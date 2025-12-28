Mort de Brigitte Bardot : l’icône BB s'est éteinte à 91 ans

Los Angeles - 18 octobre 2025 : L'étoile de Brigitte Bardot sur le Walk of Fame d'Hollywood © Elliott Cowand Jr/Shutterstock
Une légende du cinéma s'éteint
La nouvelle vient de tomber brutalement ce dimanche matin. Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans, selon des sources concordantes confirmées par France Bleu et plusieurs médias nationaux. L'icône du cinéma français, qui avait été hospitalisée à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment fin novembre 2025 à Toulon, s'est éteinte après des années de problèmes de santé.
Celle que le monde entier appelait « BB » avait marqué l'histoire du septième art avec près d'une cinquantaine de films à son actif. Son premier casting remonte à 1950, mais c'est en 1956 qu'elle explose aux yeux du monde entier grâce au film Et Dieu... créa la femme de Roger Vadim, son premier mari. Ce long-métrage, tourné en partie à Saint-Tropez, va transformer à jamais le petit port de pêche varois en station balnéaire mythique.
Symbole de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle dans la France des années 1960, Brigitte Bardot était souvent comparée à Marilyn Monroe. Elle incarnait une nouvelle féminité, libérée des conventions de l'époque, qui a influencé des générations entières.
Celle que le monde entier appelait « BB » avait marqué l'histoire du septième art avec près d'une cinquantaine de films à son actif. Son premier casting remonte à 1950, mais c'est en 1956 qu'elle explose aux yeux du monde entier grâce au film Et Dieu... créa la femme de Roger Vadim, son premier mari. Ce long-métrage, tourné en partie à Saint-Tropez, va transformer à jamais le petit port de pêche varois en station balnéaire mythique.
Symbole de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle dans la France des années 1960, Brigitte Bardot était souvent comparée à Marilyn Monroe. Elle incarnait une nouvelle féminité, libérée des conventions de l'époque, qui a influencé des générations entières.
Du cinéma à la cause animale
En 1973, à seulement 38 ans et au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot prend une décision radicale : elle abandonne définitivement le cinéma pour se consacrer à la cause qui lui tient le plus à cœur, la défense des animaux. Une petite chèvre sauvée sur un tournage sera le déclencheur de cette reconversion totale.
Elle crée alors la Fondation Brigitte Bardot, reconnue d'utilité publique, qui deviendra l'une des plus importantes organisations de protection animale en France. Pour financer son action, elle n'hésite pas à vendre aux enchères ses bijoux et effets personnels, déclarant : « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Que je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. »
Son combat le plus médiatisé reste celui contre la chasse aux bébés phoques au Canada, qu'elle mène dès 1977. Cette campagne internationale contribuera à faire évoluer les mentalités et les législations sur la protection des mammifères marins.
Elle crée alors la Fondation Brigitte Bardot, reconnue d'utilité publique, qui deviendra l'une des plus importantes organisations de protection animale en France. Pour financer son action, elle n'hésite pas à vendre aux enchères ses bijoux et effets personnels, déclarant : « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Que je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. »
Son combat le plus médiatisé reste celui contre la chasse aux bébés phoques au Canada, qu'elle mène dès 1977. Cette campagne internationale contribuera à faire évoluer les mentalités et les législations sur la protection des mammifères marins.
Une vie retirée à La Madrague
Depuis les années 1970, Brigitte Bardot vivait retirée du monde dans sa célèbre propriété de La Madrague, à Saint-Tropez, ainsi que dans une seconde maison appelée La Garrigue. Elle y partageait son quotidien avec ses nombreux animaux : chiens, chats, moutons, cochons, âne, ponette, poules et canards.
« Je vis comme une fermière, sans portable ni ordinateur », confiait-elle encore à BFMTV en mai 2024. « C'est un luxe, le silence, la tranquillité, avoir la paix. » Cette vie simple et authentique contrastait avec le tourbillon médiatique de sa jeunesse, mais correspondait profondément à ses aspirations.
Sa santé s'était fragilisée ces dernières années. En juillet 2023, elle avait été victime d'un malaise respiratoire dû à la chaleur. En octobre 2025, elle avait subi une intervention chirurgicale nécessitant trois semaines d'hospitalisation à Toulon, puis une nouvelle hospitalisation fin novembre. Elle avait alors dû démentir elle-même sur les réseaux sociaux les rumeurs de son décès : « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. »
« Je vis comme une fermière, sans portable ni ordinateur », confiait-elle encore à BFMTV en mai 2024. « C'est un luxe, le silence, la tranquillité, avoir la paix. » Cette vie simple et authentique contrastait avec le tourbillon médiatique de sa jeunesse, mais correspondait profondément à ses aspirations.
Sa santé s'était fragilisée ces dernières années. En juillet 2023, elle avait été victime d'un malaise respiratoire dû à la chaleur. En octobre 2025, elle avait subi une intervention chirurgicale nécessitant trois semaines d'hospitalisation à Toulon, puis une nouvelle hospitalisation fin novembre. Elle avait alors dû démentir elle-même sur les réseaux sociaux les rumeurs de son décès : « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. »
Un héritage artistique et militant
Avec 45 films et plus de 70 chansons à son actif en vingt et un ans de carrière, Brigitte Bardot reste l'une des artistes françaises les plus célèbres au monde. Parmi ses films les plus marquants, Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963) avec Michel Piccoli, ou encore Viva Maria ! de Louis Malle (1965) aux côtés de Jeanne Moreau, ont définitivement inscrit son nom dans l'histoire du cinéma.
Côté chanson, des titres comme Harley Davidson ou Bonnie and Clyde en duo avec Serge Gainsbourg sont devenus des classiques de la chanson française. Son style, sa coiffure emblématique et son attitude décontractée ont influencé la mode bien au-delà des frontières françaises.
La fin de sa vie aura toutefois été marquée par des polémiques. Soutien du polémiste Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022, elle avait été condamnée à cinq reprises pour des propos controversés. Ces épisodes n'auront cependant pas effacé son immense contribution au cinéma français et à la cause animale, pour laquelle elle aura tout sacrifié.
Côté chanson, des titres comme Harley Davidson ou Bonnie and Clyde en duo avec Serge Gainsbourg sont devenus des classiques de la chanson française. Son style, sa coiffure emblématique et son attitude décontractée ont influencé la mode bien au-delà des frontières françaises.
La fin de sa vie aura toutefois été marquée par des polémiques. Soutien du polémiste Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022, elle avait été condamnée à cinq reprises pour des propos controversés. Ces épisodes n'auront cependant pas effacé son immense contribution au cinéma français et à la cause animale, pour laquelle elle aura tout sacrifié.
Sources
- France Bleu/ICI, « INFO ICI : Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans », 28 décembre 2025, https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/brigitte-bardot-est-morte-a-l-age-de-91-ans-8575817
- Midi Libre, « Brigitte Bardot est morte : son association annonce son décès à l'âge de 91 ans », 28 décembre 2025
- France Bleu/ICI, « INFO ICI : Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans », 28 décembre 2025, https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/brigitte-bardot-est-morte-a-l-age-de-91-ans-8575817
- Midi Libre, « Brigitte Bardot est morte : son association annonce son décès à l'âge de 91 ans », 28 décembre 2025