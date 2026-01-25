EHPAD et Résidences Seniors Pays Basque : un EHPAD fermé d'urgence, que vont devenir les 55 résidents ? L'Agence régionale de santé et le département des Pyrénées-Atlantiques ont annoncé ce samedi 24 janvier 2026 la fermeture progressive de l'EHPAD Les Hortensias à Urt. Cette décision, rare mais pas isolée, intervient après des années de dysfonctionnements constatés lors de multiples inspections. Les 55 résidents vont devoir être transférés vers d'autres établissements.

Une fermeture décidée par les autorités sanitaires C'est une décision lourde de conséquences qui vient de tomber au Pays Basque. L'EHPAD Les Hortensias, situé à Urt dans les Pyrénées-Atlantiques, va devoir fermer ses portes. L'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental ont annoncé, ce samedi 24 janvier 2026, le retrait de l'autorisation de fonctionnement de cet établissement privé.



La décision a été officialisée la veille, vendredi 23 janvier, par un arrêté conjoint des deux autorités de tutelle. Cette maison de retraite médicalisée accueillait jusqu'à 55 résidents dans ses 39 chambres simples et 8 chambres doubles. Elle disposait également d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) destiné aux personnes atteintes de troubles cognitifs modérés.



Dans leur communiqué commun, les autorités évoquent des « dysfonctionnements graves et persistants depuis plusieurs années » qui mettent « en péril la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents ». La nature exacte de ces manquements n'a pas été détaillée publiquement, mais ils concernent généralement les soins, l'hygiène, la sécurité ou l'organisation du personnel.



Un administrateur provisoire devrait être nommé mercredi 28 janvier pour organiser le transfert des pensionnaires vers d'autres structures et accompagner le reclassement des salariés de l'établissement.

Six années d'inspections et d'alertes Cette fermeture n'est pas une décision soudaine. Elle intervient après de multiples inspections inopinées depuis 2019, soit près de six ans de contrôles réguliers. Les trois dernières visites des inspecteurs ont eu lieu en novembre 2024, puis en avril et octobre 2025. À chaque fois, des manquements réglementaires ont été constatés sans que l'établissement ne parvienne à redresser durablement la situation.



Les inspections inopinées permettent aux autorités de vérifier les conditions réelles de fonctionnement d'un EHPAD, sans que la direction ait le temps de préparer la visite. Elles portent notamment sur la qualité des soins, le respect des protocoles médicaux, les conditions d'hygiène, la formation du personnel et le traitement des résidents.



L'EHPAD Les Hortensias n'est pas un cas isolé en France. Depuis le scandale Orpea révélé en 2022 par le livre « Les Fossoyeurs », les autorités sanitaires ont considérablement renforcé leurs contrôles dans tout le pays. Selon le bilan présenté par le ministère en charge de l'Autonomie en mars 2025, 100 % des 7 500 EHPAD de France ont été inspectés ou contrôlés sur une période de trois ans.



Ces inspections massives ont conduit à 55 sanctions administratives au niveau national, dont 35 mises sous administration provisoire et 11 fermetures définitives totales ou partielles. Environ 11 % des établissements ont été considérés en situation dégradée nécessitant des mesures correctives immédiates. Près de 90 % des contrôles n'ont toutefois pas débouché sur des mesures graves, ce qui témoigne d'un niveau de qualité globalement satisfaisant dans la majorité des structures.

Que va-t-il se passer pour les résidents et leurs familles ? 55 résidents de l'établissement et leurs proches, les semaines à venir s'annoncent difficiles. La fermeture étant progressive, ils ne seront pas mis à la porte du jour au lendemain. Mais ils devront néanmoins trouver une place dans un autre EHPAD, de préférence à proximité pour maintenir les liens familiaux.



Les autorités se sont engagées à accompagner ce processus. L'ARS et le département doivent veiller à ce que chaque résident bénéficie d'une solution de relogement adaptée à ses besoins, à des tarifs comparables. Le personnel de l'établissement sera également accompagné dans son reclassement.



Pour les familles concernées, il est conseillé de se rapprocher rapidement des services sociaux du département afin d'anticiper les démarches. Le Pour lesde l'établissement et leurs proches, les semaines à venir s'annoncent difficiles. La fermeture étant progressive, ils ne seront pas mis à la porte du jour au lendemain. Mais ils devront néanmoins trouver une place dans un autre EHPAD, de préférence à proximité pour maintenir les liens familiaux.Les autorités se sont engagées à accompagner ce processus. L'ARS et le département doivent veiller à ce que chaque résident bénéficie d'une, à des tarifs comparables. Le personnel de l'établissement sera également accompagné dans son reclassement.Pour les familles concernées, il est conseillé de se rapprocher rapidement des services sociaux du département afin d'anticiper les démarches. Le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr recense les droits des résidents et les recours possibles en cas de difficultés.

Les points essentiels à retenir Cette fermeture d'EHPAD au Pays Basque illustre le renforcement des contrôles sanitaires dans le secteur du grand âge depuis l'affaire Orpea. Si elle représente une épreuve pour les résidents et leurs familles, elle témoigne aussi d'une vigilance accrue des autorités pour garantir la qualité de prise en charge des personnes âgées dépendantes.



Les familles dont un proche réside dans un EHPAD peuvent à tout moment signaler des dysfonctionnements auprès de l'ARS de leur région ou appeler le 3977, numéro national gratuit de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Ce service est accessible 7 jours sur 7, de 9h à 19h, et permet de signaler des situations préoccupantes en toute confidentialité.



En cas de conflit avec un établissement, les familles peuvent également solliciter une personne qualifiée, médiateur indépendant dont la liste est disponible auprès du département ou de l'ARS. Le Conseil de la vie sociale de l'EHPAD, composé de représentants des résidents et des familles, peut aussi être saisi pour toute difficulté liée au fonctionnement de l'établissement.

Sources :

- France Bleu Pays Basque, 24 janvier 2026

- ARS Nouvelle-Aquitaine et Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, communiqué du 24 janvier 2026

- Ministère des Solidarités, bilan du plan de contrôle des EHPAD, mars 2025

Lire notre article sur le coup de théatre dans cette affaire, avec la contre-attaque du groupe Belage

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 25/01/2026 à 16:11 | mis à jour le 28/01/2026 à 08:11



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