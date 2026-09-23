Arnaques

Les escrocs glissent un QR code dans leurs faux courriers des impôts : le fisc en imprime aussi un sur votre avis de taxe foncière

Une enveloppe blanche arrive par la poste, sans logo, et le courrier des impôts qu'elle contient annonce une mise en demeure. En bas de page, un QR code attend d'être scanné avant le 25 septembre, faute de quoi des amendes tomberaient. Ces faux courriers reviennent dans les boîtes aux lettres, si bien imités que le conseil répété partout depuis début septembre finit par se retourner contre ceux qui l'appliquent.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Septembre 2026 à 09:58 | mis à jour le 23 Septembre 2026 à 09:58



Une nouvelle lettre, une nouvelle date butoir



La dernière vague a été repérée par Signal Arnaques, dont le bulletin du 22 septembre reproduit un courrier daté du 9 septembre. Il reprend la référence MEC-2026-08-DAC8, déjà vue sur une première salve datée du 31 août. Seule l'échéance a bougé : il faudrait désormais s'inscrire avant le 25 septembre sur un « Portail des actifs numériques », en scannant le QR code, sous peine d'amendes et de majorations. Un destinataire raconte même l'avoir trouvé en double dans sa boîte aux lettres.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le conseil tourne en boucle depuis trois semaines : un QR code sur une lettre des impôts, c'est une arnaque. Il est juste pour la lettre qui circule, et faux pour l'avis que vous avez peut-être reçu entre fin août et ces derniers jours. Car le vrai fisc imprime lui aussi un code carré sur ses avis, et c'est précisément ce détail que les escrocs exploitent.La dernière vague a été repérée par Signal Arnaques, dont le bulletin du 22 septembre reproduit un courrier daté du 9 septembre. Il reprend la référence MEC-2026-08-DAC8, déjà vue sur une première salve datée du 31 août. Seule l'échéance a bougé : il faudrait désormais s'inscrire avant lesur un « Portail des actifs numériques », en scannant le QR code, sous peine d'amendes et de majorations. Un destinataire raconte même l'avoir trouvé en double dans sa boîte aux lettres.

L'adresse de Bercy, une vraie directive, un faux portail



Le courrier cite aussi une vraie directive européenne, la DAC8, et agite une amende de 750 euros par compte non déclaré. Or cette directive oblige les plateformes de cryptomonnaies à déclarer les opérations de leurs clients ; elle ne demande aucune inscription aux particuliers, et le portail cité n'existe pas. Nous tenons là le cœur du piège : des morceaux de vrai, assemblés pour vous faire avaler le reste.

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Un habitant d'Abbeville, dans la Somme, a failli s'y laisser prendre, rapporte actu.fr. Les entreprises, elles, reçoivent leur propre version de ces courriers, documentée par Signal Arnaques : une mise en demeure de payer 234,17 euros, signée de sigles qui singent une administration, la « DGRFO » ou la « DGARO », avec là encore un QR code pour régler par carte. Selon la DGFiP, citée par ICI, le faux courrier des impôts n'a en revanche aucun lien avec le vol de données de l'été, qui a touché 678 000 particuliers et professionnels.

Le document a de quoi impressionner. Il porte le bloc « République française », la devise, et l'en-tête d'un « Service des Impôts des Particuliers » installé au 139 rue de Bercy, à Paris. Cette adresse est bien celle du siège de la direction générale des Finances publiques, relève Signal Arnaques. Sauf qu'un service des impôts des particuliers est toujours un service local, celui de votre secteur, jamais le siège parisien.Le courrier cite aussi une vraie directive européenne, la DAC8, et agite une amende denon déclaré. Or cette directive oblige les plateformes de cryptomonnaies à déclarer les opérations de leurs clients ; elle ne demande aucune inscription aux particuliers, et le portail cité n'existe pas. Nous tenons là le cœur du piège : des morceaux de vrai, assemblés pour vous faire avaler le reste.Un habitant d'Abbeville, dans la Somme, a failli s'y laisser prendre, rapporte actu.fr. Les entreprises, elles, reçoivent leur propre version de ces courriers, documentée par Signal Arnaques : une mise en demeure de payer, signée de sigles qui singent une administration, la « DGRFO » ou la « DGARO », avec là encore un QR code pour régler par carte. Selon la DGFiP, citée par ICI, le faux courrier des impôts n'a en revanche aucun lien avec le vol de données de l'été, qui a touché 678 000 particuliers et professionnels.

