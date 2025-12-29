Oreille bouchée : quand ce symptôme banal cache un problème de santé

Derrière la sensation d'oreille bouchée se cache souvent un acteur méconnu : la trompe d'Eustache. Ce petit canal de 3 à 4 centimètres relie l'oreille moyenne à l'arrière du nez. Son rôle ? Équilibrer la pression de l'air entre l'intérieur et l'extérieur de l'oreille.



Normalement fermée au repos, cette trompe s'ouvre brièvement lorsque vous bâillez, déglutissez ou mâchez. C'est ce mécanisme qui vous permet de rééquilibrer naturellement la pression lors d'un voyage en avion ou en montagne.



Lorsque ce système se dérègle, l'air ne circule plus correctement. Le tympan se tend, les sons deviennent feutrés, et cette sensation désagréable d'oreille pleine s'installe. Dans la grande majorité des cas, quelques gestes simples suffisent à résoudre le problème : mâcher un chewing-gum, bâiller volontairement ou pratiquer la manœuvre de Valsalva (souffler doucement bouche fermée et nez pincé).



Mais ce qui est anodin à 30 ans peut révéler autre chose après 50 ans.