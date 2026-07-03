Chroniques Opération climatiseurs chez Lidl : le marketing de la honte Par Fabrice Crozier | Publié le 03/07/2026 à 10:34 Portes arrachées à Nanterre, gaz lacrymogène à Paris, bagarres filmées de Lorraine jusqu'en Dordogne, personnes âgées bousculées par des revendeurs sans foi ni loi... Jeudi 2 juillet, la mise en vente de 200 000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl a déclenché des scènes de violence inouïes dans des dizaines de magasins en France. Pourtant l'enseigne ne pouvait ignorer, avant d'ouvrir ses portes, qu'elle ne pourrait pas servir tout le monde. Surtout dans le contexte actuel lié aux canicules à répétition, qui frappent durement le pays et menacent la vie de nos aînés les plus fragiles. Partager : W f X in @

Des mises en danger pour quelques dizaines d'appareils disponibles en moyenne par magasin À Nanterre, les portes coulissantes d'un magasin Lidl sont tombées au sol sous la pression de la foule. Le point de vente disposait d'une dizaine de climatiseurs pour une centaine de personnes excédées qui avaient attendu une partie de la nuit.



À Paris, dans le XIIe arrondissement, la police est intervenue pour empêcher l'ouverture du magasin. Du gaz lacrymogène a été utilisé, selon des témoins cités par franceinfo.



Dans le XXe arrondissement, les cartons ont été pillés directement sur les palettes avant même leur mise en rayon.



En Lorraine, la police a dû sécuriser un magasin après des bousculades.



À Montbéliard, des dizaines de clients faisaient déjà la queue avant 8 heures du matin.



Les vidéos, relayées par centaines sur les réseaux X ou TikTok, montrent des scènes que la grande distribution française n'avait plus connues depuis les « émeutes au Nutella » de 2018.

200 000 produits, 1 600 magasins : le marketing de la pénurie Le chiffre de 200 000 appareils mis en vente sonne comme une opération massive. Mais rapporté aux quelque 1 600 supermarchés Lidl en France, cela ne représente pourtant en moyenne que 125 produits par magasin, tous modèles confondus.



On y trouve des ventilateurs de table à 13,49 euros, des ventilateurs colonne, des rafraîchisseurs d'air et des climatiseurs mobiles Tronic à 179 euros. Or les climatiseurs mobiles, seuls appareils capables de faire baisser réellement la température d'une pièce, n'en représentaient qu'une fraction. Certains magasins n'en recevaient qu'une petite dizaine, au mieux.



Quand la demande dépasse l'offre de dix à vingt fois, la rupture de stock n'est pas un incident logistique, c'est une certitude mathématique. Lidl ne pouvait l'ignorer. D'autant plus que l'enseigne a confirmé à RMC Conso que les produits avaient été commandés un an à l'avance et que son cycle de vente n'avait pas évolué. Les sources AFP/ICI attribuent d'ailleurs le même propos au communiqué Lidl diffusé à l'AFP.



Les choses ont le mérite d'être transparentes.

Lidl, un récidiviste que la DGCCRF connaît bien



En mars 2025, la DGCCRF a infligé à Lidl une amende de 65 000 euros pour avoir promu des produits dans ses catalogues et sur Internet sans assurer leur disponibilité en magasin. L'enquête, menée alors par la Direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne, portait sur des pratiques constatées entre 2020 et 2021.



En 2009, le tribunal de grande instance de Strasbourg avait déjà condamné Lidl à 20 000 euros d'amende pour des promotions sans stock dans un magasin d'Anglet.



Le principe rappelé par la DGCCRF est simple : une enseigne qui annonce des produits à prix attractifs a l'obligation légale de disposer d'un stock suffisant pour répondre à la demande générée par sa campagne publicitaire.



En 2018, les promotions à -70 % sur le Nutella chez Intermarché avaient provoqué des scènes identiques et coûté 375 000 euros d'amende à cette autre enseigne pour revente à perte.



Le mécanisme est bien rodé : un prix imbattable annoncé à grand bruit, un stock structurellement insuffisant, une foule frustrée frôlant l'hystérie. Puis un communiqué qui « déplore les incidents » une fois les rayons vidés. Et la recette porte un nom en marketing : la rareté organisée. Elle génère de la visibilité médiatique gratuite, du trafic en magasin et des achats d'impulsion sur les autres rayons.



Sauf qu'en juillet 2026, le produit n'était plus un simple pot de pâte à tartiner mais un climatiseur.



En pleine période de canicules, quand les températures dépassent parfois 40 degrés et qu'une nouvelle vague de chaleur est annoncée pour le week-end, ce type d'équipement relève du besoin sanitaire, pas de l'achat opportuniste ni d'impulsion. Et les personnes les plus vulnérables à la chaleur sont aussi celles qui ne peuvent pas se battre pour un carton à 8 heures du matin face à des gaillards de 35 ans, prêts à jouer des coudes et des poings pour remporter une clim', le cas échéant.



Le même jour, le gouvernement mobilisait les facteurs de La Poste pour aller au contact des personnes âgées isolées et débloquait 100 millions d'euros pour équiper les hôpitaux en climatiseurs.



