Art de vivre Lunettes de créateurs : quand le savoir-faire français rencontre l'excellence mondiale Par Régis Mayer | Publié le 09/12/2025 à 02:00 Dessinées à Paris, produites entre l'Italie et le Japon, vendues exclusivement dans 51 boutiques hexagonales : les collections Optic Duroc incarnent une vision exigeante de la lunetterie. Celle d'un opticien-créateur qui place l'artisanat au cœur de chaque monture. Partager : W f X in @

Paris, berceau d'une ambition créative



L'histoire commence en 1980, à deux pas du métro Duroc dans le 7ème arrondissement parisien. À cette époque, l'optique française se structure autour de grandes enseignes et de catalogues standardisés.



Quarante-cinq ans plus tard, cette intuition fondatrice a donné naissance à sept marques de lunettes exclusives. Sept signatures qui portent l'empreinte du design français tout en puisant dans les meilleurs savoir-faire mondiaux.



Le Prix Satisfaction Client Wizville 2025 catégorie Optique, avec une note de 4,8/5 sur 3 752 avis vérifiés, témoigne de la reconnaissance des clients pour cette approche singulière.





Laura Johns : l'héritage des métiers d'art



Lancée en 2006, Laura Johns transpose les codes de la haute joaillerie française dans l'univers de la lunette. L'innovation emblématique de la marque, un double pont supérieur tressé à la manière d'un bijou, emprunte directement aux techniques des orfèvres parisiens.



Chaque détail reflète cette filiation artisanale. L'insert de marque gravé sur les manchons en acétate évoque le poinçon des maîtres joailliers. Le cerclage Windsor, travaillé sur l'intégralité du contour, rappelle les finitions des pièces de haute horlogerie.



Les noms des collections (Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Belle Dame, Opera) ancrent la marque dans un imaginaire culturel français.



Huit formes géométriques composent le répertoire Laura Johns, dont l'hexagonale Jennifer devenue signature. Une géométrie pensée pour s'adapter aux morphologies, conçue par des designers qui maîtrisent les proportions du visage européen.





Matt Keaton : l'innovation technique brevetée en France



Avec Matt Keaton, Optic Duroc démontre que la France peut encore innover dans la lunetterie industrielle.



En 2008, l'enseigne dépose un brevet pour un procédé de compression de l'acétate de cellulose permettant d'atteindre une finesse record : 2,60 mm d'épaisseur contre 20 à 30 mm pour une monture classique.



Cette prouesse technique place Matt Keaton au rang des montures en acétate les plus fines du monde. Le poids chute sous les 10 grammes, soit deux à trois fois moins qu'une paire standard. Le drageoir, creusé plus profondément que les normes habituelles, garantit une tenue parfaite des verres malgré cette légèreté extrême.



L'innovation n'exclut pas la tradition. Les charnières sont rivetées selon des méthodes ancestrales, avec retour en ornement sur tenon et branche. Une alliance typiquement française entre audace technique et respect du geste artisanal.





Kiyoshi Takumi : le pont entre Paris et Fukui



La collection Kiyoshi Takumi incarne la capacité française à fédérer les excellences mondiales. Les montures sont dessinées à Paris, dans les bureaux de création Optic Duroc.



Elles sont ensuite produites à Fukui, préfecture japonaise qui concentre 95% de la production nippone de lunettes et jouit d'une réputation mondiale pour son artisanat d'exception.



Les chiffres illustrent cette exigence : 200 manipulations manuelles et près de sept mois de travail pour finaliser une seule monture.



Les artisans de Fukui appliquent des techniques héritées de la joaillerie traditionnelle japonaise, notamment pour les phases de polissage qui confèrent aux montures leur brillance caractéristique.



Le nom de la marque porte cette philosophie biculturelle. Kiyoshi signifie "pureté" en japonais, Takumi désigne le "savoir-faire artisanal". Une étymologie qui résume l'ambition : atteindre l'essence de l'excellence optique par la rencontre de deux traditions d'exception.





Arthur & Léa : l'acétate Mazzucchelli pour les enfants



Pour sa collection enfant, Optic Duroc a sélectionné le meilleur fournisseur européen d'acétate : la maison italienne Mazzucchelli, installée depuis 1849 dans la région de Varese.



Ce matériau noble, habituellement réservé aux collections adultes premium, garantit une qualité de finition et une durabilité rares sur le segment enfant.



