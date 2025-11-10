Bien-être Les Thermalies 2026 : entre minceur et détox (partie 1) Le Salon des Thermalies revient en 2026 à Paris et à Lyon. À cette occasion, le salon vous fait découvrir les nouvelles thématiques qui vont rythmer l’année 2026. Cette semaine, nous mettons à l’honneur les cures minceur et détox. Des séjours fondés sur la bienveillance, la cohérence et le plaisir de se sentir mieux. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 17 Novembre 2025

Longtemps associées à la perte de poids, les cures « minceur » évoluent vers une approche plus subtile, plus respectueuse du corps humain.



En 2026, les stations thermales remettent la prévention et le rééquilibrage au cœur de leurs programmes. Le thermalisme devient ainsi un allié de la santé métabolique : il aide à retrouver un rapport apaisé à l’alimentation, à relancer la vitalité et à alléger le corps sans l’épuiser.



Les nouvelles cures associent nutrition, activité physique douce, soins drainants et suivi médical. Elles ne promettent pas une transformation express, mais une régénération durable (digestion rééquilibrée, sommeil réparé, énergie retrouvée...).



Dans l’eau thermale, le corps se remet en mouvement, la circulation s’active, les toxines s’éliminent et l’esprit se dénoue.





Contrexéville : boost minceur avec une prise en charge complète et structurée



À Contrexéville, le programme Boost Minceur 14 jours incarne l’une des approches les plus abouties de la minceur thermale.



Pendant deux semaines, le séjour offre une prise en charge dense mais remarquablement cohérente où l’on travaille le corps en profondeur tout en réinstallant des habitudes alimentaires solides.



Le cœur du programme repose sur 42 soins thermaux actifs, qui alternent drainage, tonicité, légèreté et travail ciblé de la silhouette.



Au menu : bains bouillonnants aux huiles, douches toniques et sous affusion, jets silhouette, enveloppements « Nature Is Future », modelages amincissants, pressothérapie, Cellu M6, soins fermeté et rituels visage.



Les séances d’aquagym et d’aquabike complètent le travail en sollicitant le système circulatoire et le métabolisme sans épuiser le corps.



Ce séjour se distingue aussi par son accompagnement diététique individualisé avec une consultation approfondie, un atelier culinaire pratique, des sessions en petits groupes et la possibilité d’un bilan corporel. Les menus diététiques de la station, véritable signature de Contrexéville, soutiennent cette dynamique de rééquilibrage.





Capvern-Les-Bains : Therm’inceur pour relancer le corps en six jours



Avec Therm’Inceur, Capvern-les-Bains propose une mini-cure minceur pensée comme un véritable redémarrage du métabolisme. En six jours, le séjour combine soins thermaux, rééquilibrage alimentaire et activité physique douce.



Le programme débute par un accueil thérapeutique, puis s’articule autour de quatre soins thermaux quotidiens : douches générales ou locales, aérobains, applications de boue, mobilisations en piscine.



L’eau de Capvern, reconnue pour ses propriétés digestives et métaboliques, soutient le drainage, améliore la digestion et favorise une sensation de légèreté progressive.



L’accompagnement diététique fait partie de l’ADN du programme avec deux consultations personnalisées et un atelier de cuisine qui permettent d’ajuster l’alimentation, de comprendre ses rythmes et d’adopter des gestes simples à poursuivre au retour à la maison.



À cela s’ajoutent des activités physiques (coaching de début et de fin de séjour, gymnastique encadrée, séances d’aquagym), conçues pour remettre le corps en mouvement sans contrainte.



La dimension bien-être complète ce protocole avec une séance de réflexologie, un palper-rouler minceur et un massage du dos, afin de relâcher les tensions et d’accompagner les effets drainants de la cure.





Vals-les-Bains : mini-cure minceur et ventre plat



En Ardèche, la station thermale de Vals-les-Bains bénéficie d’une longue tradition dans la prise en charge des troubles métaboliques, digestifs et nutritionnels.



C’est cette expertise qui structure la mini-cure Minceur & Ventre Plat, un programme de six jours conçu pour relancer le métabolisme, alléger la digestion et redonner de la mobilité au corps.



Le cœur du séjour repose sur les soins thermaux : bains bouillonnants parfumés pour détendre les tissus, douches thermales pour activer la circulation, enveloppements détox pour libérer les stagnations.



L’eau de Vals, connue pour ses propriétés digestives, agit comme un véritable régulateur interne : elle dégonfle, apaise et favorise une sensation de fluidité dès les premiers jours.



Autour de ce socle thermal, les gestes plus techniques prennent le relais : le watermass travaille la fermeté et les zones stratégiques, tandis que la madérothérapie apporte un modelage plus sculptant et dynamique.



Le massage californien introduit une détente profonde, indispensable pour apaiser le système nerveux et favoriser le drainage.



Certaines techniques ciblent des besoins très précis : la frigidothérapie dynamise les circulations lentes, la pressothérapie allège et relance le retour veineux et le soin circulatoire des jambes apporte immédiatement plus de confort et de fluidité.



Chaque journée peut se prolonger dans le parcours sensoriel des Bassins du Séquoia, où l’alternance de chaleur, de repos et d’eau thermale amplifie les effets des soins et favorise une détente profonde.



Ce programme se révèle efficace parce qu’il combine l’action métabolique de l’eau thermale, des soins techniques parfaitement ciblés et un travail sur les tensions nerveuses qui freinent souvent la perte de poids.



Vals-les-Bains propose ainsi une minceur réaliste, douce, fondée sur des mécanismes physiologiques solides avec une cure courte, mais qui remet les compteurs du corps à zéro.







