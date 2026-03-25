Municipales 2026 : les retraités ont voté presque deux fois plus que les jeunes — et ça change tout

L'intérêt des retraités pour ce scrutin ne relevait pas du réflexe civique. 91 % des plus de 70 ans déclaraient s'intéresser aux municipales, selon l'enquête Ipsos-BVA préélectorale — le taux le plus élevé de toutes les catégories testées, devant les sympathisants du bloc central (90 %).



Les priorités qu'ils ont portées dans l'isoloir ont structuré la campagne. La sécurité des biens et des personnes arrive en tête des déterminants du vote (44 %), suivie du maintien des services publics de proximité (28 %) et de l'accès à la santé (27 %). Chez les 50-64 ans, l'accès aux soins devient même la priorité absolue : 43 % le placent en tête, selon une enquête CSA pour France Assos Santé.



Ce ne sont pas des préoccupations abstraites. Derrière le chiffre de la sécurité, il y a la question du bureau de poste qui ferme, du médecin traitant introuvable, de la pharmacie qui n'ouvre plus le samedi. Les communes rurales de moins de 1 000 habitants, où vivent de nombreux retraités, sont celles où le souhait de reconduction du maire sortant était le plus massif : 72 %, contre 48 % dans les grandes agglomérations. Le vote senior est un vote de proximité. Et de défiance envers tout ce qui menace cette proximité.