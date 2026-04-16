Retraite Pension de réversion : divorcée depuis 20 ans, elle peut encore toucher une part au décès de son ex Par Fabrice Crozier | Publié le 16/04/2026 à 08:35 Un couple se sépare, chacun refait sa vie, les années passent. L'ex-mari meurt vingt ans plus tard, remarié depuis longtemps. Tout le monde pense que l'affaire est classée. Sauf que dans la quasi-totalité des cas, une part de sa retraite revient à son ex-épouse, et personne ne le lui dit. Partager : W f X in @

La règle que presque personne ne connaît



Il décède cette année. Votre premier réflexe est de penser que vous n'avez plus aucun droit sur sa retraite, parce qu'il a refait sa vie depuis vingt ans.



C'est ce que pense aussi sa veuve actuelle, d'ailleurs. Et c'est faux.



Le code de la Sécurité sociale est pourtant clair. Service-public.gouv.fr le rappelle noir sur blanc depuis sa dernière mise à jour du 1er janvier 2026.



Quand un assuré décédé a été marié plusieurs fois, la pension de réversion se partage entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.



Peu importe que l'ex ait refait sa vie. Peu importe que vingt ans se soient écoulés depuis le divorce.



Ce qui compte, c'est une seule chose : avoir été mariée avec le défunt, et remplir les conditions classiques de la réversion (55 ans minimum, plafond de ressources).



Un point qui surprend encore plus : même si vous vous êtes remariée entre-temps, le régime général vous laisse prétendre à cette part, car il n'existe aucune clause de perte de droit liée à votre propre remariage au régime général.



Voici les trois profils concernés, que vous pouvez situer d'un coup d'œil :

Ex-conjointe divorcée ✅ Droit ouvert ✅ Régime général Part au prorata, même si vous vous êtes remariée ⚠️ Agirc-Arrco Part au prorata uniquement si vous n'êtes PAS remariée Conjointe actuelle (veuve) ✅ Droit ouvert ✅ Régime général Part au prorata de votre durée de mariage ℹ️ Agirc-Arrco Part pleine si aucun·e ex non-remarié·e ; partage sinon Ex-conjointe remariée ℹ️ Attention ✅ Régime général Droit préservé, part calculée au prorata ❌ Agirc-Arrco Droit perdu définitivement, même après nouveau divorce Prenez un cas typique. Vous vous êtes mariée en 1980, divorcée en 2000, et votre ex s'est remarié en 2005.Il décède cette année. Votre premier réflexe est de penser que vous n'avez plus aucun droit sur sa retraite, parce qu'il a refait sa vie depuis vingt ans.C'est ce que pense aussi sa veuve actuelle, d'ailleurs. Et c'est faux.Le code de la Sécurité sociale est pourtant clair.le rappelle noir sur blanc depuis sa dernière mise à jour du 1er janvier 2026.Quand un assuré décédé a été marié plusieurs fois, la, au prorata de la durée respective de chaque mariage.Peu importe que l'ex ait refait sa vie. Peu importe que vingt ans se soient écoulés depuis le divorce.Ce qui compte, c'est une seule chose : avoir été mariée avec le défunt, et remplir les conditions classiques de la réversion (55 ans minimum, plafond de ressources).Un point qui surprend encore plus : même si vous vous êtes remariée entre-temps, le régime général vous laisse prétendre à cette part, car il n'existe aucuneliée à votre propre remariage au régime général.Voici les trois profils concernés, que vous pouvez situer d'un coup d'œil :

Comment se calcule concrètement votre part durées de mariage du défunt, puis divise la part de chacun selon sa propre durée.



Chaque mariage est mesuré date à date, arrondi au mois inférieur.



Reprenons un cas chiffré pour y voir clair. Votre ex a été marié avec vous pendant 20 ans, puis avec sa seconde épouse pendant 10 ans jusqu'à son décès.



Sa retraite de base annuelle était de 20 000 €. La réversion du régime général correspond à 54 % de cette retraite, soit 10 800 € par an au total.



