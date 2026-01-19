EHPAD et Résidences Seniors Maisons de retraite : une défiance massive de la part des Français selon une nouvelle étude Selon une étude menée par Zenior en partenariat avec Ipsos, une très large majorité (80%) des Français déclare avoir une image négative des maisons de retraite. Rien de bien nouveau mais un niveau de défiance inédit, qui met en lumière les difficultés persistantes du modèle d’accompagnement du grand âge et les attentes croissantes de la population en matière de solutions alternatives…



Cette enquête, réalisée dans le cadre de la première édition de l’Observatoire du bien vieillir de Zenior, s’inscrit dans un contexte marqué par le vieillissement de la population et les débats récurrents sur la prise en charge de la perte d’autonomie.



Sans compter les différents scandales touchant les EHPAD depuis des années !

Cette enquête, réalisée dans le cadre de la première édition de l’Observatoire du bien vieillir de Zenior, s’inscrit dans un contexte marqué par le vieillissement de la population et les débats récurrents sur la prise en charge de la perte d’autonomie.



Sans compter les différents scandales touchant les EHPAD depuis des années !

Une image largement dégradée, notamment chez les seniors D’après les résultats de l’étude, près de huit Français sur dix (80 %) ont une perception négative des maisons de retraite.



Cette proportion atteint 87% chez les personnes âgées de 55 à 75 ans, pourtant directement concernées par ces structures. Seuls 5% des répondants (c’est très peu) estiment aujourd’hui, que les maisons de retraite constituent une solution efficace face à la perte d’autonomie.



Au-delà de l’image, la confiance dans le modèle apparaît également fragilisée. Près d’un quart des Français (23%) considère que les maisons de retraite ne sont pas une solution, tandis que 22% estiment qu’il n’existe actuellement aucune alternative réellement satisfaisante (pourtant cela existe dans les faits).

Un déficit de confiance envers les acteurs du secteur L’étude met également en évidence une défiance élargie envers l’ensemble des acteurs du secteur de l’accompagnement du grand âge.



En dehors du cercle familial, cité comme source de confiance par la moitié (49%) des personnes interrogées, peu d’acteurs recueillent l’adhésion : l’État (3%), les collectivités territoriales (14%), le secteur privé et les startups (1%).



Par ailleurs, un petit quart (23%) des répondants déclare ne faire confiance à aucun acteur pour les accompagner dans les choix liés au vieillissement et à la perte d’autonomie.

Une attente de transformation plutôt qu’un rejet définitif Malgré ce constat sévère, l’étude souligne qu’une partie significative de la population reste ouverte à une évolution du modèle. Près de la moitié des Français (47%) estime que les maisons de retraite pourraient être adaptées si elles évoluaient, traduisant une attente de transformation plutôt qu’un rejet total.



Les répondants associent majoritairement le « bien vieillir » à des critères tels que le maintien de l’autonomie, la santé, la proximité avec les proches et la possibilité de poursuivre des projets personnels, davantage qu’à la seule prise en charge médicale.

L’émergence de nouveaux acteurs d’accompagnement Dans ce contexte, des plateformes comme Zenior cherchent à proposer une approche différente de l’accompagnement des seniors et de leurs familles.



Créée pour centraliser et faciliter l’accès aux différentes solutions existantes — maisons de retraite, résidences autonomie, habitats partagés ou maintien à domicile — la plateforme revendique une démarche fondée sur l’évaluation des établissements, l’accompagnement administratif et l’aide à la prise de décision.

Un secteur sous tension face au vieillissement de la population Alors que le nombre de personnes âgées dépendantes continue d’augmenter, les résultats de cette étude illustrent les tensions auxquelles fait face le système français d’accompagnement du grand âge.



Entre défiance envers les structures existantes, manque de repères pour les familles et attentes élevées en matière de qualité de vie, la question de l’adaptation du modèle apparaît plus que jamais centrale.

Par Par Régis Mayer | Publié le 19/01/2026 à 09:37



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