Pension de réversion : le nouveau minimum garanti au 1er janvier 2026

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a publié sa circulaire de revalorisation le 22 décembre 2025. Le montant minimum de la pension de réversion est désormais fixé à 334,92 euros par mois, soit 4 019,13 euros par an. Cela représente une hausse de 0,9 % par rapport à 2025, où ce plancher s'établissait à 331,94 euros mensuels.



Ce minimum garanti s'applique uniquement si votre conjoint ou ex-conjoint décédé avait cotisé au moins 60 trimestres (15 années) au régime général. En dessous de ce seuil, le montant de votre réversion est calculé proportionnellement à la durée d'assurance du défunt, sans garantie de plancher.



Pour rappel, la pension de réversion du régime général correspond à 54 % de la retraite de base que percevait ou aurait pu percevoir votre conjoint décédé. Elle peut être réduite si vos ressources dépassent les plafonds autorisés.