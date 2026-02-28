Retraite

Pension de réversion : 1 veuve sur 7 n'a jamais réclamé cette pension — le nouveau formulaire de mars changera-t-il vraiment la donne ?

Le courrier arrivera dès mars, prérempli, presque prêt à signer. L'Assurance retraite promet moins d'erreurs, moins d'attente, moins de paperasse. Pourtant, des centaines de milliers de veuves ne recevront jamais ce formulaire — parce qu'elles ne savent même pas qu'elles y ont droit.



Ce qu'il faut retenir

À partir de mars 2026, l'Assurance retraite enverra un formulaire de réversion prérempli aux conjoints survivants — mais ce n'est pas un versement automatique Plusieurs conditions strictes restent en vigueur, et une seule case mal remplie peut bloquer le dossier pendant des mois Certaines veuves passent complètement à côté de cette pension sans que personne ne les prévienne Plus bas, les plafonds exacts à ne pas dépasser et les pièges à connaître avant de renvoyer le formulaire

Ce qui change concrètement à partir de mars 2026 Jusqu'ici, après le décès d'un conjoint, la démarche de demande de pension de réversion reposait entièrement sur le survivant. Formulaire à télécharger ou à retirer en caisse, justificatifs à rassembler, informations à remplir soi-même — le tout dans une période de deuil. Les dossiers incomplets constituaient la première cause de retards de traitement, provoquant des semaines, parfois des mois d'attente supplémentaire.



À partir de mars 2026, l'Assurance retraite déploie un nouveau dispositif : l'envoi de formulaires de réversion préremplis. L'état civil, les éléments de carrière du défunt et certaines données de ressources du demandeur seront automatiquement intégrés grâce au Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM), le même outil qui alimente déjà le préremplissage des déclarations de RSA et de prime d'activité depuis mars 2025, et de l'ASPA (le minimum vieillesse) depuis janvier 2026.



Le conjoint survivant devra vérifier les informations, corriger si nécessaire, puis renvoyer le formulaire. L'objectif affiché par la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) : « une réduction des délais de traitement, une diminution des erreurs et des pièces justificatives demandées ».

Prérempli ne veut pas dire automatique : les pièges qui subsistent



Premier piège : la demande reste à votre initiative. Contrairement à ce que laissent entendre certains articles, la pension de réversion ne sera toujours pas versée automatiquement après un décès. Si le conjoint survivant ne renvoie pas le formulaire, il ne touchera rien. Or, en 2022, le Défenseur des droits constatait qu'environ 1 personne sur 7 renonçait à demander sa réversion, souvent par méconnaissance du dispositif ou découragement face à la complexité administrative.



Deuxième piège : les conditions d'éligibilité n'ont pas changé. Pour le régime général (Assurance retraite), il faut toujours :

Avoir été marié avec le défunt — le PACS et le concubinage n'ouvrent aucun droit à la réversion

avec le défunt — le PACS et le concubinage n'ouvrent à la réversion Avoir au moins 55 ans

Ne pas dépasser le plafond de ressources applicable 2026 Personne seule 👤 Plafond annuel de ressources 25 001,60 € 2026 En couple 👥 Plafond annuel de ressources (remariage, PACS, concubinage) 40 002,56 €



Troisième piège : les données préremplies peuvent être fausses. Le DRM puise dans les déclarations fiscales et sociales. Si une information est erronée ou obsolète — revenus mal déclarés, situation familiale non mise à jour — le formulaire prérempli reproduira l'erreur. Le conjoint doit impérativement vérifier chaque ligne avant de renvoyer le document. Une donnée de ressources incorrecte peut entraîner un refus de la pension ou un trop-perçu à rembourser des mois plus tard. Le formulaire prérempli simplifie la saisie. Il ne supprime pas les conditions d'accès à la pension de réversion, qui restent strictes.Contrairement à ce que laissent entendre certains articles, la pension de réversion ne sera toujours pas versée automatiquement après un décès. Si le conjoint survivant ne renvoie pas le formulaire, il ne touchera rien. Or, en 2022, le Défenseur des droits constatait qu'environrenonçait à demander sa réversion, souvent par méconnaissance du dispositif ou découragement face à la complexité administrative.Pour le régime général (Assurance retraite), il faut toujours :Le DRM puise dans les déclarations fiscales et sociales. Si une information est erronée ou obsolète — revenus mal déclarés, situation familiale non mise à jour — le formulaire prérempli reproduira l'erreur. Le conjoint doit impérativement vérifier chaque ligne avant de renvoyer le document. Une donnée de ressources incorrecte peut entraîner unou undes mois plus tard.

