un outil que la majorité des 60 ans et plus ignore encore.
Et pendant ce temps, la France compte 18,7 millions de personnes de 60 ans et plus, et en comptera 21 millions en 2030, selon la DREES.
Le ministère vise désormais 2 millions de personnes incluses dans le programme d'ici 2027. On est encore loin du compte.
Le résultat figure noir sur blanc dans le communiqué de presse du ministère des Solidarités du 21 juillet 2025 : 69 000 alertes ont été générées par les seniors eux-mêmes, chez eux, via leur smartphone ou leur tablette. 69 000 personnes que l'application a signalées comme présentant une fragilité dans l'un des six domaines évalués.
Ces alertes ne sont pas des diagnostics. Elles sont des signaux faibles, qui invitent la personne concernée à consulter un professionnel de santé pour une évaluation complémentaire.
Mais le volume, lui, parle de lui-même : 69 000 fragilités repérées par un outil que la majorité des 60 ans et plus ignore encore.
Et pendant ce temps, la France compte 18,7 millions de personnes de 60 ans et plus, et en comptera 21 millions en 2030, selon la DREES.
Le ministère vise désormais 2 millions de personnes incluses dans le programme d'ici 2027. On est encore loin du compte.
Les six domaines que ce test évalue en dix minutes
Le questionnaire est court, mais il est tout sauf anodin. Il explore six capacités fonctionnelles que l'OMS a identifiées comme déterminantes pour le maintien de l'autonomie.
Chaque fonction est évaluée à travers deux ou trois questions simples. Par exemple, sur la nutrition, l'application vous demande si vous avez involontairement perdu plus de trois kilos au cours des trois derniers mois.
Si vous répondez oui, le domaine passe à l'orange et une alerte est générée.
Ce ne sont pas des questions piégeuses. Ce sont des indicateurs documentés par la littérature scientifique, rassemblés dans un cahier des charges publié au Journal officiel du 19 mars.
Mobilité 🏃 Se déplacer
Ce qui est évalué
Marche, lever sans aide, risque de chute
Nutrition 🍽️ S'alimenter
Ce qui est évalué
Perte de poids involontaire, appétit, équilibre
Mémoire 🧠 Se souvenir
Ce qui est évalué
Retenir, se concentrer, s'orienter
Audition 👂 Entendre
Ce qui est évalué
Compréhension des conversations courantes
Vision 👁️ Voir
Ce qui est évalué
Lecture, repérage, reconnaissance des visages
Santé mentale 🧘 Se sentir bien
Ce qui est évalué
Humeur, anxiété, isolement, stress
Chaque fonction est évaluée à travers deux ou trois questions simples. Par exemple, sur la nutrition, l'application vous demande si vous avez involontairement perdu plus de trois kilos au cours des trois derniers mois.
Si vous répondez oui, le domaine passe à l'orange et une alerte est générée.
Ce ne sont pas des questions piégeuses. Ce sont des indicateurs documentés par la littérature scientifique, rassemblés dans un cahier des charges publié au Journal officiel du 19 mars.
Trois applications, un seul compte à créer
Pour passer le test, trois applications gratuites sont désormais référencées dans Mon Espace Santé et accessibles depuis le site officiel sante.fr : ICOPE Monitor, ICOPE & Moi et DigiCOPE.
Vous choisissez celle qui vous convient le mieux, vous créez un compte, et vous recevez un identifiant à conserver pour les évaluations suivantes.
Car le test n'est pas un événement ponctuel. Il est conçu pour être répété tous les six mois, de manière à suivre l'évolution de vos capacités dans le temps.
C'est cette régularité qui permet de repérer une dégradation lente, celle qui ne se voit pas d'un mois sur l'autre mais qui devient visible d'un test à l'autre.
Et ce qui change en 2026, c'est précisément ce suivi. D'ici la fin de l'année, l'Assurance maladie doit intégrer ICOPE directement dans Mon Espace Santé.
Concrètement, cela veut dire que vous recevrez des rappels automatiques pour refaire le test, et que vos professionnels de santé pourront être informés, avec votre accord, des résultats de l'évaluation.
Vous choisissez celle qui vous convient le mieux, vous créez un compte, et vous recevez un identifiant à conserver pour les évaluations suivantes.
Car le test n'est pas un événement ponctuel. Il est conçu pour être répété tous les six mois, de manière à suivre l'évolution de vos capacités dans le temps.
C'est cette régularité qui permet de repérer une dégradation lente, celle qui ne se voit pas d'un mois sur l'autre mais qui devient visible d'un test à l'autre.
Et ce qui change en 2026, c'est précisément ce suivi. D'ici la fin de l'année, l'Assurance maladie doit intégrer ICOPE directement dans Mon Espace Santé.
