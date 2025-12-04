Aides à domicile

Les fédérations des services à la personne vent debout contre la baisse du crédit d'impôt

Par Régis Mayer | Publié le 04/12/2025 à 02:00 | mis à jour le 01/12/2025 à 08:03

Alors que Gouvernement et Sénat examinent un amendement visant à réduire le Crédit d’Impôt pour les Services à la Personne (CISAP) de 50 % à 45 %, l’ensemble des fédérations du secteur a exprimé, d’une seule voix, son opposition ferme lors du Salon des Services à la Personne.



Les représentants ont rappelé que ce crédit d’impôt constitue le pilier d’un secteur essentiel, qui accompagne familles, seniors dépendants, petite enfance et personnes fragiles.



Selon eux, il ne s’agit « pas d’une niche fiscale », mais d’un mécanisme indispensable pour lutter contre le travail non déclaré. En 20 ans, il aurait permis de créer 1,5 million d’emplois.





« Une fausse économie »



Les fédérations alertent : le dispositif rapporte plus qu’il ne coûte, avec environ 8 milliards investis pour 12 milliards de recettes générées. Une baisse à 45% mettrait en danger des centaines de milliers d’emplois, majoritairement occupés par des femmes, et entraînerait un retour massif au travail au noir, avec une baisse d’activité estimée à 10%.



Certaines organisations parlent même de « ligne rouge », de « dérive incompréhensible » ou encore de « violence faite au personnel majoritairement féminin ».





Un enjeu majeur face au vieillissement



Les intervenants soulignent aussi l’urgence démographique : l’augmentation rapide du nombre de seniors dépendants nécessite un secteur fort, stabilisé et attractif.





Début d’une mobilisation nationale



Les fédérations annoncent le lancement d’actions coordonnées et la poursuite d’une sensibilisation auprès des élus locaux et du grand public pour défendre une position unanime : NON à la remise en cause des 50 % !