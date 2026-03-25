Municipales 2026 : les retraités ont voté presque deux fois plus que les jeunes — et ça change tout

- 74 % des plus de 70 ans se sont rendus aux urnes — contre 40 % des 25-34 ans
- Sécurité, santé, services de proximité : les priorités des seniors ont dominé la campagne
- Ce poids disproportionné dans les urnes a des conséquences concrètes pour les six ans à venir
Quand la moitié du pays s'abstient, qui décide ?
74 % des plus de 70 ans se sont déplacés au premier tour des municipales, le 15 mars. Chez les 75 ans et plus, le taux grimpe encore : 80 % de participation. Dans le même temps, six jeunes de 25 à 34 ans sur dix sont restés chez eux. L'enquête Ipsos-BVA / CESI École d'ingénieurs réalisée pour France Télévisions, Radio France, Public Sénat et LCP-AN auprès de 2 000 personnes inscrites sur les listes électorales ne laisse aucune place au doute : l'âge est la variable la plus discriminante de ce scrutin.
Le phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur, dans un contexte d'abstention historiquement élevée hors Covid, crée un effet de levier inédit. Quand 44 % des inscrits ne votent pas, les 74 % de seniors qui se déplacent ne représentent plus seulement leur tranche d'âge. Ils pèsent mécaniquement sur le résultat de tous les autres — y compris ceux qui n'ont pas jugé utile d'aller voter.
Le phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur, dans un contexte d'abstention historiquement élevée hors Covid, crée un effet de levier inédit. Quand 44 % des inscrits ne votent pas, les 74 % de seniors qui se déplacent ne représentent plus seulement leur tranche d'âge. Ils pèsent mécaniquement sur le résultat de tous les autres — y compris ceux qui n'ont pas jugé utile d'aller voter.
70 ans et plus 74 % de votants
Abstention
26 % (20 % chez les 75+)
35-59 ans 53 % de votants
Abstention
47 %
25-34 ans 40 % de votants
Abstention
60 % — record toutes catégories
Ce que les seniors ont mis dans l'urne
L'intérêt des retraités pour ce scrutin ne relevait pas du réflexe civique. 91 % des plus de 70 ans déclaraient s'intéresser aux municipales, selon l'enquête Ipsos-BVA préélectorale — le taux le plus élevé de toutes les catégories testées, devant les sympathisants du bloc central (90 %).
Les priorités qu'ils ont portées dans l'isoloir ont structuré la campagne. La sécurité des biens et des personnes arrive en tête des déterminants du vote (44 %), suivie du maintien des services publics de proximité (28 %) et de l'accès à la santé (27 %). Chez les 50-64 ans, l'accès aux soins devient même la priorité absolue : 43 % le placent en tête, selon une enquête CSA pour France Assos Santé.
Ce ne sont pas des préoccupations abstraites. Derrière le chiffre de la sécurité, il y a la question du bureau de poste qui ferme, du médecin traitant introuvable, de la pharmacie qui n'ouvre plus le samedi. Les communes rurales de moins de 1 000 habitants, où vivent de nombreux retraités, sont celles où le souhait de reconduction du maire sortant était le plus massif : 72 %, contre 48 % dans les grandes agglomérations. Le vote senior est un vote de proximité. Et de défiance envers tout ce qui menace cette proximité.
Les priorités qu'ils ont portées dans l'isoloir ont structuré la campagne. La sécurité des biens et des personnes arrive en tête des déterminants du vote (44 %), suivie du maintien des services publics de proximité (28 %) et de l'accès à la santé (27 %). Chez les 50-64 ans, l'accès aux soins devient même la priorité absolue : 43 % le placent en tête, selon une enquête CSA pour France Assos Santé.
Ce ne sont pas des préoccupations abstraites. Derrière le chiffre de la sécurité, il y a la question du bureau de poste qui ferme, du médecin traitant introuvable, de la pharmacie qui n'ouvre plus le samedi. Les communes rurales de moins de 1 000 habitants, où vivent de nombreux retraités, sont celles où le souhait de reconduction du maire sortant était le plus massif : 72 %, contre 48 % dans les grandes agglomérations. Le vote senior est un vote de proximité. Et de défiance envers tout ce qui menace cette proximité.
