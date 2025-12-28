Mort de Brigitte Bardot : l’icône BB s'est éteinte à 91 ans

Avec 45 films et plus de 70 chansons à son actif en vingt et un ans de carrière, Brigitte Bardot reste l'une des artistes françaises les plus célèbres au monde. Parmi ses films les plus marquants, Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963) avec Michel Piccoli, ou encore Viva Maria ! de Louis Malle (1965) aux côtés de Jeanne Moreau, ont définitivement inscrit son nom dans l'histoire du cinéma.



Côté chanson, des titres comme Harley Davidson ou Bonnie and Clyde en duo avec Serge Gainsbourg sont devenus des classiques de la chanson française. Son style, sa coiffure emblématique et son attitude décontractée ont influencé la mode bien au-delà des frontières françaises.



La fin de sa vie aura toutefois été marquée par des polémiques. Soutien du polémiste Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022, elle avait été condamnée à cinq reprises pour des propos controversés. Ces épisodes n'auront cependant pas effacé son immense contribution au cinéma français et à la cause animale, pour laquelle elle aura tout sacrifié.