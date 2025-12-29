Pension de réversion : le nouveau minimum garanti au 1er janvier 2026

334,92 euros par mois : le nouveau plancher garanti
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a publié sa circulaire de revalorisation le 22 décembre 2025. Le montant minimum de la pension de réversion est désormais fixé à 334,92 euros par mois, soit 4 019,13 euros par an. Cela représente une hausse de 0,9 % par rapport à 2025, où ce plancher s'établissait à 331,94 euros mensuels.
Ce minimum garanti s'applique uniquement si votre conjoint ou ex-conjoint décédé avait cotisé au moins 60 trimestres (15 années) au régime général. En dessous de ce seuil, le montant de votre réversion est calculé proportionnellement à la durée d'assurance du défunt, sans garantie de plancher.
Pour rappel, la pension de réversion du régime général correspond à 54 % de la retraite de base que percevait ou aurait pu percevoir votre conjoint décédé. Elle peut être réduite si vos ressources dépassent les plafonds autorisés.
Ce minimum garanti s'applique uniquement si votre conjoint ou ex-conjoint décédé avait cotisé au moins 60 trimestres (15 années) au régime général. En dessous de ce seuil, le montant de votre réversion est calculé proportionnellement à la durée d'assurance du défunt, sans garantie de plancher.
Pour rappel, la pension de réversion du régime général correspond à 54 % de la retraite de base que percevait ou aurait pu percevoir votre conjoint décédé. Elle peut être réduite si vos ressources dépassent les plafonds autorisés.
Les autres montants revalorisés au 1er janvier 2026
La circulaire de la Cnav précise également les nouveaux montants des majorations et allocations liées à la réversion :
- Majoration pour enfant à charge : 113,59 euros par mois pour chaque enfant à charge, à condition de ne pas percevoir de retraite personnelle d'un régime de base obligatoire.
- Majoration pour âge (11,1 %) : accessible à partir de l'âge du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon votre année de naissance), si vos ressources totales ne dépassent pas 1 006,69 euros par mois.
- Allocation veuvage : portée à 719,58 euros par mois pour les personnes de moins de 55 ans qui ne peuvent pas encore prétendre à la pension de réversion.
Les plafonds de ressources à ne pas dépass
La pension de réversion du régime général est soumise à condition de ressources. Pour en bénéficier en 2026, vos ressources annuelles brutes ne doivent pas excéder :
Si vos ressources dépassent légèrement le plafond, votre pension de réversion n'est pas supprimée mais réduite du montant du dépassement.
- 24 232 euros par an (soit 2 019,33 euros par mois) si vous vivez seul(e)
- 38 771,20 euros par an (soit 3 230,93 euros par mois) si vous vivez en couple
Si vos ressources dépassent légèrement le plafond, votre pension de réversion n'est pas supprimée mais réduite du montant du dépassement.
Comment vérifier vos droits et faire votre demande
La pension de réversion n'est jamais versée automatiquement. Vous devez en faire la demande, idéalement dans les 12 mois suivant le décès de votre conjoint. Si vous respectez ce délai, vous pouvez demander un versement rétroactif à partir du premier jour du mois suivant le décès.
Pour déposer votre demande, connectez-vous à votre espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr et utilisez le service « Demander une retraite de réversion ». Ce service unique transmet automatiquement votre demande à tous les régimes de retraite concernés.
Si vous percevez déjà une pension de réversion, vous n'avez aucune démarche à effectuer : la revalorisation sera appliquée automatiquement sur votre versement de janvier 2026.
Pour déposer votre demande, connectez-vous à votre espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr et utilisez le service « Demander une retraite de réversion ». Ce service unique transmet automatiquement votre demande à tous les régimes de retraite concernés.
Si vous percevez déjà une pension de réversion, vous n'avez aucune démarche à effectuer : la revalorisation sera appliquée automatiquement sur votre versement de janvier 2026.
Sources
- Circulaire Cnav n°2025-29 du 22 décembre 2025 « Revalorisation à compter du 1er janvier 2026 », https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2025_29_22122025.pdf
- Service-public.fr, « Pension de réversion de l'Assurance retraite », https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13104
- L'Assurance Retraite, « Demander une retraite de réversion », https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/services-en-ligne/demande-retraite-reversion.html
- Circulaire Cnav n°2025-29 du 22 décembre 2025 « Revalorisation à compter du 1er janvier 2026 », https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2025_29_22122025.pdf
- Service-public.fr, « Pension de réversion de l'Assurance retraite », https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13104
- L'Assurance Retraite, « Demander une retraite de réversion », https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/services-en-ligne/demande-retraite-reversion.html