Le scrutin que la droite et le centre doivent aux retraités
Le différentiel de participation entre familles politiques raconte le reste de l'histoire. Les deux tiers des sympathisants LR et 70 % des proches du bloc central (Renaissance, MoDem, Horizons) se sont rendus aux urnes. Côté gauche, le taux tombe à 57 %. Chez les sympathisants écologistes, l'abstention a frôlé la majorité : 48 %.
Ce déséquilibre recoupe largement la structure d'âge des électorats. Les retraités des catégories socioprofessionnelles supérieures affichent le taux d'abstention le plus bas de tout le sondage : 22 %. Ce sont des électeurs fidèles, informés, qui lisent les programmes et connaissent leurs candidats — et qui votent massivement à droite et au centre.
Les résultats portent la trace directe de cette mobilisation. Selon l'analyse de France Info, les municipalités classées à droite ou divers droite progressent dans les villes de plus de 10 000 habitants, passant de 455 à 464. Le centre bondit de 140 à 177. À l'inverse, la gauche recule dans cette catégorie. Ce n'est pas un hasard si les villes qui ont basculé — Clermont-Ferrand, Brest, Limoges, Tulle — sont précisément celles où l'électorat retraité pèse le plus lourd face à une abstention massive des actifs.
Ce déséquilibre recoupe largement la structure d'âge des électorats. Les retraités des catégories socioprofessionnelles supérieures affichent le taux d'abstention le plus bas de tout le sondage : 22 %. Ce sont des électeurs fidèles, informés, qui lisent les programmes et connaissent leurs candidats — et qui votent massivement à droite et au centre.
Bloc central 70 % de votants
Renaissance, MoDem, Horizons
Abstention : 30 %
LR 67 % de votants
Les Républicains
Abstention : 33 %
RN 58 % de votants
Rassemblement national
Abstention : 42 %
Gauche 57 % de votants
PS, LFI, Écologistes
Abstention : 43 % (48 % chez les Écologistes)
Les résultats portent la trace directe de cette mobilisation. Selon l'analyse de France Info, les municipalités classées à droite ou divers droite progressent dans les villes de plus de 10 000 habitants, passant de 455 à 464. Le centre bondit de 140 à 177. À l'inverse, la gauche recule dans cette catégorie. Ce n'est pas un hasard si les villes qui ont basculé — Clermont-Ferrand, Brest, Limoges, Tulle — sont précisément celles où l'électorat retraité pèse le plus lourd face à une abstention massive des actifs.
Le paradoxe : voter plus, mais être entendu combien de temps ?
Les seniors ont pesé sur le scrutin. Mais les promesses qui leur ont été faites pendant la campagne seront-elles tenues ? C'est toute l'ambiguïté de ces municipales 2026.
L'accès aux soins, priorité n°1 des 50-64 ans, relève largement de l'État et des agences régionales de santé — pas du maire. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, plébiscitées par 93 % des Français dans l'enquête CSA, dépendent de financements croisés que les communes seules ne maîtrisent pas. Quant au maintien à domicile des personnes âgées, il suppose des moyens humains que le secteur peine à recruter, quel que soit le maire en place.
Le risque est connu : les retraités votent, donnent le pouvoir, puis découvrent que les leviers d'action municipaux sont plus étroits que les promesses de campagne. La plateforme pour-les-personnes-agees.gouv.fr liste pourtant les compétences réelles des maires en matière de solidarité : soutien aux associations d'aide à domicile, dispositifs de lutte contre l'isolement, adaptation de l'espace public. Des leviers concrets, mais limités.
L'accès aux soins, priorité n°1 des 50-64 ans, relève largement de l'État et des agences régionales de santé — pas du maire. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, plébiscitées par 93 % des Français dans l'enquête CSA, dépendent de financements croisés que les communes seules ne maîtrisent pas. Quant au maintien à domicile des personnes âgées, il suppose des moyens humains que le secteur peine à recruter, quel que soit le maire en place.
Le risque est connu : les retraités votent, donnent le pouvoir, puis découvrent que les leviers d'action municipaux sont plus étroits que les promesses de campagne. La plateforme pour-les-personnes-agees.gouv.fr liste pourtant les compétences réelles des maires en matière de solidarité : soutien aux associations d'aide à domicile, dispositifs de lutte contre l'isolement, adaptation de l'espace public. Des leviers concrets, mais limités.