Cette somme se partage ainsi :

Votre part (20 ans sur 30) : 7 200 € par an, soit 600 € par mois

Part de la veuve actuelle (10 ans sur 30) : 3 600 € par an, soit 300 € par mois Autrement dit, c'est la durée la plus longue qui l'emporte. Une ex-épouse de longue durée touchera une part majoritaire, même si elle est divorcée depuis des décennies et même si la veuve du défunt l'a connu pendant dix ans.



La logique est simple : la réversion compense une vie conjugale, pas une photo du jour du décès.



Un détail qui surprend beaucoup : il n'existe aucune durée minimum de mariage pour ouvrir un droit au régime général.



Trois mois, six mois, deux ans suffisent. La Finance pour tous rapporte des cas de mariages de quinze jours où la réversion a été calculée, certes pour un montant très faible, mais bien attribuée.

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Pension de réversion : conditions officielles (Service-Public.fr)



Or cette redistribution n'est jamais automatique. Elle exige un signalement à la caisse de retraite, avec acte de décès à l'appui.



L'Assurance retraite le précise : le recalcul se fait à la demande. Sans cette démarche, votre part reste figée au montant initial, alors qu'elle pourrait augmenter. La règle du prorata est mathématique. La caisse additionne toutes lesdu défunt, puis divise la part de chacun selon sa propre durée.Chaque mariage est mesuré date à date, arrondi au mois inférieur.Reprenons un cas chiffré pour y voir clair. Votre ex a été marié avec vous pendant 20 ans, puis avec sa seconde épouse pendant 10 ans jusqu'à son décès.Sa retraite de base annuelle était de. La réversion du régime général correspond à 54 % de cette retraite, soitau total.Cette somme se partage ainsi :Autrement dit, c'est la durée la plus longue qui l'emporte. Une ex-épouse de longue durée touchera une, même si elle est divorcée depuis des décennies et même si la veuve du défunt l'a connu pendant dix ans.La logique est simple : la réversion compense une vie conjugale, pas une photo du jour du décès.Un détail qui surprend beaucoup : il n'existepour ouvrir un droit au régime général.Trois mois, six mois, deux ans suffisent. La Finance pour tous rapporte des cas de mariages de quinze jours où la réversion a été calculée, certes pour un montant très faible, mais bien attribuée.Dernière précision utile à connaître : si l'un des bénéficiaires du partage décède par la suite, sa part est redistribuée aux autres.Or cette redistribution n'est. Elle exige un signalement à la caisse de retraite, avec acte de décès à l'appui.L'Assurance retraite le précise : le recalcul se fait à la demande. Sans cette démarche, votre part reste figée au montant initial, alors qu'elle pourrait augmenter.

Régime général et Agirc-Arrco : deux logiques opposées



Le régime général et la complémentaire Agirc-Arrco suivent deux logiques radicalement opposées sur le remariage, et c'est souvent ce qui fait basculer un dossier.



Au régime général, le remariage est neutre. Que ce soit celui de l'ex, celui du conjoint survivant ou le vôtre, il n'efface aucun droit.



Vous avez été mariée avec le défunt à un moment donné ? Vous êtes dans le calcul, point.



À l'Agirc-Arrco, au contraire, le remariage éteint définitivement le droit à la réversion, et cette extinction est irrévocable.



Même si vous redivorcez plus tard, même si votre nouveau conjoint décède à son tour, vous ne récupérez rien.

