EHPAD et Résidences Seniors Municipales 2026 : cette règle absurde qui empêche des milliers de résidents en EHPAD de voter Par Fabrice Crozier | Publié le 07/03/2026 à 08:38 Dimanche 15 mars, près de 575 000 résidents de maisons de retraite médicalisées seront appelés aux urnes. La plupart n'iront pas. Et pour cause : aucune loi n'oblige leur établissement à les aider. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2026, mais la participation des résidents en EHPAD reste historiquement très faible Aucune obligation légale n'impose aux établissements d'organiser le vote de leurs résidents — la suite de l'article explique pourquoi Des solutions existent pour voter malgré tout, y compris sans quitter son établissement

Les résidents d'EHPAD, grands oubliés du scrutin Le chiffre est brutal. Lors des élections municipales de 2014, seuls 19 % des résidents en EHPAD se sont rendus aux urnes, selon un rapport parlementaire publié en avril 2023 qui s'appuie sur les travaux de la députée Audrey Dufeu-Schubert remis en 2019. Dans le même temps, la participation de la population générale dépassait 63 %.



Autrement dit : plus de quatre résidents sur cinq n'ont pas voté. Et ce n'est pas par désintérêt. C'est parce que le système ne prévoit rien — ou presque — pour leur permettre de le faire.



La France compte environ 7 500 EHPAD qui disposent de près de 600 000 places et accueillent quelque 575 000 résidents, selon la dernière enquête de la DREES publiée en novembre 2025. L'âge médian des résidents dépasse 87 ans. La grande majorité est en situation de perte d'autonomie. Se déplacer jusqu'à un bureau de vote, parfois situé à plusieurs kilomètres, relève dans bien des cas de l'impossible.

Le paradoxe : un droit garanti, mais aucune obligation de l'organiser C'est toute l'absurdité de la situation. Le droit de vote des résidents en EHPAD est un droit fondamental, garanti par la Constitution. La Charte des droits et libertés de la personne accueillie précise même que l'établissement doit « faciliter l'exercice des droits civiques » de ses résidents.



Mais cette Charte n'a aucun caractère contraignant. Concrètement, aucun texte de loi n'impose à un EHPAD d'organiser le transport de ses résidents vers un bureau de vote, de les informer des dates du scrutin, ni même de les aider à établir une procuration.



En 2019, le rapport Dufeu-Schubert remis à la ministre Agnès Buzyn préconisait une mesure simple : demander au ministère de l'Intérieur de solliciter les EHPAD publics volontaires pour accueillir des bureaux de vote dans leurs locaux. Plus de six ans après, cette proposition n'a toujours pas été suivie d'effet.



Dans la pratique, tout repose sur la bonne volonté de chaque établissement. Certains organisent des sessions d'information, sollicitent le déplacement d'un officier de police judiciaire (OPJ) pour recueillir les procurations, ou coordonnent le transport des résidents avec les familles. D'autres ne font rien. Et personne ne peut les y contraindre.

Tutelle, curatelle : ce que la loi a changé en 2019 mars 2019, un juge des tutelles pouvait retirer le droit de vote à une personne placée sous tutelle. Résultat : sur 680 000 personnes sous mesure de protection judiciaire, environ 310 000 étaient privées de ce droit.



La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a mis fin à cette situation en abrogeant l'article L5 du code électoral. Depuis cette date, tous les majeurs protégés conservent leur droit de vote, qu'ils soient sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou habilitation familiale.



En revanche, la loi encadre strictement les procurations pour éviter les abus. L'article L72-1 du code électoral interdit à un résident sous tutelle de donner procuration aux personnes suivantes :

Son mandataire judiciaire à la protection

Les propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement qui l'accueille

Les intervenants à domicile accomplissant des services à la personne Autrement dit : le personnel de l'EHPAD ne peut pas recevoir la procuration d'un résident sous tutelle. La procuration doit être confiée à un proche extérieur à l'établissement — ce qui suppose que ce proche existe, qu'il soit disponible, et qu'il soit inscrit sur les listes électorales. Il y a un point que beaucoup de familles ignorent encore. Jusqu'en, un juge des tutelles pouvait retirer le droit de vote à une personne placée sous tutelle. Résultat : surpersonnes sous mesure de protection judiciaire, environétaient privées de ce droit.Laa mis fin à cette situation en abrogeant l'article L5 du code électoral. Depuis cette date,, qu'ils soient sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou habilitation familiale.En revanche, la loi encadre strictement les procurations pour éviter les abus. L'article L72-1 du code électoral interdit à un résident sous tutelle de donner procuration aux personnes suivantes :Autrement dit :. La procuration doit être confiée à un proche extérieur à l'établissement — ce qui suppose que ce proche existe, qu'il soit disponible, et qu'il soit inscrit sur les listes électorales.

