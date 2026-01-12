Argent et patrimoine PASS 2026 à 48 060€ : ce qui change pour vos cotisations et droits retraite Par Fabrice Crozier | Publié le 12/01/2026 à 06:00 | mis à jour le 08/01/2026 à 10:42 Le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) est passé à 48 060€ au 1er janvier 2026, soit une hausse de 2%. Ce montant de référence impacte vos cotisations retraite, vos indemnités journalières, vos droits Agirc-Arrco et vos indemnités de rupture. Voici les nouveaux barèmes à connaître. Partager : W f X in @

Qu'est-ce que le PASS et à quoi sert-il ? Le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) est un montant de référence fixé chaque année par arrêté ministériel. Il sert de base au calcul de nombreux droits sociaux : cotisations retraite de base et complémentaire, indemnités journalières maladie et maternité, pensions d'invalidité, prévoyance et indemnités de rupture du contrat de travail.



Au 1er janvier 2026, le PASS s'établit à 48 060€ par an, contre 47 100€ en 2025. Cette hausse de 2% reflète l'évolution du salaire moyen par tête (SMPT) constatée en France. Le plafond mensuel (PMSS) passe à 4 005€, le plafond journalier à 220€.



Cette revalorisation concerne tous les actifs : salariés du privé, fonctionnaires, indépendants. Elle impacte directement le calcul de vos cotisations et de vos droits futurs.

Quels sont les nouveaux plafonds en 2026 ?

Plafond annuel (PASS) : 48 060€

: 48 060€ Plafond mensuel (PMSS) : 4 005€

: 4 005€ Plafond journalier : 220€

: 220€ Plafond horaire : 30€ À titre de comparaison, voici l'évolution récente :

PASS 2024 : 46 368€

PASS 2025 : 47 100€ (+1,6%)

PASS 2026 : 48 060€ (+2%) À Mayotte, le plafond mensuel est fixé à 3 022€ en 2026, soit une hausse de 7,1%. L'arrêté du 22 décembre 2025 fixe les valeurs suivantes pour 2026 :À titre de comparaison, voici l'évolution récente :À Mayotte, le plafond mensuel est fixé àen 2026, soit une hausse de 7,1%.

Comment le PASS impacte vos cotisations retraite ?



Retraite de base (régime général) :

Vos cotisations vieillesse plafonnées sont calculées sur votre salaire dans la limite de 4 005€/mois en 2026. Au-delà, la part excédentaire n'est pas soumise à cotisation pour la retraite de base. Le revenu annuel moyen (RAM) servant au calcul de votre pension est donc lui aussi plafonné à 48 060€ par année de cotisation.



Retraite complémentaire Agirc-Arrco :

Pour les salariés du privé, les cotisations sont calculées sur deux tranches :

Tranche 1 : salaire de 0 à 1 PASS → jusqu'à 4 005€/mois (ou 48 060€/an)

: salaire de 0 à 1 PASS → jusqu'à (ou 48 060€/an) Tranche 2 : salaire de 1 à 8 PASS → de 4 005€ à 32 040€/mois La hausse du PASS en 2026 élargit légèrement ces tranches. Si votre salaire se situe proche du plafond, vos cotisations augmentent marginalement, mais vous acquérez en contrepartie davantage de points de retraite complémentaire.



Pour les indépendants (TNS) :

La réforme de l'assiette sociale applicable en 2026 modifie le calcul des cotisations. Le taux de cotisation retraite complémentaire passe de 7% à 8,1% pour la part plafonnée, et de 8% à 9,1% pour la part dépassant 1 PASS. Cette hausse améliore vos droits futurs à la retraite. Le PASS détermine les tranches de cotisation pour votre retraite de base et complémentaire.Vos cotisations vieillesse plafonnées sont calculées sur votre salaire dans la limite deen 2026. Au-delà, la part excédentaire n'est pas soumise à cotisation pour la retraite de base. Le revenu annuel moyen (RAM) servant au calcul de votre pension est donc lui aussi plafonné àpar année de cotisation.Pour les salariés du privé, les cotisations sont calculées sur deux tranches :La hausse du PASS en 2026 élargit légèrement ces tranches. Si votre salaire se situe proche du plafond, vos cotisations augmentent marginalement, mais vous acquérez en contrepartie davantage de points de retraite complémentaire.La réforme de l'assiette sociale applicable en 2026 modifie le calcul des cotisations. Le taux de cotisation retraite complémentaire passe de 7% àpour la part plafonnée, et de 8% àpour la part dépassant 1 PASS. Cette hausse améliore vos droits futurs à la retraite.

Quels autres droits sociaux sont impactés ? Le PASS sert de référence pour de nombreuses prestations et seuils d'exonération.



Indemnités journalières maladie et maternité :

Le montant maximal des indemnités journalières est calculé sur la base du PMSS. En 2026, le plafond journalier passe à 52,46€ en cas d'arrêt maladie (50% du PMSS divisé par 30,42). Pour un congé maternité, le plafond est plus élevé.



Indemnités de rupture du contrat de travail :

Les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle sont exonérées d'impôt et de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS, soit 96 120€ en 2026 (contre 94 200€ en 2025). Au-delà, la part excédentaire est soumise à charges.



Prévoyance et mutuelle d'entreprise :

Les garanties de prévoyance collective (décès, incapacité, invalidité) sont souvent exprimées en multiples du PASS. Une hausse du plafond améliore donc mécaniquement le niveau des garanties.



Cotisation APEC (cadres) :

L'assiette de cotisation APEC est limitée à 4 PMSS, soit 16 020€/mois en 2026.



Garantie des salaires (AGS) :

Le plafond de cotisation AGS est également fixé à 4 PMSS, soit 192 240€/an en 2026.

Les points de vigilance à connaître 1. Vérifiez votre bulletin de salaire en janvier

Si votre salaire est proche du PMSS (4 005€), vos cotisations plafonnées peuvent légèrement augmenter. Le net à payer peut baisser de quelques euros, mais vos droits retraite s'améliorent en contrepartie.



2. Salariés sous le plafond : pas d'impact visible

Si votre rémunération est inférieure à 4 005€ brut/mois, la hausse du PASS n'aura aucune conséquence sur votre fiche de paie. Vos cotisations restent calculées sur votre salaire réel.



3. Négociation de rupture conventionnelle : calculez bien

Si vous négociez un départ en 2026, le plafond d'exonération de vos indemnités passe à 96 120€. Cela peut représenter un avantage fiscal supplémentaire par rapport à 2025.



4. Épargne retraite (PER) : plafonds relevés

Le PASS impacte également les plafonds de déduction fiscale du plan d'épargne retraite. Pour éviter les erreurs de versement, consultez notre article dédié aux pièges du PER en 2026.



5. Indépendants : anticipez la réforme de l'assiette

La nouvelle assiette sociale entre en vigueur en 2026 pour les TNS. Vos cotisations retraite augmentent, mais la CSG-CRDS diminue. Le solde est globalement neutre, avec une amélioration de vos droits retraite.

Sources :

- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2026, Journal Officiel du 23 décembre 2025

- Service-public.fr, Plafond de la Sécurité sociale, janvier 2026

- Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), communiqué du 21 octobre 2025

- Urssaf.fr, Réforme de l'assiette sociale des indépendants, 2026

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