Combien touche réellement le conjoint survivant fraction de la retraite que le défunt percevait ou aurait perçue.

Base Assurance retraite (CNAV/Carsat) 📊 Taux de réversion 54 % de la retraite de base du défunt 💶 Minimum garanti (si 60 trimestres cotisés) 334,92 €/mois Complémentaire Agirc-Arrco 📊 Taux de réversion 60 % des droits complémentaires ℹ️ Cumulable avec la réversion de base OUI



Concrètement : si votre conjoint touchait une retraite de base de 1 400 € par mois, votre pension de réversion sera de 756 € (54 %). Si sa retraite complémentaire Agirc-Arrco s'élevait à 600 €, vous percevrez en plus 360 € (60 %), soit un total de 1 116 € par mois. Ce montant peut être réduit si vos propres ressources dépassent un certain seuil.



Au total, plus de 4 millions de personnes perçoivent aujourd'hui une pension de réversion en France, dont environ 90 % de femmes. Pour beaucoup, elle constitue la seule source de revenus après le décès du conjoint. La pension de réversion n'est pas une pension complète. Elle correspond à uneque le défunt percevait ou aurait perçue.Concrètement : si votre conjoint touchait une retraite de base de, votre pension de réversion sera de(54 %). Si sa retraite complémentaire Agirc-Arrco s'élevait à, vous percevrez en plus(60 %), soit un total de. Ce montant peut être réduit si vos propres ressources dépassent un certain seuil.Au total,perçoivent aujourd'hui une pension de réversion en France, dont environ. Pour beaucoup, elle constitue la seule source de revenus après le décès du conjoint.

Ce qu'il faut préparer avant mars pour ne pas perdre de temps

Le livret de famille et l' acte de décès

et l' Les actes d'état civil (acte de naissance, acte de mariage)

(acte de naissance, acte de mariage) Votre dernier avis d'imposition

Un relevé d'identité bancaire (RIB)

(RIB) Les derniers relevés de pension du défunt (base + complémentaire) Si vous avez été mariée plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés, au prorata de la durée de chaque mariage. Cette information n'apparaîtra pas forcément dans le formulaire prérempli — il faudra la renseigner vous-même.



La demande peut être effectuée en ligne sur



Dernier rappel : il n'existe aucun délai légal pour faire la demande, mais chaque mois de retard est un mois de pension perdu. La réversion n'est pas rétroactive au-delà de 12 mois avant la date de dépôt du dossier. Si votre conjoint est décédé il y a plus d'un an et que vous n'avez rien demandé, vous avez peut-être déjà perdu des mensualités. Le formulaire prérempli n'est pas magique. Même avec des données pré-intégrées, certains documents restent indispensables. Voici ce que vous pouvez rassembler dès maintenant :Si vous avez été mariée plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés, au prorata de la durée de chaque mariage. Cette information n'apparaîtra pas forcément dans le formulaire prérempli — il faudra la renseigner vous-même.La demande peut être effectuée en ligne sur info-retraite.fr , le portail commun à tous les régimes de retraite. Vous y trouverez aussi un simulateur permettant d'estimer le montant de votre réversion avant de déposer votre dossier.il n'existe aucun délai légal pour faire la demande, mais chaque mois de retard est un mois de pension perdu. La réversion n'est pas rétroactive au-delà deavant la date de dépôt du dossier. Si votre conjoint est décédé il y a plus d'un an et que vous n'avez rien demandé, vous avez peut-être déjà perdu des mensualités.

Sources :

- Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), dossier de presse, février 2026

- MoneyVox, "Retraite de réversion : du nouveau en mars 2026 pour votre formulaire de demande", février 2026

- Meilleurtaux Placement, "Réversion : formulaire prérempli prévu dès mars 2026", février 2026

- Info-retraite.fr, "Droits du conjoint en cas de décès (pension de réversion)", 2026

- Défenseur des droits, rapport 2022 sur le non-recours aux prestations sociales

Pour aller plus loin :



- Veuve à 68 ans, elle a perdu 3 mois de réversion pour une case mal cochée : le piège administratif qui frappe 200 000 conjoints par an sans prévenir