Six ans de mandat, six ans pour vérifier
Les nouveaux conseils municipaux sont élus pour six ans. Les retraités qui ont massivement voté en mars 2026 seront les premiers à juger le bilan — et les premiers à sanctionner en 2032 si les engagements restent lettre morte.
C'est d'ailleurs ce que montrent les données Ipsos : 74 % des électeurs ont voté en fonction du bilan du maire sortant et de la connaissance des enjeux locaux par les candidats. Les seniors ne votent pas par habitude. Ils votent en évaluant, concrètement, ce qui a été fait pour leur quartier, leur commune, leur quotidien.
Dans un pays où la participation s'érode scrutin après scrutin — 20 points de moins qu'en 1983 — les plus de 70 ans sont les derniers à maintenir la démocratie locale debout. Ce constat devrait interpeller autant les élus que les générations qui s'abstiennent. Car lorsqu'un seul groupe d'âge porte le poids du vote, c'est la représentativité elle-même qui vacille. Les retraités votent pour eux, mais aussi — par défaut — pour tous ceux qui n'ont pas jugé utile de se déplacer.
C'est d'ailleurs ce que montrent les données Ipsos : 74 % des électeurs ont voté en fonction du bilan du maire sortant et de la connaissance des enjeux locaux par les candidats. Les seniors ne votent pas par habitude. Ils votent en évaluant, concrètement, ce qui a été fait pour leur quartier, leur commune, leur quotidien.
Dans un pays où la participation s'érode scrutin après scrutin — 20 points de moins qu'en 1983 — les plus de 70 ans sont les derniers à maintenir la démocratie locale debout. Ce constat devrait interpeller autant les élus que les générations qui s'abstiennent. Car lorsqu'un seul groupe d'âge porte le poids du vote, c'est la représentativité elle-même qui vacille. Les retraités votent pour eux, mais aussi — par défaut — pour tous ceux qui n'ont pas jugé utile de se déplacer.
Ce qu'il faut retenir
- 74 % des plus de 70 ans ont voté aux municipales 2026, contre seulement 40 % des 25-34 ans — un écart de 34 points qui constitue le clivage le plus marqué du scrutin.
- Les retraités des catégories supérieures affichent un taux d'abstention de seulement 22 %, le plus bas de toutes les catégories sociodémographiques.
- Sécurité, accès aux soins et services de proximité : les priorités portées par les seniors ont structuré la campagne et orienté les résultats vers la droite et le centre.
- Ce poids disproportionné dans les urnes pose une question démocratique : quand un seul groupe d'âge porte le vote, la représentativité de l'ensemble est fragilisée.
- Les promesses faites aux seniors pendant la campagne — maisons de santé, maintien à domicile, lutte contre l'isolement — devront être tenues pendant six ans de mandat.
Sources :
- Ipsos-BVA / CESI École d'ingénieurs, enquête « Profil des abstentionnistes », 12-14 mars 2026
- Ipsos-BVA / CESI, enquête « Comprendre le vote au second tour », 19-20 mars 2026
- Ipsos-BVA / CESI, « L'enquête électorale française – Municipales 2026 »
- CSA pour France Assos Santé, « La santé au premier rang des attentes des Français », novembre 2025
- Ministère de l'Intérieur, résultats officiels des municipales 2026
- France Info, analyse des résultats par famille politique, 23 mars 2026
- Ipsos-BVA / CESI École d'ingénieurs, enquête « Profil des abstentionnistes », 12-14 mars 2026
- Ipsos-BVA / CESI, enquête « Comprendre le vote au second tour », 19-20 mars 2026
- Ipsos-BVA / CESI, « L'enquête électorale française – Municipales 2026 »
- CSA pour France Assos Santé, « La santé au premier rang des attentes des Français », novembre 2025
- Ministère de l'Intérieur, résultats officiels des municipales 2026
- France Info, analyse des résultats par famille politique, 23 mars 2026
Pour aller plus loin :
- Municipales 2026 : cette règle absurde qui empêche des milliers de résidents en EHPAD de voter
- Municipales 2026 : cette règle absurde qui empêche des milliers de résidents en EHPAD de voter