Concrètement, cela veut dire que vous recevrez des rappels automatiques pour refaire le test, et que vos professionnels de santé pourront être informés, avec votre accord, des résultats de l'évaluation.
Pourquoi ce test change la donne pour votre suivi santé
Jusqu'ici, le repérage de la fragilité passait par le médecin traitant, lors d'une consultation. Autrement dit : il fallait déjà avoir identifié un problème pour qu'un professionnel en parle.
Le dispositif ICOPE renverse la logique. C'est vous qui prenez l'initiative, seul ou avec un proche, et c'est l'outil qui déclenche l'alerte.
Dans les faits, deux rendez-vous viennent structurer ce parcours. Les consultations Mon bilan prévention, proposées par l'Assurance maladie aux 60-65 ans puis aux 70-75 ans, sont désormais le moment privilégié pour parler d'autonomie avec votre médecin.
Si vous avez fait le test ICOPE avant, vous arrivez avec des résultats concrets à discuter. Si vous ne l'avez pas fait, votre médecin peut vous le présenter.
Reste un point qui m'interpelle, et qui devrait vous interpeller aussi. 6 000 professionnels de santé ont déjà été formés au test ICOPE, selon le communiqué du ministère.
Si vous n'en avez jamais entendu parler en consultation, la raison est simple : votre médecin, votre pharmacien, votre kiné n'est peut-être pas encore du nombre.
Le dispositif monte en charge territoire par territoire, dans le cadre des Services publics départementaux de l'autonomie.
Autrement dit : la disponibilité du suivi dépend encore beaucoup de l'endroit où vous habitez. Raison de plus pour prendre les devants.
Le dispositif ICOPE renverse la logique. C'est vous qui prenez l'initiative, seul ou avec un proche, et c'est l'outil qui déclenche l'alerte.
Dans les faits, deux rendez-vous viennent structurer ce parcours. Les consultations Mon bilan prévention, proposées par l'Assurance maladie aux 60-65 ans puis aux 70-75 ans, sont désormais le moment privilégié pour parler d'autonomie avec votre médecin.
Si vous avez fait le test ICOPE avant, vous arrivez avec des résultats concrets à discuter. Si vous ne l'avez pas fait, votre médecin peut vous le présenter.
Reste un point qui m'interpelle, et qui devrait vous interpeller aussi. 6 000 professionnels de santé ont déjà été formés au test ICOPE, selon le communiqué du ministère.
Si vous n'en avez jamais entendu parler en consultation, la raison est simple : votre médecin, votre pharmacien, votre kiné n'est peut-être pas encore du nombre.
Le dispositif monte en charge territoire par territoire, dans le cadre des Services publics départementaux de l'autonomie.
Autrement dit : la disponibilité du suivi dépend encore beaucoup de l'endroit où vous habitez. Raison de plus pour prendre les devants.
Ce qu'il faut retenir
- Le programme ICOPE est entré dans le droit commun le 19 mars 2026 : toute personne de 60 ans et plus autonome peut faire le test.
- 69 000 alertes ont été générées pendant l'expérimentation 2022-2024, sur six fonctions essentielles à l'autonomie.
- Trois applications gratuites sont référencées dans Mon Espace Santé : ICOPE Monitor, ICOPE & Moi et DigiCOPE.
- Le test prend dix minutes et doit être refait tous les six mois pour suivre l'évolution de vos capacités.
- En cas d'alerte, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant pour une évaluation approfondie.
Sources :
- Ministère du Travail et des Solidarités, communiqué « Généralisation du programme ICOPE », 21 juillet 2025
- Service-public.gouv.fr, fiche « Testez votre autonomie dès 60 ans avec un questionnaire rapide », mise à jour 18 septembre 2025
- Ameli.fr, dossier « Maintenir son capital santé après 60 ans grâce au programme ICOPE »
- Site officiel sante.fr, page programme ICOPE
- Cahier des charges du dispositif ICOPE, ministère des Solidarités et de la Santé
- Ministère du Travail et des Solidarités, communiqué « Généralisation du programme ICOPE », 21 juillet 2025
- Service-public.gouv.fr, fiche « Testez votre autonomie dès 60 ans avec un questionnaire rapide », mise à jour 18 septembre 2025
- Ameli.fr, dossier « Maintenir son capital santé après 60 ans grâce au programme ICOPE »
- Site officiel sante.fr, page programme ICOPE
- Cahier des charges du dispositif ICOPE, ministère des Solidarités et de la Santé
Pour aller plus loin :
- ICOPE Monitor : l'appli qui prévient le déclin des fonctions cognitives chez les ainés
- ICOPE Monitor : l'appli qui prévient le déclin des fonctions cognitives chez les ainés