La charnière flex Comotec, conçue pour résister aux manipulations intensives des plus jeunes, complète cette exigence. Le logo gravé au laser témoigne d'une attention aux détails inhabituelle pour des lunettes destinées à être malmenées.



Le concept "Be Like your Dad/Mum" pousse la logique plus loin avec des collections miroir parent-enfant. Les modèles (Nathan, Eden, Lou, Lilou, Luca) proposent des formes spécifiquement étudiées pour les morphologies jeunes, loin des simples réductions de taille des modèles adultes.





MNBK : le design français au service du titane



Derrière l'acronyme MNBK, deux designers français : Morgan Niels et Boris Kurk. Leur mission : démocratiser le titane, matériau d'exception longtemps cantonné au segment luxe inaccessible.



Le duo a développé une collection de formes classiques intemporelles, privilégiant l'élégance sobre à l'effet de mode. Légèreté, résistance au temps, confort prolongé : les qualités intrinsèques du titane servent une vision de la consommation optique raisonnée.



Une monture MNBK se conçoit comme un investissement durable, pas comme un accessoire jetable.





The Standard : le patrimoine français accessible



La collection The Standard prouve que contrainte budgétaire et exigence créative peuvent cohabiter. Conçue en réponse à la réforme 100% Santé, elle propose un équipement complet (monture et verres correcteurs) à 99 euros sous plafond mutuelle.



Les sept modèles portent des noms de personnalités historiques françaises, ancrant la collection dans un patrimoine culturel assumé.



Le design reste français et intemporel. La qualité de fabrication ne transige pas. Seul le positionnement tarifaire change, rendant accessible à tous une création signée Optic Duroc.





Un opticien-créateur certifié



Cette démarche de création artisanale s'accompagne d'une exigence de service reconnue.



La certification AFNOR qualité service, détenue depuis 2014, garantit la constance de l'accompagnement client dans les 51 boutiques du réseau. Le Prix Satisfaction Client Wizville 2025 catégorie Optique confirme cette excellence opérationnelle.



Car le savoir-faire ne s'arrête pas à la conception des montures. Il se prolonge dans l'ajustement personnalisé, le conseil morphologique, le suivi après-vente. L'opticien diplômé qui accueille le client connaît intimement les collections qu'il propose.



Il peut raconter l'histoire d'une monture Kiyoshi Takumi, expliquer le brevet Matt Keaton, détailler les spécificités d'une charnière Arthur & Léa.



Cette intégration entre création et distribution définit le modèle Optic Duroc. Celui d'un opticien-créateur qui place le savoir-faire, français et mondial, au cœur de son identité.