Régime général (CNAV) ✅ Taux 54 % ✅ Remariage de l'ex-conjoint·e Sans effet, droit maintenu ✅ Partage Entre tous les ex et le conjoint survivant, prorata durée ℹ️ Plafond ressources 2026 25 001,60 €/an seul · 40 002,56 €/an couple Agirc-Arrco ⚠️ Taux 60 % ❌ Remariage de l'ex-conjoint·e Extinction définitive du droit, irrévocable ✅ Partage Entre ex non-remariés et conjoint survivant uniquement ℹ️ Condition ressources Aucune Le piège de cette histoire, c'est de croire que la règle du prorata s'applique de la même façon partout. Elle ne le fait pas.Le régime général et la complémentaire Agirc-Arrco suivent deux logiques radicalement opposées sur le remariage, et c'est souvent ce qui fait basculer un dossier.Au régime général, le remariage est. Que ce soit celui de l'ex, celui du conjoint survivant ou le vôtre, il n'efface aucun droit.Vous avez été mariée avec le défunt à un moment donné ? Vous êtes dans le calcul, point.À l'Agirc-Arrco, au contraire,, et cette extinction est irrévocable.Même si vous redivorcez plus tard, même si votre nouveau conjoint décède à son tour, vous ne récupérez rien.

Le réflexe à avoir si vous êtes dans ce cas Le premier réflexe, et celui que la plupart des ex-conjointes ne font jamais, c'est de se manifester elles-mêmes auprès des caisses.



La réversion n'est jamais automatique. Personne ne va vous appeler pour vous prévenir qu'un droit s'ouvre à vous, car la CNAV n'a aucun moyen de faire le lien entre un décès et vos anciens liens matrimoniaux.



La démarche passe désormais par un portail unique, info-retraite.fr, qui permet de déposer une demande unique pour tous les régimes auxquels le défunt a cotisé.



Cette simplification, en place depuis 2020, évite d'avoir à courir entre la CNAV, l'Agirc-Arrco, la MSA, l'Ircantec, et tous les régimes spéciaux. Un dossier, un envoi, une réponse par régime.



Deux documents se révèlent décisifs pour le dossier. D'abord, votre livret de famille, qui prouve le lien matrimonial passé et la durée exacte du mariage.



Ensuite, l'acte de décès de votre ex-conjoint, qui déclenche l'ouverture du droit à la date exacte. Sans ces deux pièces, le dossier reste bloqué.



Un délai décisif à retenir : si vous déposez votre demande dans les douze mois suivant le décès, votre réversion est versée rétroactivement à partir du premier jour du mois suivant le décès.



Au-delà de ce délai, elle ne démarre qu'à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de votre dossier. Les mois écoulés sont perdus purement et simplement.



Pour une réversion de 300 € mensuels, cela représente 3 600 € pour une seule année de retard.



La nouvelle qui change tout pour beaucoup d'ex-conjoints divorcés : depuis la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, les plafonds de ressources ont été relevés.



Une personne seule peut désormais déclarer jusqu'à 25 001,60 € brut par an sans perdre sa part, ce qui couvre la quasi-totalité des retraites moyennes.



Les revenus d'activité bénéficient même d'un abattement de 30 % après 55 ans. Beaucoup d'ex-épouses qui se croyaient au-dessus du seuil ne le sont, en réalité, pas.

Ce qu'il faut retenir

Au régime général, une ex-conjointe divorcée garde son droit à la pension de réversion, même 20 ans après le divorce et même si l'ex s'est remarié

Le partage se fait au prorata de la durée de chaque mariage, date à date, arrondie au mois inférieur

L'Agirc-Arrco applique la règle opposée : le remariage de l'ex-conjoint·e concerné·e éteint définitivement son droit à la complémentaire

La demande passe par info-retraite.fr, un seul dossier pour tous les régimes, avec livret de famille et acte de décès

Le délai de 12 mois est décisif : au-delà, la rétroactivité est perdue et les mois écoulés ne sont jamais rattrapés

Sources :

- Service-public.gouv.fr, fiche F13104 « Pension de réversion de l'Assurance retraite », vérifiée le 1er janvier 2026

- L'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), « Droits en cas de décès », portail officiel CNAV

- Agirc-Arrco, « La réversion Agirc-Arrco pour le conjoint : quelles conditions ? », mise à jour octobre 2025

- Solidarites.gouv.fr, « Ce qui change au 1er janvier 2026 dans le champ des solidarités »

Pour aller plus loin :



- Pension de réversion : 54 %, 60 % ou 50 %, le taux qui s'applique à votre cas dépend d'une règle méconnue

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