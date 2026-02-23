Culture

Memory of a killer : quand Patrick Dempsey affronte Alzheimer dans un thriller intense

Par | Publié le 23/02/2026 à 08:13

La nouvelle série télévisée Memory of a Killer arrive comme l’un des événements dramatiques de ce début 2026 (Fox), avec à sa tête l’acteur Patrick Dempsey, célèbre pour son rôle du Dr. Derek Shepherd dans Grey’s Anatomy.

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Un héros pas comme les autres

Adaptée librement du film belge De Zaak Alzheimer (La mémoire du tueur) et de son remake américain, la série mêle thriller criminel et drame psychologique, en explorant un sujet sensible : l’impact de la maladie d’Alzheimer sur la vie d’un homme hors du commun.
 
Dans Memory of a Killer, Dempsey incarne Angelo Doyle, un homme aux multiples facettes : père et mari discret, vivant dans le calme d’une petite ville ; vendeur de photocopieurs le jour et… tueur à gages redoutable la nuit !
 
Cette double vie (voire triple même) est son secret le mieux gardé ; jusqu’au jour où Angelo commence à montrer des signes d’Alzheimer précoce (celle qui touche les jeunes seniors), une maladie qu’il connaît bien, ayant déjà vu son frère en souffrir.
 
Progressivement, souvenirs, missions et relations s’entremêlent, mettant sa vie et celle de ses proches en péril.
Patrick Dempsey © Denis Makarenko/Shutterstock
Patrick Dempsey © Denis Makarenko/Shutterstock

​Un thriller teinté de réalité

L’originalité de Memory of a Killer réside dans son mélange de suspense criminel et de drame humain.
 
La maladie, loin d’être un simple prétexte, devient un élément clé du récit -illustrant les peurs, les pertes et les confusions qui peuvent toucher des milliers de familles.

Cette approche -rare dans le genre- donne à la série un angle émotionnel fort, surtout pour un public plus mature.
 
Cependant, malgré un concept puissant, les critiques ont accueilli la série de manière mitigée, soulignant parfois une écriture inégale ou un rythme parfois trop classique pour un thriller.

​Une production ambitieuse

La série a été lancée comme un événement spécial sur la chaîne américaine Fox à la fin de janvier 2026, avec une diffusion de ses premiers épisodes sur Hulu peu après.
 
Le casting réunit des noms comme Odeya Rush, Michael Imperioli (connu pour Les Soprano) ou encore Gina Torres, qui enrichissent cette histoire sombre autour de famille, loyauté et secrets dangereux.

​Ce qu'en disent les spectateurs

Du côté du public, les retours sont variés : certains apprécient la performance de Patrick Dempsey et le mélange des genres, d’autres trouvent que la série met trop de temps à exploiter pleinement son idée centrale.
 
Dans les discussions en ligne, les spectateurs débattent aussi des choix narratifs et de la dynamique entre les personnages secondaires.
 
Pour les lecteurs seniors ou leurs proches, la série peut être une manière stimulante de découvrir comment une fiction aborde la mémoire, l’identité et les relations familiales sous un angle dramatique.

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