Ce que cherche le QR code du faux courrier Que se passe-t-il si vous scannez ? Signal Arnaques a décodé le QR code de la première vague : il mène à un site créé le 28 août, qui copie une page d'impots.gouv.fr puis enchaîne sur un faux questionnaire fiscal. La dernière étape réclame la phrase de récupération du portefeuille de cryptomonnaies, cette suite de 12 à 24 mots qui ouvre un accès total aux fonds. Une fois saisie, elle part chez les escrocs.



Votre avis de taxe foncière porte aussi un QR code Les avis d'impôt de 300 euros au plus peuvent, depuis l'été 2020, se régler en espèces ou par carte chez un buraliste agréé. Dans ce cas, précisent les Finances publiques, l'avis doit mentionner ce service et comporter un QR code. S'y ajoute le code qui permet de payer depuis l'application officielle des impôts, et le pas-à-pas publié par l'administration montre justement un avis de taxes foncières sous l'objectif du téléphone. Nous l'avons vérifié : c'est bien ce document-là qui sert d'exemple.



Autrement dit, jeter tout courrier des impôts qui affiche un QR code reviendrait à mettre à la corbeille un vrai avis, à quelques semaines de l'échéance. Les avis papier de taxe foncière sont partis entre le 24 août et le 21 septembre pour les propriétaires non mensualisés. Le paiement doit ensuite intervenir au plus tard le 15 octobre par chèque, virement ou espèces si l'avis ne dépasse pas 300 euros, ou le 20 octobre en ligne, seule voie possible au-delà. Le vrai critère n'est donc pas la présence du code, mais ce qu'on vous demande d'en faire.



Deux façons de lire le vrai code de vos avis



Le faux courrier, lui, vous demande de sortir votre téléphone et de viser le code avec l'appareil photo. L'écran vous envoie alors vers un site web qui n'a rien d'officiel. Il ne vous présente aucune somme due à votre nom : il vous demande de vous inscrire, de déclarer, de vous connecter. Aucun avis d'impôt ne procède ainsi. Pour ma part, je m'en tiendrais à une règle simple : un code des impôts se lit dans l'appli officielle ou chez le buraliste, jamais depuis l'appareil photo.

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QR codes piégés dans les boîtes aux lettres : cette arnaque qui cible les seniors explose en 2026 La première façon passe par le bureau de tabac : vous présentez l'avis devant le terminal de la Française des Jeux, et le buraliste n'a accès à aucune information vous concernant, précisent les services de l'État. La seconde passe par l'application « impots.gouv », rubrique « Payer par flashcode ». Selon le pas-à-pas des Finances publiques , la facture s'affiche alors avec trois lignes à contrôler : l'impôt, le montant et le nom du contribuable.Le faux courrier, lui, vous demande de sortir votre téléphone et de viser le code avec l'appareil photo. L'écran vous envoie alors vers un site web qui n'a rien d'officiel. Il ne vous présente aucune somme due à votre nom : il vous demande de vous inscrire, de déclarer, de vous connecter. Aucun avis d'impôt ne procède ainsi. Pour ma part, je m'en tiendrais à une règle simple : un code des impôts se lit dans l'appli officielle ou chez le buraliste, jamais depuis l'appareil photo.

Si ce courrier est dans votre boîte aux lettres Le bon réflexe tient en trois gestes : ne rien scanner, ne rappeler aucun numéro, et garder l'enveloppe avec la lettre. Signal Arnaques rappelle que ce sont les seules preuves matérielles de l'envoi, utiles pour un signalement ou une plainte. Un vrai message du fisc se retrouve, lui, dans la messagerie sécurisée de votre espace particulier, à condition de taper vous-même l'adresse impots.gouv.fr. En cas de doute, les Finances publiques répondent au 0 809 401 401, un numéro non surtaxé.



Et si le QR code a déjà été scanné ? Tant que rien n'a été saisi, aucune donnée n'est partie. Si la phrase de récupération a été tapée, le portefeuille est à considérer comme perdu, et les fonds sont à transférer sans attendre vers un nouveau. Après un paiement par carte, c'est la banque qu'il faut prévenir au plus vite. Quand votre prochain avis arrivera, vous pourrez regarder son code sans crainte : ce n'est pas lui qu'il faut fuir, c'est la lettre qui exige de le scanner avec votre téléphone.