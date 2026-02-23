Memory of a killer : quand Patrick Dempsey affronte Alzheimer dans un thriller intense



Un héros pas comme les autres

Adaptée librement du film belge De Zaak Alzheimer (La mémoire du tueur) et de son remake américain, la série mêle thriller criminel et drame psychologique, en explorant un sujet sensible : l’impact de la maladie d’Alzheimer sur la vie d’un homme hors du commun.



Dans Memory of a Killer, Dempsey incarne Angelo Doyle, un homme aux multiples facettes : père et mari discret, vivant dans le calme d’une petite ville ; vendeur de photocopieurs le jour et… tueur à gages redoutable la nuit !



Cette double vie (voire triple même) est son secret le mieux gardé ; jusqu’au jour où Angelo commence à montrer des signes d’Alzheimer précoce (celle qui touche les jeunes seniors), une maladie qu’il connaît bien, ayant déjà vu son frère en souffrir.



Progressivement, souvenirs, missions et relations s’entremêlent, mettant sa vie et celle de ses proches en péril.