Chez Lidl, elles ont souvent dû se mettre à l'écart de la cohue si ce n'est de la bagarre, pour ne pas risquer de finir à l'hôpital en prime ... Ce n'est pas la première fois que l'enseigne organise une vente à grand bruit sans en garantir le stock.En mars 2025, la DGCCRF a infligé à Lidl unepour avoir promu des produits dans ses catalogues et sur Internet sans assurer leur disponibilité en magasin. L'enquête, menée alors par la Direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne, portait sur des pratiques constatées entre 2020 et 2021.En 2009, le tribunal de grande instance de Strasbourg avait déjà condamné Lidl à 20 000 euros d'amende pour des promotions sans stock dans un magasin d'Anglet.Le principe rappelé par la DGCCRF est simple :En 2018, les promotions à -70 % sur le Nutella chez Intermarché avaient provoqué des scènes identiques et coûtéà cette autre enseigne pour revente à perte.Le mécanisme est bien rodé : un prix imbattable annoncé à grand bruit, un stock structurellement insuffisant, une foule frustrée frôlant l'hystérie. Puis un communiqué qui « déplore les incidents » une fois les rayons vidés. Et la recette porte un nom en marketing : la. Elle génère de la visibilité médiatique gratuite, du trafic en magasin et des achats d'impulsion sur les autres rayons.Sauf qu'en juillet 2026, le produit n'était plus un simple pot de pâte à tartiner mais un climatiseur.En pleine période de canicules, quand les températures dépassent parfois 40 degrés et qu'une nouvelle vague de chaleur est annoncée pour le week-end, ce type d'équipement relève du besoin sanitaire, pas de l'achat opportuniste ni d'impulsion. Et les personnes les plus vulnérables à la chaleur sont aussi celles qui ne peuvent pas se battre pour un carton à 8 heures du matin face à des gaillards de 35 ans, prêts à jouer des coudes et des poings pour remporter une clim', le cas échéant.Le même jour, le gouvernement mobilisait les facteurs de La Poste pour aller au contact des personnes âgées isolées et débloquait 100 millions d'euros pour équiper les hôpitaux en climatiseurs.Chez Lidl, elles ont souvent dû se mettre à l'écart de la cohue si ce n'est de la bagarre, pour ne pas risquer de finir à l'hôpital en prime ...

Le climatiseur à 179 euros qui finit à 700 sur LeBonCoin



Le Parisien rapporte que des appareils achetés le matin à 179 euros étaient revendus en ligne dès l'après-midi, jusqu'à quatre fois leur prix.



Sur LeBonCoin, des annonces affichaient des climatiseurs mobiles mis en rayon le matin même par Lidl entre 400 et 700 euros, quelques heures seulement après la vente.



L'opération de l'enseigne a créé un marché parallèle immédiat, dans lequel le consommateur final paie le prix fort parce qu'il n'a pas pu être le premier dans la file. Un mécanisme qui est désormais suffisamment documenté pour être ignoré des responsables marketing.



Pour les seniors qui ne peuvent pas se déplacer à l'aube, ou qui n'ont pas les réflexes ni la force physique pour disputer un carton dans une mêlée, le résultat est terrible : non seulement ils retournent chez eux les mains vides, mais ils en ressortent en prime choqués d'avoir vécu une telle expérience à leur âge.

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Arnaque au faux climatiseur : cinq marques, des publicités en masse, une même société De fait, les climatiseurs Lidl n'ont pas tous atterri chez ceux qui en avaient besoin.Le Parisien rapporte que des appareils achetés le matin à 179 euros étaient revendus en ligne dès l'après-midi,Sur LeBonCoin, des annonces affichaient des climatiseurs mobiles mis en rayon le matin même par Lidl entre 400 et 700 euros, quelques heures seulement après la vente.L'opération de l'enseigne a créé un marché parallèle immédiat, dans lequel le consommateur final paie le prix fort parce qu'il n'a pas pu être le premier dans la file. Un mécanisme qui est désormais suffisamment documenté pour être ignoré des responsables marketing.Pour les seniors qui ne peuvent pas se déplacer à l'aube, ou qui n'ont pas les réflexes ni la force physique pour disputer un carton dans une mêlée, le résultat est terrible : non seulement ils retournent chez eux les mains vides, mais ils en ressortent en prime choqués d'avoir vécu une telle expérience à leur âge.

Ce que vous pouvez faire concrètement



Mais au-delà de cette possibilité de porter plainte à posteriori, ce dont chacun se passerait bien volontiers, faut-il vraiment attendre qu'un drame intervienne un jour dans une bousculade pour que ces enseignes changent enfin de philosophie ?



Quelque part en France ou dans l'UE, de jeunes cadres dynamiques trouvent absolument brillant de susciter le buzz à grand renfort d'images chocs montrant des consommateurs en furie, marchant littéralement les uns sur les autres dans leurs magasins pour obtenir le précieux sésame en pleine canicule.



Nous en sommes donc rendus là en 2026, vraiment ?

Si vous avez constaté l'indisponibilité du produit annoncé, déposez un signalement sur SignalConso , la plateforme de la DGCCRF. C'est la même plateforme qui a permis l'ouverture de l'enquête ayant abouti à l'amende de 2025.Mais au-delà de cette possibilité de porter plainte à posteriori, ce dont chacun se passerait bien volontiers, faut-il vraiment attendre qu'un drame intervienne un jour dans une bousculade pour que ces enseignes changent enfin de philosophie ?Quelque part en France ou dans l'UE, de jeunes cadres dynamiques trouvent absolument brillant de susciter le buzz à grand renfort d'images chocs montrant des consommateurs en furie, marchant littéralement les uns sur les autres dans leurs magasins pour obtenir le précieux sésame en pleine canicule.Nous en sommes donc rendus là en 2026, vraiment ?

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