Optic Duroc , Créateur de marques exclusives depuis 1980 Prix Satisfaction Client Wizville 2025 catégorie Optique • 4,8/5 sur 3 752 avis vérifiés • 51 boutiques en France L'histoire commence en 1980, à deux pas du métro Duroc dans le 7ème arrondissement parisien. À cette époque, l'optique française se structure autour de grandes enseignes et de catalogues standardisés. Optic Duroc choisit une autre voie : celle de la création.Quarante-cinq ans plus tard, cette intuition fondatrice a donné naissance à sept marques de lunettes exclusives. Sept signatures qui portent l'empreinte du design français tout en puisant dans les meilleurs savoir-faire mondiaux.Le Prix Satisfaction Client Wizville 2025 catégorie Optique, avec une note de 4,8/5 sur 3 752 avis vérifiés, témoigne de la reconnaissance des clients pour cette approche singulière.Lancée en 2006, Laura Johns transpose les codes de la haute joaillerie française dans l'univers de la lunette. L'innovation emblématique de la marque, un double pont supérieur tressé à la manière d'un bijou, emprunte directement aux techniques des orfèvres parisiens.Chaque détail reflète cette filiation artisanale. L'insert de marque gravé sur les manchons en acétate évoque le poinçon des maîtres joailliers. Le cerclage Windsor, travaillé sur l'intégralité du contour, rappelle les finitions des pièces de haute horlogerie.Les noms des collections (Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Belle Dame, Opera) ancrent la marque dans un imaginaire culturel français.Huit formes géométriques composent le répertoire Laura Johns, dont l'hexagonale Jennifer devenue signature. Une géométrie pensée pour s'adapter aux morphologies, conçue par des designers qui maîtrisent les proportions du visage européen.Avec Matt Keaton, Optic Duroc démontre que la France peut encore innover dans la lunetterie industrielle.En 2008, l'enseigne dépose un brevet pour un procédé de compression de l'acétate de cellulose permettant d'atteindre une finesse record : 2,60 mm d'épaisseur contre 20 à 30 mm pour une monture classique.Cette prouesse technique place Matt Keaton au rang des montures en acétate les plus fines du monde. Le poids chute sous les 10 grammes, soit deux à trois fois moins qu'une paire standard. Le drageoir, creusé plus profondément que les normes habituelles, garantit une tenue parfaite des verres malgré cette légèreté extrême.L'innovation n'exclut pas la tradition. Les charnières sont rivetées selon des méthodes ancestrales, avec retour en ornement sur tenon et branche. Une alliance typiquement française entre audace technique et respect du geste artisanal.La collection Kiyoshi Takumi incarne la capacité française à fédérer les excellences mondiales. Les montures sont dessinées à Paris, dans les bureaux de création Optic Duroc.Elles sont ensuite produites à Fukui, préfecture japonaise qui concentre 95% de la production nippone de lunettes et jouit d'une réputation mondiale pour son artisanat d'exception.Les chiffres illustrent cette exigence : 200 manipulations manuelles et près de sept mois de travail pour finaliser une seule monture.Les artisans de Fukui appliquent des techniques héritées de la joaillerie traditionnelle japonaise, notamment pour les phases de polissage qui confèrent aux montures leur brillance caractéristique.Le nom de la marque porte cette philosophie biculturelle. Kiyoshi signifie "pureté" en japonais, Takumi désigne le "savoir-faire artisanal". Une étymologie qui résume l'ambition : atteindre l'essence de l'excellence optique par la rencontre de deux traditions d'exception.Pour sa collection enfant, Optic Duroc a sélectionné le meilleur fournisseur européen d'acétate : la maison italienne Mazzucchelli, installée depuis 1849 dans la région de Varese.Ce matériau noble, habituellement réservé aux collections adultes premium, garantit une qualité de finition et une durabilité rares sur le segment enfant.La charnière flex Comotec, conçue pour résister aux manipulations intensives des plus jeunes, complète cette exigence. Le logo gravé au laser témoigne d'une attention aux détails inhabituelle pour des lunettes destinées à être malmenées.Le concept "Be Like your Dad/Mum" pousse la logique plus loin avec des collections miroir parent-enfant. Les modèles (Nathan, Eden, Lou, Lilou, Luca) proposent des formes spécifiquement étudiées pour les morphologies jeunes, loin des simples réductions de taille des modèles adultes.Derrière l'acronyme MNBK, deux designers français : Morgan Niels et Boris Kurk. Leur mission : démocratiser le titane, matériau d'exception longtemps cantonné au segment luxe inaccessible.Le duo a développé une collection de formes classiques intemporelles, privilégiant l'élégance sobre à l'effet de mode. Légèreté, résistance au temps, confort prolongé : les qualités intrinsèques du titane servent une vision de la consommation optique raisonnée.Une monture MNBK se conçoit comme un investissement durable, pas comme un accessoire jetable.La collection The Standard prouve que contrainte budgétaire et exigence créative peuvent cohabiter. Conçue en réponse à la réforme 100% Santé, elle propose un équipement complet (monture et verres correcteurs) à 99 euros sous plafond mutuelle.Les sept modèles portent des noms de personnalités historiques françaises, ancrant la collection dans un patrimoine culturel assumé.Le design reste français et intemporel. La qualité de fabrication ne transige pas. Seul le positionnement tarifaire change, rendant accessible à tous une création signée Optic Duroc.Cette démarche de création artisanale s'accompagne d'une exigence de service reconnue.La certification AFNOR qualité service, détenue depuis 2014, garantit la constance de l'accompagnement client dans les 51 boutiques du réseau. Le Prix Satisfaction Client Wizville 2025 catégorie Optique confirme cette excellence opérationnelle.Car le savoir-faire ne s'arrête pas à la conception des montures. Il se prolonge dans l'ajustement personnalisé, le conseil morphologique, le suivi après-vente. L'opticien diplômé qui accueille le client connaît intimement les collections qu'il propose.Il peut raconter l'histoire d'une monture Kiyoshi Takumi, expliquer le brevet Matt Keaton, détailler les spécificités d'une charnière Arthur & Léa.Cette intégration entre création et distribution définit le modèle Optic Duroc. Celui d'un opticien-créateur qui place le savoir-faire, français et mondial, au cœur de son identité., Créateur de marques exclusives depuis 1980 Prix Satisfaction Client Wizville 2025 catégorie Optique •• 51 boutiques en France

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