Les retraités d'aujourd'hui, une société à trois vitesses

Derrière le terme générique de « retraité » se cache une situation hétérogène avec trois profils types du grand âge en France :



Les retraités en « situation d’alerte »



Ils cumulent un bien-être personnel très faible et un fort sentiment d’isolement social. Ce groupe est majoritairement féminin et composé de personnes célibataires ou veuves. Il est issu d'une catégorie socio-professionnelle peu favorisée.





Les retraités en « fragilité »



Leur niveau de bonheur personnel et d’intégration dans la société demeure précaire. Leur profil sociologique est dans la moyenne, tant du point de vue matrimonial, que socio-professionnel.





Les retraités « pleinement épanouis »



Ils se distinguent par un haut niveau de satisfaction personnelle et une solide intégration dans la société. Ils sont plutôt en couple et issus d'une catégorie socio-professionelle supérieure.





Cette répartition doit néanmoins être envisagée de manière dynamique car la France se trouve aujourd’hui à un tournant : la transition démographique en cours, les difficultés rencontrées par les actifs d’aujourd’hui –qui seront les retraités de demain– notamment en matière de pouvoir d’achat, ainsi que les incertitudes pesant sur le système de retraite, sont autant d’indicateurs qui laissent à penser que ces trois groupes perdureront mais que les équilibres évolueront dans le temps.



Plus qu’une simple photographie, cette analyse agit ainsi comme un signal d’alerte : la part des retraités en “fragilité“, encore limitée aujourd’hui, pourrait s’accroître dans les années à venir au détriment des groupes plus intégrés et épanouis.



Ces enseignements révèlent des points de vigilance et appellent des politiques publiques attentives aux nouvelles formes de fragilité liées à l’âge…