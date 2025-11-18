Bien-être Les Thermalies 2026 : entre minceur et détox (partie 2) Par Régis Mayer | Publié le 18/11/2025 à 02:00 | mis à jour le 16/11/2025 à 08:03 Le Salon des Thermalies revient en 2026 à Paris et à Lyon. À cette occasion, le salon vous fait découvrir les nouvelles thématiques qui vont rythmer l’année 2026. Cette semaine, nous mettons à l’honneur les cures minceur et détox. Des séjours fondés sur la bienveillance, la cohérence et le plaisir de se sentir mieux. Détails. Partager : W f X in @

Longtemps associées à la perte de poids, les cures « minceur » évoluent vers une approche plus subtile, plus respectueuse du corps humain.



En 2026, les stations thermales remettent la prévention et le rééquilibrage au cœur de leurs programmes. Le thermalisme devient ainsi un allié de la santé métabolique : il aide à retrouver un rapport apaisé à l’alimentation, à relancer la vitalité et à alléger le corps sans l’épuiser.



Les nouvelles cures associent nutrition, activité physique douce, soins drainants et suivi médical. Elles ne promettent pas une transformation express, mais une régénération durable (digestion rééquilibrée, sommeil réparé, énergie retrouvée...).



Dans l’eau thermale, le corps se remet en mouvement, la circulation s’active, les toxines s’éliminent et l’esprit se dénoue.





Brides-les-Bains : metamorphose, l’expertise d’une station qui fait de la minceur un savoir-faire



À Brides-les-Bains, la minceur fait partie de l’ADN du lieu. La station savoyarde, réputée pour ses eaux à la fois dépuratives et coupe-faim, propose avec son programme Métamorphose, un séjour de 9 jours conçu pour favoriser une perte de poids durable et restaurer une relation plus apaisé à l’alimentation.



Le séjour s’ouvre sur la cure de boisson d’eau thermale, véritable fil conducteur de la station, puis alterne soins individuels (bains, jets, massages sous affusion, enveloppements d’algues, séances Watermass) et accompagnement nutritionnel personnalisé.



Le travail est à la fois technique et progressif : les soins stimulent la circulation et l’élimination, les massages ciblent les zones stratégiques et les douches à jet activent le tonus et la silhouette.



L’activité physique occupe une place essentielle : cours d’aquaforme, séances quotidiennes dans l’espace d’activités physiques, accès au cardiotraining, cours en piscine thermale... Une dynamique qui permet de redonner l’élan au corps et de réinstaller un mouvement régulier, indispensable pour prolonger les effets de la cure.



Le programme gagne encore en profondeur grâce à un double bilan nutritionnel (début et fin de séjour), un atelier au choix parmi douze thématiques et un guide pratique pour prolonger les acquis à la maison.



L’accès illimité au Grand Spa Thermal avec bassins, hammam, sauna, jacuzzis, fontaine de givre... renforce la détente et aide le corps à intégrer les bénéfices des soins. Brides-les-Bains se distingue par son environnement unique : un véritable village dédié à la minceur, où la restauration, les commerces et l’atmosphère générale soutiennent la démarche.



C’est ce cadre cohérent, allié à une expertise ancienne et reconnue, qui fait de Métamorphose une mini-cure efficace.





GB Thermae : l’art de remodeler la silhouette



À Abano Terme (Italie), la minceur s’aborde avec sérieux, méthode et douceur. Le programme Thermal Synergy Detox & Silhouette repose sur une idée simple : le corps se transforme durablement lorsqu’on associe un régime équilibré, l’action profonde de la boue thermale et une activité physique régulière.



Pendant sept nuits, tout est pensé pour relancer le métabolisme sans le brutaliser. Le séjour débute par une consultation médicale et une rencontre avec la diététicienne, qui établit un plan alimentaire réaliste et adapté.



Le socle de la cure est la fangothérapie, une application de boue Detox, véritable signature du groupe GB Thermae. Chauffée naturellement, riche en minéraux, cette boue réduit l’inflammation, stimule le drainage et allège les tissus en profondeur.



Les soins Choc Fango GB renforcent ce travail sur les cuisses, l’abdomen et les fesses, tandis que le soin rafraîchissant pour les jambes apporte une sensation immédiate de légèreté. Autour de cette base thermale, la cure crée un véritable rythme.



Le Fango Emotion offre une approche plus enveloppante, mêlant chaleur, détente et stimulation.



Chaque jour, les cours d’aquagym en piscine thermale mobilisent le corps en douceur car l’eau chaude facilite le mouvement et la tonification. La remise en forme se prolonge dans la salle de fitness, dans le parc arboré de deux hectares ou à vélo, mis à disposition des curistes.



Le spa complète l’expérience avec piscines thermales à 36 °C, bassins hydromassants, parcours fitness en eau thermale refroidie, sauna, hammam, Ice Room et Luxury Kneipp. Un environnement conçu pour délasser, activer ou rafraîchir selon le moment de la journée.



Ce programme se distingue parce qu’il travaille sur tous les leviers du métabolisme : la circulation, l’inflammation, la digestion, le mouvement et le relâchement nerveux. Il ne promet pas l’impossible, il remet simplement le corps dans un rythme plus juste, plus léger, plus stable.

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