Comment voter depuis un EHPAD : les trois solutions concrètes

Option 1 Se déplacer au bureau de vote 🗳️ Conditions Le résident peut se déplacer, seul ou accompagné par un proche ou un professionnel 📋 Démarche Se rendre au bureau de vote indiqué sur la carte électorale, avec une pièce d'identité Option 2 Procuration classique 📝 Conditions Le résident peut se rendre au commissariat, en gendarmerie ou au tribunal judiciaire 📋 Démarche Via maprocuration.gouv.fr puis validation en personne — ou 100 % en ligne avec France Identité Option 3 Procuration à domicile (OPJ) 🏠 Conditions Le résident ne peut pas se déplacer (maladie, handicap, perte d'autonomie) 📋 Démarche Demande écrite au commissariat ou à la gendarmerie + attestation sur l'honneur — un agent se déplace en EHPAD



La troisième option est la plus adaptée à la majorité des résidents en EHPAD. Elle reste pourtant méconnue. Le mécanisme est le suivant : le résident (ou un proche, ou la direction de l'établissement) adresse une demande écrite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant l'impossibilité de se déplacer. Un officier ou un agent de police judiciaire se rend alors directement dans l'établissement pour recueillir la procuration.



Certains EHPAD organisent cette démarche de manière collective avant chaque scrutin, en regroupant les demandes de l'ensemble des résidents qui souhaitent voter. Mais cette pratique reste à l'initiative de chaque établissement. Malgré ces obstacles, il reste possible de voter. Trois options existent, selon l'état de santé du résident et le soutien dont il dispose.La troisième option est la plus adaptée à la majorité des résidents en EHPAD. Elle reste pourtant méconnue. Le mécanisme est le suivant : le résident (ou un proche, ou la direction de l'établissement) adresse uneau commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, accompagnée d'uneindiquant l'impossibilité de se déplacer. Un officier ou un agent de police judiciaire se rend alors directement dans l'établissement pour recueillir la procuration.Certains EHPAD organisent cette démarche de manière collective avant chaque scrutin, en regroupant les demandes de l'ensemble des résidents qui souhaitent voter. Mais cette pratique reste à l'initiative de chaque établissement.

Ce qu'il faut faire avant le 15 mars dimanche 15 mars 2026. La date limite d'inscription sur les listes électorales est dépassée depuis le 6 février. Mais pour les résidents déjà inscrits, il est encore temps d'agir.



La procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin. Le ministère de l'Intérieur recommande toutefois de s'y prendre le plus tôt possible, les délais de traitement et d'acheminement pouvant rendre une procuration tardive inutilisable le jour du vote.



Voici les étapes à suivre pour un résident en EHPAD qui ne peut pas se déplacer :



1. Vérifier son inscription sur les listes électorales via le téléservice « Interroger sa situation électorale » sur



2. Identifier la personne de confiance qui votera à sa place (le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales, mais pas forcément dans la même commune)



3. Adresser une demande écrite au commissariat ou à la gendarmerie, accompagnée d'une attestation sur l'honneur, pour qu'un agent se déplace en EHPAD



4. Préparer les informations nécessaires : numéro national d'électeur du résident et du mandataire (consultable sur la carte électorale ou en ligne)



Pour les résidents disposant d'une carte d'identité au format carte bancaire et d'un smartphone, la procuration peut désormais être établie 100 % en ligne grâce à l'identité numérique certifiée France Identité, sans aucun déplacement. Ce dispositif, pérennisé par le décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025, a déjà permis l'établissement de plus de 100 000 procurations entièrement dématérialisées lors des élections européennes et législatives de 2024.



Toutes les informations détaillées sur la procuration sont disponibles sur Le premier tour des élections municipales se tient le. La date limite d'inscription sur les listes électorales est dépassée depuis le. Mais pour les résidents déjà inscrits, il est encore temps d'agir.La procuration peut être établie. Le ministère de l'Intérieur recommande toutefois de s'y prendre le plus tôt possible, les délais de traitement et d'acheminement pouvant rendre une procuration tardive inutilisable le jour du vote.Voici les étapes à suivre pour un résident en EHPAD qui ne peut pas se déplacer :Vérifier son inscription sur les listes électorales via le téléservicesur service-public.gouv.fr Identifier la personne de confiance qui votera à sa place (le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales, mais pas forcément dans la même commune)Adresser une demande écrite au commissariat ou à la gendarmerie, accompagnée d'une attestation sur l'honneur, pour qu'un agent se déplace en EHPADPréparer les informations nécessaires : numéro national d'électeur du résident et du mandataire (consultable sur la carte électorale ou en ligne)Pour les résidents disposant d'une carte d'identité au format carte bancaire et d'un smartphone, la procuration peut désormais être établiegrâce à l'identité numérique certifiée, sans aucun déplacement. Ce dispositif, pérennisé par le, a déjà permis l'établissement de plus de 100 000 procurations entièrement dématérialisées lors des élections européennes et législatives de 2024.Toutes les informations détaillées sur la procuration sont disponibles sur service-public.gouv.fr et sur le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Sources :

- Service-public.gouv.fr, « Vote par procuration », vérifié le 2 février 2026

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Élections municipales 2026, comment exercer votre droit de vote », 26 janvier 2026

- DREES, enquête EHPA 2024, publiée le 4 novembre 2025

- Rapport parlementaire sur le vote en EHPAD, avril 2023

- Rapport Dufeu-Schubert, « Réussir la transition démographique et lutter contre l'âgisme », décembre 2019

- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, article 11 (Légifrance)

- Décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation des procurations (Légifrance)

Pour aller plus loin :



- EHPAD : ce droit fondamental qui disparaît chaque jour derrière la porte des chambres

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