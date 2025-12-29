Argent et patrimoine

Pension de réversion : le nouveau minimum garanti au 1er janvier 2026

Par | Publié le 29/12/2025 à 08:15

Bonne nouvelle pour les veuves et veufs aux pensions les plus modestes : le montant minimum de la pension de réversion vient d'être revalorisé. La circulaire officielle de la Cnav, publiée le 22 décembre 2025, fixe les nouveaux montants applicables dès ce 1er janvier.

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Une veuve consulte les documents relatifs à sa pension de réversion © SeniorActu
Une veuve consulte les documents relatifs à sa pension de réversion © SeniorActu

334,92 euros par mois : le nouveau plancher garanti

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a publié sa circulaire de revalorisation le 22 décembre 2025. Le montant minimum de la pension de réversion est désormais fixé à 334,92 euros par mois, soit 4 019,13 euros par an. Cela représente une hausse de 0,9 % par rapport à 2025, où ce plancher s'établissait à 331,94 euros mensuels.

Ce minimum garanti s'applique uniquement si votre conjoint ou ex-conjoint décédé avait cotisé au moins 60 trimestres (15 années) au régime général. En dessous de ce seuil, le montant de votre réversion est calculé proportionnellement à la durée d'assurance du défunt, sans garantie de plancher.

Pour rappel, la pension de réversion du régime général correspond à 54 % de la retraite de base que percevait ou aurait pu percevoir votre conjoint décédé. Elle peut être réduite si vos ressources dépassent les plafonds autorisés.

Les autres montants revalorisés au 1er janvier 2026

La circulaire de la Cnav précise également les nouveaux montants des majorations et allocations liées à la réversion :
 
  • Majoration pour enfant à charge : 113,59 euros par mois pour chaque enfant à charge, à condition de ne pas percevoir de retraite personnelle d'un régime de base obligatoire.
  • Majoration pour âge (11,1 %) : accessible à partir de l'âge du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon votre année de naissance), si vos ressources totales ne dépassent pas 1 006,69 euros par mois.
  • Allocation veuvage : portée à 719,58 euros par mois pour les personnes de moins de 55 ans qui ne peuvent pas encore prétendre à la pension de réversion.
Ces revalorisations suivent le coefficient d'inflation de 0,9 % fixé par l'instruction interministérielle du 15 décembre 2025.

Les plafonds de ressources à ne pas dépass

La pension de réversion du régime général est soumise à condition de ressources. Pour en bénéficier en 2026, vos ressources annuelles brutes ne doivent pas excéder :
 
  • 24 232 euros par an (soit 2 019,33 euros par mois) si vous vivez seul(e)
  • 38 771,20 euros par an (soit 3 230,93 euros par mois) si vous vivez en couple
Attention : si vous avez plus de 54 ans et que vous travaillez, seuls 70 % de vos revenus d'activité sont pris en compte dans le calcul de vos ressources. Cette règle peut vous permettre de rester sous les plafonds même avec une activité professionnelle.

Si vos ressources dépassent légèrement le plafond, votre pension de réversion n'est pas supprimée mais réduite du montant du dépassement.

Comment vérifier vos droits et faire votre demande

La pension de réversion n'est jamais versée automatiquement. Vous devez en faire la demande, idéalement dans les 12 mois suivant le décès de votre conjoint. Si vous respectez ce délai, vous pouvez demander un versement rétroactif à partir du premier jour du mois suivant le décès.

Pour déposer votre demande, connectez-vous à votre espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr et utilisez le service « Demander une retraite de réversion ». Ce service unique transmet automatiquement votre demande à tous les régimes de retraite concernés.

Si vous percevez déjà une pension de réversion, vous n'avez aucune démarche à effectuer : la revalorisation sera appliquée automatiquement sur votre versement de janvier 2026.

Sources
- Circulaire Cnav n°2025-29 du 22 décembre 2025 « Revalorisation à compter du 1er janvier 2026 », https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2025_29_22122025.pdf
- Service-public.fr, « Pension de réversion de l'Assurance retraite », https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13104
- L'Assurance Retraite, « Demander une retraite de réversion », https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/services-en-ligne/demande-retraite-reversion.html

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